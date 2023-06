HRVATSKE MAME DIŽU UZBUNU NA FACEBOOKU! Manijak krenuo na djevojčice u busu: ‘Drage, još sam pod dojmom, kreveljio se, dizao majicu’

Autor: Dnevno.hr

Potresena majka jedne maloljetnice u Facebook je grupi ‘Mame Splitsko-dalmatinske županije’ podijelila neugodno iskustvo svoje maloljetne kćeri koje je doživjela tijekom vožnje Prometovim autobusom s prijateljicom.

Naime, tijekom vožnje autobusom broj 18 koji je krenuo s Prime u 18:40 pri povratku iz škole, do dvije petnaestogodišnjakinje sjeo je muškarac stariji od njih, po procjeni u tridesetima, navodi majka.

Dalje je napisala kako ih je krenuo ispitivati – jesu li slobodne, traže li vezu, i slično – no one su ga ignorirale. Nakon toga, muškarac je počeo dizati majicu, pokazujući tijelo te im se kreveljio. Djevojke su bile zgrožene.





‘Bog te blagoslovio’

Nasreću, mladić pokraj njih uočio je situaciju, te je strateški ogradio prolaz između djevojaka i muškarca kako im on ne bi mogao prići. Kada su djevojke izašle odmah na sljedećoj stanici, momak je muškarcu i zapriječio put nogom kada ih je krenuo pratiti.

Facebook status majke prenosimo u cijelosti:

“Drage mame, voljela bih s vama podijeliti jednu situaciju, još sam pod dojmon. Znači, kći (15) se danas s prijateljicom (15) vraćala iz škole busom br 18. Do njih je sjeo neki 35-godišnjak (po njihovoj procjeni) visok, mršav, crne kose obučen u crno. Prvo se obratio mojoj maloj, pitao je jel solo i traži li vezu, ona ga je ignorirala pa se on počeo sve više približavati, dizati majicu, kreveljio se, kako one kažu.

Sreća, preko puta njih je bio neki momčić/momak (mali fala ti roditeljima što su te tako odgojili, Bog te blagoslovija za 100 života) koji je torbom ogradio prolaz da im ovaj nije mogao prići.

Dogovorile su se izaći skupa, a kad se klipan digao za njima mali je digao noge da ovaj ne može izaći za njima iz busa. Cure su se tipkale tijekom vožnje, bile su u strahu, ignorirale su ga koliko su mogle al da nije bilo tog momka ko zna šta je moglo bit. Pripazite mame, to je maloprije bilo u 18ki što je u 7 manje 20 krenija sa prime.”