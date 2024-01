Hrvatski književnik ogorčen na ljude koji mu se motaju po selu: ‘Dosta mi je vašeg terora’

Autor: Dnevno.hr

Nekad je u Vrgorskim selima, još do prije pola stoljeća sve vrvilo životom. U nekima od njih živjelo je više od 1000 ljudi, radilo se, živjelo, išlo u školu, dok danas, u nedostatku djece, u većini tih sela, kao što su Poljica iz kojih dolazi ova priča, škole više uopće nema.

Danas su ona pusta i prazna, budući su generacije odlazile trbuhom za kruhom, a mnogi se nikada nisu ni vratili. Ipak, tijekom vikenda se pojavi nešto ljudi. No, kako se čini, nisu svi dobronamjerni, niti znaju reda. Zbog toga je apel uputio jedan od najplodnijih hrvatskih književnika Ivan Grljušić, koji već desetljećima živi i stvara u prekrasnim Poljicima, na 700 metara nadmorske visine. To je čovjek o kojemu je HTV snimio film “Vrutak vedrine”. No pod svoje stare dane nema baš previše mira, piše Slobodna Dalmacija.

‘Platite pa lovite’

“Lovci i krivolovci, dosta mi je vašeg terora! Rijetke od vas nisam vidio u krivolovu. Postoji lovište, tu na Šibeniku pa platite i lovite u njemu, a nemojte s automobilima i puškama šetati po naselju, zaseocima, između kuća… Naselja nisu lovna područja”, poručio je Grljušić i objasnio što ga je potaknulo na ovu reakciju:

“Znači, oni love u selu, a ne u lovištu, njihovi psi skaču gdje ih je volja, tako su mi uletjeli u dvorište, odnosno u hodnik i zaklali mačku. Dok ja čujem, obično je već prekasno. To je iritantno zbog mog zdravstvenog stanja, a i zbog mojih životinja. Apeliram ovim putem na sve, prije svega na normalne ljude da se malo uozbilje i shvate što rade, pa i na nadležne institucije da o ovome povedu računa”, zaključio je književnik koji ima zdravstvenih problema.