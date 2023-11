Zvone telefoni, Plenković je sve nervozniji: U stranci se sprema neviđeni presedan, letjet će perje

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U Zagrebu je u ponedjeljak održana redovna sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a. Izjavu za medije nakon sjednice dao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Sjednica je održana nakon burnog političkog vikenda kojeg je obilježio i prosvjed nezadovoljnih svinjara, ali i nezadovoljnika vladom i premijerom Andrejom Plenkovićem.





Prosvjed je poprimio i širi društveno-politički kontekst jer ga javno i iz pozadine podržava hrvatska desnica, od kojih se neki spominju i kao potencijalni partneri HDZ-a nakon izbora sljedeće godine.

Nakon sjednice Predsjedništva, Bačić je komentirao prosvjede i dnevno-političke teme.

“Razumijemo u Vladi i HDZ-u nezadovoljstvo jednog dijela poljoprivrednika i s njihovim legitimnim predstavnicima smo u stalnom kontaktu. No, dio prosvjednika je izmanipuliran i politički instrumentaliziran, a često puta izjave su neprimjerene prema ministrici”, rekao je Bačić.

Ponovio je da je prosvjed dijelom ispolitiziran te je pozvao na prihvaćanje mjera. “Legitimni predstavnici su u potpunosti svjesni moguće štete ako se mjere ne poštuju. To je po nama jedini pristup da se u ovom trenutku postupa”.

Bačić ne smatra da ovi prosvjedi ne rade političku štetu HDZ-u, osobito jer je Vlada osigurala kompenzaciju, kako navodi. “Često puta oni koji su najglasniji niti imaju svinje niti su poljoprivrednici. Pozivam sve da prouče tko to zastupa tako grlate prosvjede, a iza njih nema svinja”, zaključio je.

No, kako saznajemo od insajdera iz vrha stranke, ovih dana u kancelarijama zvone telefoni te vlada sve veća nervoza zbog nadolazeće super izborne godine.

HDZ-ovce brine činjenica da im je koalicijski potencijal za nakon izbora vrlo slab.

“Mi se možemo skrivati i raditi PR prema van koliko god hoćemo. No, računica je sasvim jasna. Mi ove izbore moramo postići minimalno jak rezultat kao na onim zadnjima. Sve ispod toga, nama će biti poraz jer nećemo skupiti dovoljan broj ruku za sastavljanje parlamentarne većine. Jasno je da imamo taj dio desnice, manjince, HSLS, eventualno ovi Čačićevi ako ih dobro ‘odradimo’. No, sve u svemu, to je premalo. Opasno visimo”, rekao nam je naš sugovornik.

Ne treba puno mozgati da se zaključi kako se pod “desnica” misli na Domovinski pokret koji se posljednjih tjedana spominje kao jedini HDZ-ov potencijalni partner nakon izbora, no sve se u nekoliko dana zakompliciralo.

Iako se činilo kako je odnos zatoplio, najprije je nastupila drama oko najavnog plakata za Kolonu sjećanja na Vukovar i HOS-a, a zatim je došlo do imenovanja novog ministra obrane Ivana Anušića.









Kao što smo pisali, nakon Anušićevog imenovanja, počeli su se oglašavati trenutni HDZ-ovi partneri.

Dario Hrebak ispred HSLS-a je rekao kako je ovo jasna poruka desnici:

“Ovo donosi i jednu određenu političku prednost, mislim da je to dobar potez Andreja Plenkovića, na taj način pokazuje zajedništvo u HDZ-u, a s druge strane mislim da najviše razloga za brigu ima gospodin Ivan Penava koji očito neće biti baš oduševljen jer neće mu na izborima Anušić biti lak protivnik. Mislim da će to biti veliki okršaj Anušića i Penave i da je to u biti najbolji politički potez Andreja Plenkovića. Preko Anušića može neutralizirati Ivana Penavu i Domovinski pokret”, rekao je.

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić je na to odgovorio: “Hrebak opet briljira, sa svojom strankom koja ne postoji na anketama. On bi trebao naučiti da Penava i Anušić ne dolaze iz iste izborne jedinice pa nema sraza između njih dvojice na taj način. Dalje, Penava je predsjednik stranke Domovinskog pokreta, a Anušić nije predsjednik ničega pa ne vidim o kakvom on problemu priča”, rekao je Spajić.

Za kraj, naš je današnji sugovornik zabrinuto najavio stranački presedan:

“HDZ planira organizirati referendum, ali unutar stranke. Na njemu bi se odlučila budućnost stranke i mogućih koalicija”, rekao je.