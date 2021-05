Hrvatski avioprijevoznik PREUZIMA ŠESTI ZRAKOPLOV i pokreće letove iz četiri europska grada!

Autor: Maja Štefanac

Zrakoplov tipa F100, registarske oznake 9A-BTE, ove je subote obavio prvi let na redovnoj charter liniji Innsbruck – Preveza – Kefalonija, s povratkom u zagrebačku zračnu luku.

Broj letova za austrijskog tour operatora povećat će se s dolaskom ljetne sezone, pa će F100 od petka do nedjelje prometovati na više linija iz Innsbrucka.

Drugi zrakoplov tipa A320 trenutno je u ACMI najmu u Prištini, a Trade Air će u prvim danima lipnja sve linije preuzeti na sebe te na njima prometovati pod vlastitim callsignom. U sljedećih nekoliko dana u Zagreb će doći i novi, peti zrakoplov ovog avioprijevoznika, prvi A319, koji će sredinom lipnja, nakon odrađenog C checka kod Croatia Airlinesa u Zagrebu, također biti baziran u Prištini.

Aktivna ljetna sezona

Treći A320 Trade Air će od kraja gospoipnja bazirati u Pariz (zračna luka Charles de Gaulle), pa će svi zrakoplovi iz flote ovog avioprijevoznika biti zaposleni na ugovorima s četiri različita tour operatora.

Pred Trade Airom je jedna uzbudljiva i vrlo aktivna ljetna sezona. Čestitke aviokompaniji na impresivnom angažmanu u ovim, još uvijek teškim vremenima za avioindustriju. U petak je na prvom letu bila i četveročlana obitelj iz Hrvatske koja svoja iskustva s putovanja dijeli na Facebook stranici Putovanja sa začinom. Helena nam je rekla kako su svoj odmor u Grčkoj rezervirali kod Chilli Toursa, a kako bi ušli u Grčku trebao im je negativni nalaz PCR testa.

“Negativni nalaz PCR testa morali smo pokazati prilikom prijave na let na ljubljanskom aerodromu. Check-in je potrajao nešto dulje s obzirom na to da je let bio gotovo pun te da je za sve putnike trebalo provjeriti da li imaju potrebne dokumente za ulazak u Grčku, no to nije predugo trajalo, sve u granicama normale.

Boarding je bio brz, a let je bio odličan, protekao je vrlo mirno, bez turbulencija. S obzirom na trajanje samog leta, zrakoplov je vrlo udoban. Posada je svim putnicima podijelila piće i snack. Poletjeli smo na vrijeme iz Ljubljane te smo na vrijeme sletjeli u Grčku i jako smo zadovoljni” rekla je Helena koja će se idućeg petka, zajedno sa suprugom i dvoje male djece vratiti iz Grčke u Ljubljanu.

Turističke aranžmane za odmore u Grčkoj možete pronaći kod brojnih slovenskih turističkih agencija, uključujući i određene u Hrvatskoj. Većina charter letova iz Ljubljane prometovat će sve do listopada ove godine.