HRVATSKI POLITIČARI OPLELI PO ’PLENKOVIĆEVU FRENDU’: Jedna riječ izazvala je bijes: ’Ovo je veća sramota i problem od toga što to čine Vučić i Brnabić’

Autor: M.V.

Nakon što je Charles Michel, predsjednik Europskog Vijeća na svom Twitter profilu zločine počinjene u Srebrenici nazvao masakrom, a ne genocidom, reagirali su hrvatski političari.

Oglasila se Jadranka Kosor koja je navela: “Ono što se dogodilo u Srebrenici bio je genocid, a ne samo masakr, dragi Charles Michel”, navodi. Osim toga, uslijedio je i odgovor Bojana Glavaševića koji ističe: “Evo i Plenkovićev frend Charles Michel izbjegava riječ genocid. To da najviši dužnosnici međunarodnih organizacija na ovaj način derogiraju presudu je neusporedivo veća sramota i problem od toga što to čine Vučić i Brnabić. Ali to je zapravo povezano. Pljuska u lice žrtvama”, zaključuje.

Michel je naime naveo kako je konačna presuda internacionalnog tribuna u slučaju protiv Ratka Mladića važan korak koji će donijeti pravdu žrtvama. “Pomoć će nam da bolnu prošlost ostavimo iza nas i okrenemo se budućnosti. #Srebrenica masakr”, dodaje.

What happened in Srebrenica was genocide, not just a “massacre”, dear Charles Michel! https://t.co/MBE2fihaFx — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 9, 2021