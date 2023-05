HRVATSKE VODE IZ PRORAČUNA DOBIVAJU 900.000.000 EURA! Tvrtka vrvi aferama, a vodi je moćni HDZ-ovac s ogromnom ušteđevinom

Autor: Iva Međugorac

Sustav obrane od poplava, izraz je to koji se u Lijepoj našoj nerijetko spominje što i ne čudi kada se znade da su poplave u Hrvatskoj gotovo pa uobičajena pojava. Potvrđuje se to ovih dana na prizorima iz Općine Čačinci, na prizorima iz Požege, ali i na prizorima iz Like, odnosno s područja Obrovca gdje traje dramatična borba s poplavama koja je uslijedila nakon obilnih kiša proteklih dana. I kod Karlovca traju pripreme za rast vodostaja tamošnjih rijeka, a prema upozorenjima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda problemi s vodom ne misle tako skoro stati.

Hrvatske vode i izdašna primanja iz proračuna

Kada se govori o sustavu obrane od poplava tada u prvom planu valja spomenuti Hrvatske vode, državnu tvrtku čiji godišnji proračun iznosi preko 900.000.000 eura, a koja se u javnom prostoru nerijetko spominje zbog afera, iako nije nepoznanica da je jedan od glavnih zadataka ove tvrtke zaštita ljudi i njihove imovine upravo od poplava. Nedavno je o potencijalnoj aferi u Hrvatskim vodama progovorio predsjednik HSS-a Krešo Beljak koji je pozvao premijera Plenkovića da spriječi još jednu pljačku vrijednu 2,5 milijardi kuna te da poništi natječaj koji su raspisale Hrvatske vode baš za usluge preventivne redovne i izvanredne obrane od poplava i leda.

”Sprema se pljačka od 2,5 milijardi kuna”, poručivao je Beljak spominjući natječaj Hrvatskih voda za 30-ak područja koji je prema njegovim riječima namješten n amaterski način pri čemu se pogodovalo osobama povezanima iz HDZ-a.





”To je vidljivo iz toga što se na natječaj javila samo po jedna tvrtka za određeno područje, kao i iz iznosa procijenjene vrijednosti radova i vrijednosti ponuda”, upozoravao je Beljak navodeći za primjer tvrtku ZGS Vuka-GEOMAP koja je za radove na području malog sliva Vuke procijenjene vrijednosti od 79,5 milijuna kuna dala ponudu koja je svega sedam lipa niža.

Beljak je aludirao na konkretna imena

Beljak je također tvrdio da su neki vlasnici i suvlasnici tvrtki koje su se javile na natječaj sabroski zastupnici HDZ-a i njihovi sinovi pri čemu je aludirao na Peru Ćosića, a spominjao je i donatore HDZ-a odnosno Ivana Sikiricu te bivšeg direktora Hrvatskih voda Slavka Rajnovića, ali Kamila Vranu, Zorana Crnekovića, Maria Krajnovića kao i Tomislava Krmeka, vlasnika jahte na kojoj je ljetovao bivši ministar financija Zdravko Marić. Svojedobno je aktivistička stranka Slobodna Hrvatska najavljivala podnošenje kaznene prijave protiv generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića kojega su smatrali izravno odgovornim za posljedice poplava koje su zahvatile Zagreb.

“To što su Hrvatske vode uhljebničko leglo HDZ-a i HNS-a nikoga ne pere odgovornosti”, isticao je član stranke Ivan Pokupec na konferenciji za novinare koju su aktivisti Slobodne Hrvatske održali ispred zgrade Hrvatskih voda o kojima je pisao i Telegram prozivajući lokalnog kutinskog HDZ-ovca Marija Repića šefa u lokalnoj podružnici Hrvatskih voda koji je na sudu priznao da je na račun građevinske tvrtke Lonja-.Strug s kojom Vode godinama surađuju uredio nekoliko obiteljskih nekretnina.

I sada se govori o potencijalnim aferama

Vese dugo o Hrvatskim vodama progovara kao o tvrtki u kojoj su aktivna zapošljavanja po političkom ključu, a zbog toga je svojedobno prozivan i direktor Đuroković. I sada naši sugovornici iz ove državne tvrtke tvrde kako su zapošljavanja preko veze i namještanja natječaja uobičajena praksa u Hrvatskim vodama u čijoj osječkoj podružnici radi Zvonimir Dodig koji je navodno kumski povezan s direktorom Đurokovićem. Zanimljivo je kako je prije posla u Hrvatskim vodama DOdig radio u Vuki u kojoj je bio zaposlen Đurokovićev brat Goran. Slučajno ili ne upravo je ta tvrtka pobijedila na javnom natječaju Hrvatskih voda vrijednom skoro 67 milijuna kuna, što navodno nije prvi put da je ta tvrtka surađivala s Hrvatskim vodama.

Upit o ovim poslovima i ovim vezama poslali smo i Hrvatskim vodama čiji odgovor objavljujemo po dospijeću. Inače je Đuroković na čelu Hrvatskih voda još od 2016-te godine, a zu Hrvatskim vodama zaposlen je davne 1989.godine. Više od deset godina bio je direktor Vodnogospodarskog odjela za vodna područja slivovoda Drave i Dunava u Osijeku, a na mjesto prvog čovjeka Hrvatskih voda stigao je s pozicije voditelja Glavnog centra obrane od poplava.

Đuroković je ujedno aktivan član HDZ-a što je vidljivo i iz toga što se redovno pojavljuje na listama ove stranke na izborima posebice u svojoj četvrtoj izbornoj jedinici. Podaci iz imovinske kartice otkrivaju da Đuroković mjesečno zarađuje 2.783 eura. U imovinsku karticu Đuroković je upisao apartman od 23 m2 u Novom Vinodolskom kojega je procijenio na 55.000 eura. U Osijeku pak posjeduje stan od 73 m2 procijenjen na 85.0000 eura, a posjeduje i ušteđevinu u iznosu od 115.000 eura.