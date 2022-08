HRVATSKI POMORCI ‘KAO U ZATVORU’! Loše vijesti s napuštenog broda u Grčkoj: ‘Mora hitno na operaciju, a vlasti ga ne puštaju, ne možemo vjerovati’

Autor: L.B.

Brod koji je, napušten od strane vlasnika, kao i posada, o kojima smo već pisali, zapeo u grčkoj luci Pirej bez dovoljno hrane i vode, suočava se s novim problemom.

Naime, član posade broda ‘Mirjana K’ mora na hitnu operaciju žuči, ali mu tamošnje lučke vlasti ne dopuštaju da napusti luku i ode kući, u Hrvatsku, na liječenje.

Ovu lošu vijest potvrdili su članovi posade ‘Mirjane K’, kao i inspektor ITF-a (Međunarodne federacija transportnih radnika) Luka Simić za Novi list te su ogorčeni postupcima grčkih lučkih vlasti za koje smatraju kako izravno ugrožavaju život i zdravlje pomorca.





Grčke vlasti ne dozvoljavaju repatrijaciju, pomorci kao u zatvoru

Grčke vlasti, pak, inzistiraju da brod ne može napustiti luku jer ima manji broj članova posade od minimalno propisanog, kaže inspektor ITF-a.

“Kolega je imao određenih tegoba, zbog kojih je, i to na jedvite jade, poslan s broda na pregled liječniku. Utvrđeno je da mora na hitnu operaciju žuči, na što je on tražio da ga puste da na operaciju ode u Hrvatsku, no lučke vlasti taj su njegov zahtjev odbile. Sad je smješten u hotelu, čeka da vidi što će se dalje događati. To je isto kao da je u zatvoru. Ne možemo vjerovati da se na taj način odnose prema kolegi kojemu je zdravlje ugroženo”, rekao je jedan od pomoraca s ‘Mirjane K’, broda kojim upravlja tvrtka Alveus Capital iz Rijeke, a na čelu koje je Alan Klanac, nekadašnji predsjednik uprave Jadrolinije.

Pomorac je dodao i kako se i ostali članovi posade osjećaju kao u zatvoru, na sidrištu pred lukom, a ionako lošu atmosferu među posadom koja već tri mjeseca nije primila plaću, pokvarile su vijesti o bolesnom kolegi, kao i o odluci lučkih vlasti da ne dopuste privez broda u luci i repatrijaciju pomoraca, s obrazloženjem da je na brodu već sada manji broj članova posade od dopuštenog minimalnog broja.

‘Agent broda sada se pravi lud i ‘ne zna ništa”

Budući da brod plovi pod panamskom zastavom, inspektor napominje i da su kontaktirali i panamske vlasti, ali od njih nisu dobili nikakav odgovor.

“Grčke vlasti ponašaju se pri tom kao da gledaju isključivo vlastite interese i potpuno zanemaruju pomorce i njihova prava. Osim toga, stalno se javljaju nekakvi problemi, primjerice, prije dva tjedna se razgovaralo o mogućnosti da se brod priveže u luci Elepsis, jer je Pirej jako prometna luka i sigurno žele izbjeći privezivanje ‘Mirjane K’ koja bi na vezu mogla ostati mjesecima, dok se ne riješe dugovanja zbog kojih je brod i zaustavljen, ali agent broda sada se pravi lud i “ne zna ništa”, kaže Simić.

On je potvrdio i da su osiguravatelji broda uplatili jučer dodatna sredstva, u iznosu od 2.300 dolara, za dopremu potrošne vode na brod, kao i za nabavu dodatnih zaliha hrane i pitke vode.









“Osjećamo se grozno, kako bismo se osjećali. Ne znamo kad ćemo kući, ne znamo kad ćemo dobiti zaostale plaće. Nakon što smo prošlog tjedna nekako dobili nove zalihe hrane, sad imamo problem s vodom. Imamo još samo dva i pol kubika za tuširanje, pranje rublja i druge potrebe, što nam je dovoljno za otprilike dva dana. Nevjerojatno je da nam se sve ovo događa u Grčkoj, zemlji članici EU-a, koja očito ne mari za živote i zdravlje posada”, kaže pomorac, jedan od petorice hrvatskih državljana među posadom od ukupno osam članova.

Simić: Pitao sam grčke vlasti hoće li oni preuzeti odgovornost za njegov život i zdravlje

Luka Simić, inspektor ITF-a, dodaje kako je odluka lučkih vlasti u Pireju potpuno apsurdna te je ogorčen njome.

“Čovjek je proglašen nesposobnim za obavljanje posla na brodu. A oni inzistiraju da ne može napustiti luku jer brod ima manji broj članova posade od minimalno propisanog. Bio je upućen na liječnički pregled, gdje je ustanovljeno da ne može raditi, te da mora na hitnu operaciju zbog problema sa žuči. Liječnici su mu dali i potvrdu da je sposoban za let avionom, kako bi mogao otputovati kući. On je zatražio da ga se pusti da liječenje nastavi u Hrvatskoj, zatražio je repatrijaciju, no vlasti su odbile taj zahtjev, zbog minimalnog broja članova posade. Nevjerojatno je da lučke vlasti nije briga za život i zdravlje pomorca, nego samo i isključivo za zadovoljavanje forme oko minimalnog broja članova posade, iako je čovjek nesposoban za rad, za što ima nalaz grčkih liječnika. Pitao sam ih hoće li oni preuzeti odgovornost za njegov život i zdravlje, ako mu se zdravstveno stanje pogorša”, kaže Simić.









U rješavanje ovog slučaja u srijedu se, prema njegovim riječima, uključilo i Ministarstvo vanjskih poslova, preko hrvatskog Veleposlanstva u Ateni.

“Moram naglasiti da su se iz Veleposlanstva maksimalno angažirali na što bržem rješavanju slanja bolesnog pomorca kući na liječenje, ali i na rješavanju pitanja repatrijacije cijele posade. Poduzimamo sve, u čemu nam pomažu i kolege iz grčkog ITF-a i sindikata pomoraca, da se čovjek čim prije vrati kući”, kaže Simić.

Prije dva dana u dramu pomoraca uplela se grčka administracija

Podsjetimo, ‘Mirjana K.’ zajedno sa svojom posadom, nalazi se već tri mjeseca u Grčkoj, nakon što je vlasnik broda od njih digao ruke i konstantno ih zavlači lažnim obećanjima, a brodske zalihe vode i hrane su na izmaku. Zato je reagirao i Sindikat pomoraca Hrvatske te su obaviješteni i u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Brod je, prema informacijama iz Sindikata pomoraca Hrvatske i Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF) u međuvremenu proglašen napuštenim od strane brodara, sukladno MLC konvenciji (Konvencija o radu pomoraca), prema kojoj bi P&I klub osiguravatelja broda trebao isplatiti zaostale plaće pomorcima te platiti troškove njihovog povratka kućama.

Nakon što je P&I klub pristao platiti sve troškove, prije dva dana se u dramu hrvatskih pomoraca uplela administracija luke Pirej, odbivši privezati brod u luci i dopustiti iskrcaj posade, s izlikom da brod ima manje članova posade od propisanog broja te da se dio posade eventualno može iskrcati, ako Panama, kao država zastave broda, službeno propiše manji minimalni broj članova posade za brod ‘Mirjana K’.