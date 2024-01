Hrvatski političar prokazao Dodika: ‘Galami i koristi takve izjave samo zbog jednog razloga’

Autor: Dnevno.hr

Banjaluka i Republika Srpska obilježavaju Dan RS-a 9. siječnja, a središnje zbivanje obilježavanja Dana Republike je svečani defile, koji će biti održan danas s početkom u 17 sati, u kojem će sudjelovati više od 900 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, te predstavnici javnog i civilnog sektora, ali i obitelji poginulih iz proteklog rata. Kao i prethodne godine bit će organiziran “Hod časti”, kojim Banjaluka i cijela Republika Srpska odaju počast svim onima koji su za njenu slobodu platili najvišu cijenu i poklanja se svim nestalim i poginulim borcima Vojske Republike Srpske, civilima, te članovima njihovih obitelji, priopćeno je iz banjalučke Gradske uprave.

U Republici Srpskoj je tijekom proteklog rata protjerano oko 170 tisuća Hrvata, a mnogi su stradali, ponajviše u selu Briševo pored Prijedora, što je od prije nekoliko dana postao predmet Tužiteljstva BiH, 31 godinu nakon stradanja. U BiH traju prijepori oko ovoga dana na relaciji Sarajevo – Banjaluka, a tamošnji Ustavni sud, u kojem sjede po dva Srbina, Hrvata i Bošnjaka te tri stranca proglasio je ovaj dan u više navrata neustavnim.

Komentar na dan RS-a dao je za Otvoreno.hr jedan od oporbenih čelnika stranaka bh. Hrvata Slaven Raguž koji je zastupnik u Federalnom parlamentu i predsjednik Hrvatske republikanske stranke (HRS) u BiH.

‘Dodik redovito galami kada se trebaju isplaćivati plaće i doprinosi’

“Ovisno o recentnom razvoju situacije, treba razdvojiti dvije stvari: dan RS-a kao takav i politiku Milorada Dodika. Što se dana RS-a tiče, u potpunosti bih se složio s originalnim Željkom Komšićem, onim iz 2010. godine kada je rekao „Dan RS-a je legitiman praznik“. Drugim riječima, ako su ljudi iz RS-a odlučili slaviti taj dan, neka ga slave”, kazao je Raguž.

RS je, dodaje Raguž, plod dogovora Tuđmana, Izetbegovića i Miloševića.

“U BiH se zaboravlja kako su postojanje RS-a kao entiteta potpisali Franjo Tuđman, Alija Izetbegović i Slobodan Milošević. RS je plod njihovog dogovora. S druge strane, ovo što Milorad Dodik radi je debelo postala dijagnoza. Lik govori o „vjekovnoj slobodarskoj politici Srba“, kako do “9.1.1992. niti metak nije ispaljen“. Evo, zaboravimo što se do tada događalo u Hrvatskoj, u listopadu 1991. su već maltretirani Hrvati u Trebinju, selo Ravno je sravnjeno sa zemljom, a u studenom se dogodio pokolj u Kijevu Dolu. Toliko o neispaljenom metku i ‘slobodarskoj srpskoj politici’”, kaže nam Raguž.

“Dodikove izjave s tiskovne meni zvuče poput izjava Radovana Karadžića svojevremeno iz Skupštine. Međutim, nimalo me one ne zabrinjavaju niti bi ih uzimao ozbiljno kao što su se morale ozbiljno uzeti tada Karadžićeve izjave. Karadžić je bio zločinac intelektualac, ono što je govorio, to je i mislio. Dodik sve tlapnje i povijesne neistine koristi za mazanje katastrofalnog ekonomskog stanja u RS-u. Zanimljivo, galami redovito kada se trebaju isplaćivati plaće i doprinosi. Evo ovim putem ga opet pozivam da konačno s riječi pređe na djela! Kakvo je više lajanje, ugrizi već jednom pa da znamo svi na čemu smo!”, kategoričan je predsjednik HRS-a.









‘Kada bi Dodik s riječi prešao na djela, koji bi bio odgovor nas Hrvata?’

Političari u FBiH poput Zukana Heleza su, kaže Raguž, nedorasli zadatku.

“Mora se spomenuti kako i sa strane federalnog entiteta imamo ljude nedorasle vremenu i prostoru. S jedne strane imamo Heleza za kojeg, prvo, nikad ne znamo je li čovjek trijezan ili pod djelovanjem alkohola, a drugo umjesto da ide i govori u obranu Ustava i Daytona (kakav god on bio) on prijeti “povratkom na Ustav Republike BiH“. Koja je onda razlika između njega i Dodika?”, zapitao se.

U svemu tome politiku bh. Hrvata koju predvodi HDZ BiH Raguž ocjenjuje kao “politiku dojenčeta kojega treba nahraniti natječajima i dealovima”.

“S druge strane, kada je vladajući politički vrh Hrvata u pitanju, imamo politiku dojenčeta. Briga dojenče što se događa oko njega, samo ga nahrani natječajima, dealovima, postotcima iz proračunskih davanja, ono spava slatko i mirno, pa makar granate okolo padale. Važna je samo ‘gdje sam ja u tome’ stavka, a to što nemamo neke strategije, cilja, vizije, to nikoga nije briga. Čisto teorijski, kada bi Dodik s riječi prešao na djela, koji bi bio odgovor nas Hrvata? Izborni zakon za 15 dana? Ili nešto drugo?”, zaključio je predsjednik HRS-a u izjavi za Otvoreno.hr.