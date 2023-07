Nakon što je Ured europskog javnog tužitelja dana 24. svibnja 2023. podigao optužnicu protiv vlasnika jednog poljoprivrednog obrta zbog kaznenih djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprave, Županijski sud u Zagrebu donio presudu kojom je proglašen krivim zbog navedenih kaznenih djela i to na kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro na slobodi i novčanu kaznu u iznosu od €26 512 (HRK 200.000,00)., priopćio je EPPO.

Naveli su i kako je presuda donesena na temelju sporazuma stranaka budući da je okrivljenik priznao počinjenja kaznenih djela i podmirio štetu nastalu njihovim počinjenjem u iznosu od €221 873.84 (HRK 1 671 708.46).

U razdoblju od ožujka 2015. do studenog 2021. okrivljenik je neosnovano pribavio bespovratna sredstva u velikim iznosima za poljoprivredne projekte, koji se sufinanciraju sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

