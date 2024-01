Hrvatski Amerikanac skoro srušio Mesića: Danas hrani stotine ljudi, a evo ide li opet na izbore

Amerikanac čvrstih hrvatskih korijena, poduzetnik Boris Mikšić davnih je dana otišao u ropotarnicu povijesti hrvatske politike i javnosti. Iako njegovo ime još budi sjećanje mnogih kad ga se u kuloarima netko sjeti spomenuti, malo tko zna čime se ta intrigantna ličnost danas baci.

Podsjećamo, Mikšić je bio suparnik Stjepanu Mesiću i Jadranki Kosor na predsjedničkim izborima 2005., postavši prava senzacija po broju osvojenih glasova. Osvojio je tada treće mjesto iza nedodirljivog i popularnog Mesića te Jadranke Kosor koja je pokupila sigurne glasove HDZ-ove vojske glasača kao što se i očekivalo. Bio je treći u dotad nikad žešćoj konkurenciji od 13 kandidata i žestokoj kampanji.

Inače, za dobar dio ljudi on je dobro poznat i znaju ga kao poduzetnika, inovatora, poslodavca, što je bio i s početkom razvoja poslovanja u Hrvatskoj ranih 2000-ih godina.

Ima tvornicu u Belom manastiru

U Belom Manastiru Mikšić već 20-ak godina ima tvornicu za obradu polimera Ecocortec, s tehnologijom antikorozivne zaštite koju je patentirao 1977. u SAD-u u Cortec Grupi. Krajem 2017. započeo je i s gradnjom nove tvornice u Poslovnoj zoni Belog Manastira. Investicija je to veća od 7 milijuna eura.

Ova uspješna tvrtka surađuje s brojnim inozemnim divovima poput Mercedesa, Volva, Forda, Toyote, Boscha, IBM-a, General Electrica, Caterpillara, Rolls Roycea, ExxonMobila i Airbusa. Ovakvo partnerstvo rezultiralo je, tvrde iz tvrtke, brojnim pogodnostima za radnike. Mikšić im je odlučio uljepšati prošlogodišnje božićne blagdane iznosom kojeg mnogi u Hrvatskoj ne dobivaju ni kao plaću.

“Zadovoljstvo mi je i ove godine razveseliti ljude s božićnicom u iznosu od tisuću eura. Imamo jedne od najvećih božićnica u Hrvatskoj, što svjedoči ne samo o uspješnom poslovanju tvrtke, već i o kvaliteti naših vrijednih zaposlenika”, rekao je Mikšić za Jutarnji i dodao što su još pripremili u kompaniji:

“Svake godine dodjeljujemo nagrade za zaposlenike godine i tzv. Chairman Awards za djelatnike koji su se najviše iskazali u protekloj godini. Pobjednici provode tjedan dana u najboljem svjetskom hotelskom lancu te sami biraju lokaciju, pa tako naši pobjednici odmaraju u Las Vegasu, Orlandu na Floridi, Toskani ili Škotskoj”, rekao je koncem 2023. godine.

Podsjećamo, politička karijera Borisa Mikšića krenula je nizbrdo kad se u Nacionalu pojavila priča da je zlostavljao ženu. Nakon nekoliko godina te glasine su se pokazale netočnima, a Mikšić je nastavio biti jedan od najuspješnijih poduzetnika u regiji.









Mnogi i danas smatraju kako je ovaj uspješni poduzetnik, kako su ga nazivali hrvatski ‘kauboj’ zbog svojeg američkog državljanstva, ima što ponuditi i u hrvatskoj politici i upravljanju zemljom, no kako saznajemo od izvora bliskog Mikšiću, on o tome više ne razmišlja. “Ma nema šanse da se on vrati u tu kaljužu zvanu hrvatska politika. On je svoju dionicu odradio, posvećen je svojem biznisu, obitelji i poslu od jutra do sutra. A nije više ni mlad za takve egzibicije”, rekao nam je izvor.

Politički analitičar i komentator Zoran Pucarić u razgovoru za naš portal oko predsjedničkih izbora ove godine, prisjetio se i Borisa Miškića:

“Bitno je doći do drugog kruga jer tada dolazi nova podjela karata. Sjetimo se Borisa Mikšića kojeg nitko nije znao. Naš čovjek koji radi vani, izvrstan poduzetnik. Realno, što bi bilo bolje za Hrvatsku, on ili Stipe Mesić? Premda nam je Stipe Mesić bio nužan. Koliko god nekoga narod percipira pozitivno ili negativno, ne glasa se normalno. Mi još nismo baš normalno društvo”, rekao je analitičar.

Podsjećamo, izbori za predsjednika RH trebali bi biti koncem ove godine, a zasad nisu poznati kandidati. Tko zna, možda se u javnosti pojavi neki novi Boris Mikšić.