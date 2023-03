HRVATSKI PILOTI U FRANCUSKOJ BAZI NA OBUCI! Pojavio se i prvi čovjek Vojske Srbije: Znakovit posjet izazvao pomutnju

Autor: L.B.

Da su francuski Rafale borbeni zrakoplovi trn u oku presjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poznato je otkada ih je Hrvatska nabavila.

Još je prošle godine Vučić najavljivao kako će Srbija od Francuske kupiti 12 novih Rafalea (i 12 polovnih), a sigurnosni stručnjak Ante Letica gostujući u emisiji Novi dan N1 televizije o Vučićevim najavama o nabavi složenih oružanih sustava za Srbiju, između ostalog i borbenih aviona Dassault Rafale, smatrao je da se neće ostvariti

“Dok je Vučić u ovakvoj poziciji, mislim da neće dobiti suvremenu zapadnu tehniku i oružje jer bi moglo doći i u ruke Rusiji. Dok je neodlučan, neće dobiti suvremena zapadna sredstva”, kazao je lani Letica.





U bazu gdje su Hrvati stigao načelnik Generalštaba Vojske Srbije

Međutim, čini se kako se možda nešto i promijenilo, budući je znamenitu francusku vojnu bazu Mont-de-Marsan, koja se nalazi na jugozapadu Francuske, u Akvitaniji i koja će cijele 2023. bit dom za čak 90-ak pilota, tehničara i inženjera HRZ-a, koji će tamo prolaziti obuku na francuskim borbenim zrakoplovima Rafaleima, posjetio načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) Milan Mojsilović, doznaje Večernji list.

Kako je priopćilo srbijansko ministarstvo obrane, delegaciji VS predstavljene su karakteristike Dassault Rafale zrakoplova, kapaciteti za održavanje i obuku pilota, kao i reagiranje dežurne jedinice francuske lovačke avijacije naoružane „rafalima“.

Mojsilović je na kraju dvodnevnog posjeta Francuskoj, tijekom koje je razgovarao s ministrom obrane te zemlje i načelnikom francuskog Generalštaba, kazao da je uvjeren da će ministarstvo obrane Francuske dati „pun doprinos daljem jačanju kako vojno-vojne tako i vojno-ekonomske suradnje“ dviju zemalja.

Francuzi navodno pazili da se ne susretne s Hrvatima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da su u tijeku pregovori s Francuzima oko nabavke aviona „Rafale“ za potrebe srpskog zrakoplovstva i da bi kupovina tih letjelica mogla koštati i „više od tri milijarde eura“.

Pripadnici HRZ-a bili su obaviješteni o dolasku gosta iz Srbije, no ni do kakvih susreta s Mojsilovićem nije došlo jer su i Francuzi pazili da se ta mogućnost izbjegne. Hrvatska i Srbija u zategnutim su političkim odnosima, koji su vjerojatno najgori od završetka rata, a kad je nabava Rafalea u pitanju, i tu postoji najblaže rečeno konkurentski odnos, piše Večernji.

Vučić se u ponedjeljak pohvalio i da će Srbija prije kraja ove godine osigurati oko 700 milijuna eura za daljnje ulaganje u vojsku i domaću obrambenu industriju. Ocijenivši da je počela svjetska utrka za naoružanjem kakve “dosad nikada nije bilo” i da je to “potpuno ludilo”, Vučić je ustvrdio da će se zalihe naoružanja zbog velike potražnje brzo potrošiti, javili su beogradski mediji iz Abu Dhabija.









‘Svi se spremaju za nešto, jedino trebamo mi biti budale da to ne vidimo’

“Svi hoće od nas kupiti granate, mine, rakete, bojeve glave…sve što ima eksplozivno punjenje, i hoće to kupiti za narednih 20 godina, pošto svi planiraju toliko dugo ratovati”, rekao je. “Svi se spremaju za nešto, jedino trebamo mi biti budale da to ne vidimo”, kazao je Vučić komentirajući da će to uraditi i Srbija.

“Imat ćemo mimo proračuna izdvajanje od najmanje 500 milijuna eura, a pošto ćemo prije kraja godine kupiti dronove, to će biti 700 milijuna eura”, rekao je Vučić. To, po njegovim riječima, neće narušiti financijsku situaciju u državi jer “niti jednog trenutka javni dug neće prijeći 56 posto BDP-a”.

Istaknuvši da Srbija mora imati snažnu vojsku ili je u suprotnome neće biti jer bi “nestala kao zemlja za tri dana”, Vučić je pozvao mlade sunarodnjake da se prijave u specijalne postrojbe Vojske Srbije, za koje je Ministarstvo obrane prošlog tjedna raspisalo natječaj.