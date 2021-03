’ŽUPANIJSKI UHLJEBI KOČE PAMETNE I SPOSOBNE’: ’Ljudi nam bježe, deseci tisuća su nam nezaposleni, a mi se kladimo…’

Autor: Željko Primorac

Mate Šimundić, profesor hrvatskoga jezika u splitskoj I. gimnaziji, prvi je istaknuo kandidaturu za župana Splitsko-dalmatinske županije na izborima koji će se održati u svibnju. Već nakon prvih istupa u javnosti stekao se dojam kako nije riječ o političaru koji se odlučio kandidirati reda radi. Šimundić je u svojim istupima odmjeren, argumentira, pa čak i pozitivno drzak. Protukandidate obasipa statističkim podacima koji im ne idu u prilog, a svaki njegov istup pomno se prati u stožeru Blaženka Bobana, aktualnog župana i najžešćeg konkurenta. Njegova kandidatura bila nam je prilika za razgovor, željeli smo saznati kakvu to viziju Splita i Dalmacije ima ovaj profesor…

Što je jednog profesora nagnalo u političke vode?

Spoznaja da je narodu voda došla do grla i da ne mogu stajati sa strane kao da se ništa ne događa, a događa se strašna, postupna propast hrvatskog naroda. Mislim na demografski slom, na gospodarsku stagnaciju, na apatiju koja ljude dovodi do odluke o napuštanju domovine. Ući u politiku znači ući u borbu za opće dobro, trudeći se na mudar način popraviti što se popraviti da, okupljajući i povezujući raspršene pojedince, one koji još nisu izgubili nadu. Moj motiv krije se u dalekoj budućnosti, u onome što će o meni govoriti moja unučad, je li se djed potrudio da nama bude bolje, da opstanemo, ili je gledao samo sebe i svoju udobnost. U konačnici, taj motiv je još dalji, u susretu s Bogom koji će me pitati kako sam živio i jesam li iskoristio talente i mogućnosti koje mi je dao.

Kako ocjenjujete sadašnju situaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji su najveći izazovi s kojima se društvo suočava?

Situacija je katastrofalna. To nije trenutno stanje, nije to tek posljedica aktualne zdravstvene krize. Stanje je katastrofalno zbog dugotrajnih negativnih trendova na više područja i zbog nesposobnosti mjerodavnih da riješe te probleme. Spomenuo sam demografski slom. Nama su velika područja županije pred izumiranjem, uključujući tu i sam glavni grad županije, Split. Donekle se drže Solin i Kaštela, ali u prvome redu zahvaljujući doseljavanju mladih obitelji, jer je u Splitu mladima veoma teško na odgovarajući način riješiti stambeno pitanje. Drugi veliki izazov je nezaposlenost, gotovo 30.000 ljudi, i manjak kvalitetnih izravnih ulaganja koja bi otvorila radna mjesta.









Treći izazov naše županije je ovisnost o turizmu. To se, nažalost, u koronakrizi pokazalo kao velika prijetnja. Ostale su industrije, recimo poljoprivreda, sasvim zapostavljene. Tako je, primjerice, Splitsko-dalmatinska županija u 2019. godini iz Programa ruralnog razvoja EU-a, koji je veoma bitan za revitalizaciju Zagore, ugovorila tek 203.090 eura. Toliko košta gradnja jedne prosječne obiteljske kuće. Međutim, naš najveći izazov, koji možemo veoma brzo riješiti, jest nesposobna i neučinkovita uprava. U svibnju ćemo imati priliku taj problem riješiti i napokon krenuti u smjeru rješavanja ostalih problema.

Opći je dojam kako u županijskom proračunu ima novca, ali on jednostavno ne odlazi na rast i razvoj?

Opći je dojam kako u županijskoj upravi ima previše ljudi koji tim novcem ne znaju upravljati. Uvijek me zanimalo koliko točno ljudi radi u županiji i što točno rade. Odgovor može biti kao u onom vicu: radi otprilike pola. Drugim riječima, imamo glomaznu i neučinkovitu upravu u kojoj sjedi ni više ni manje nego 98 savjetnika. I tih 98 savjetnika savjetuje našega župana, nekompetentnog i nekreativnog političara, koji samo pazi da se ne zamjeri vrhu svoje stranke, koji se brine za stranačke kadrove, da im ne bi štogod nedostajalo.









A to što se ljudi iseljavaju, što ne žele imati djecu jer su u strahu od budućnosti, što se infrastrukturni projekti razvlače godinama i silno koštaju, toga on valjda nije svjestan. Možda da uzme još jednog savjetnika, da shvati da nije dorastao povijesnom trenutku i prijetnjama koje su se nadvile nad nas. Ima novca, rekli ste, ali odlaze na krive stvari. Nedostaju jasna vizija i odlučnost jer vladajuća stranka služi sama sebi, a ne hrvatskom narodu.

Porazno djeluje informacija o gotovo 30 tisuća nezaposlenih na području županije, najviše u Hrvatskoj, znate li kako to promijeniti?

Radna mjesta nastaju zahvaljujući privatnom poduzetništvu i investicijama. Po inozemnim izravnim ulaganjima Splitsko-dalmatinska županija je na posljednjem mjestu od svih jadranskih županija. Kada promatramo izravna strana ulaganja po glavi stanovnika u eurima, onda dolazimo do šokantnog podatka kako je u Primorsko-goransku županiju u promatranom razdoblju uloženo 6596,8 tisuća eura po glavi stanovnika, u Zadarsku 7576, u Dubrovačko-neretvansku 5068,40, Istarska je privukla čak 10.108,7 eura, a na posljednjem mjestu je Splitsko-dalmatinska županija sa 2497,2 eura po glavi stanovnika.

Više od ovog podatka zabrinjava sama struktura investicija. Za razliku od ostalih županija, kod nas je uglavnom ulagano u poslove s nekretninama i u smještaj. To je izravna posljedica nerada i nesposobnosti sadašnje vlasti u županiji. Umjesto da olakša ulaganja i oslobodi tržište, naša se administracija bavi sama sobom i zapošljavanjem stranačkih poslušnika.









Uz nezaposlenost, Dalmacija ima problema i s iseljavanjem. Prema nekim podacima, Zagoru je u proteklih sedam godina napustilo gotovo 150 tisuća stanovnika. Može li se taj trend uopće zaustaviti?

Može i mora. Moramo se ugledati u naše pretke, očeve i majke, u naše branitelje, koji se nisu predavali ni kad nam je bilo teže ni kad nas je bilo manje. Ljudi odlaze jer su obeshrabreni, a ne isključivo zbog materijalnih neprilika. Obeshrabreni su jer ne vide smisao i nemaju uzore. Kod onih koji upravljaju ovom zemljom, kod tzv. elite, vide nemoral i nepoštenje, izdaju nacionalnih interesa i pljačku. To malog čovjeka ogorčuje i on se odlučuje na odlazak jer želi opstati, a ne propasti.

Stoga su za preokretanje negativnih demografskih trendova presudni politički izbori. Koga ćemo izabrati, primjerice, na sljedećim lokalnim izborima. Svi su političari u kampanji manje-više isti. Obilaze teren, slikaju se s ljudima, slušaju ih, uvjeravaju ih, pričaju priče. Razlika se vidi tek nakon izbora, u onome što rade i kako rade. Jednostavno, trenutna županijska i državna vlast proteklih je godina pokazala što može, a što ne može. Očito ne može, ne zna i ne želi zaustaviti negativne demografske trendove. Nas je sve manje, a ne sve više. Stoga, ako Hrvati istinski žele promjene na tom planu, ne smiju opet izabrati iste. To je biti ili ne biti hrvatskog naroda. S ovakvom vlašću neizbježno idemo u propast.

Koji su glavni naglasci vašeg izbornog programa?

Naš je program veoma jednostavan i razumljiv. Najprije, želimo upravu učiniti jednostavnijom, učinkovitijom i štedljivijom. Ne smiju uhljebi kočiti kreativne i pametne ljude. To je prvo. Želimo aktivirati proizvodnju zdrave hrane i osigurati besplatnu marendu za sve učenike. Želimo zaštititi okoliš, osobito pitku vodu, jer bez toga nema opstanka. Želimo materijalno pomoći obiteljima da se otvore životu, da roditi i odgojiti dijete bude najveća čast, a ne najveća muka. Vrhovno načelo mora se znati: opstanak naroda na području cijele županije i njezin ravnomjerni razvoj. Mi smo stranka koja želi preuzeti odgovornost. Nije riječ o tome da ja ili netko drugi postane još jedan županijski vijećnik u nizu. Što od toga ima narod? Nismo poput nekih koji se bave politikom kao privatnim biznisom ili kojima nije stalo do sudbine hrvatskog naroda. Naprotiv, naš je motiv javno dobro i to je ujedno naš cilj.

Domovinski pokret je mlada stranka, u županiji ste se relativno nedavno formirali, mislite li da imate šanse uz HDZ-a koji vlada županijom još od njezina formiranja?

Naravno da imamo šanse. Nisu svi građani navezani na interesnu mrežu HDZ-a. Velika većina ljudi čezne za promjenom. Domovinski pokret je nastao kao stranka dobronamjernih ljudi koji žele izvući narod iz rupe u koju je upao. Na nama je da te dobre namjere pretočimo u dobra djela. Međutim, na biračima je da dobro razmisle i mudro izaberu. Naš je slogan “Za našu dicu” jer želimo poručiti svima da je odgovornost odraslih silno velika, da će se naša djeca i unučad pitati gdje smo bili kad je grmjelo.

Usput, da se osvrnem na primjedbu da slogan nije originalan. To nije točno, slogan autentično prenosi i moj osobni stav i stav Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Želimo svoj našoj “dici” ostaviti “dobro obrađenu zemlju”, kako je to Tolkien za hobite napisao. Osim toga, to je jedina negativna stvar koju je 98 savjetnika župana Bobana pronašlo o nama, očito ne razlikujući hrvatski od drugih jezika i latinicu od drugih pisama.

Jeste li identificirali svog birača, tko bi po vašem mišljenju na idućim izborima trebao glasati za Matu Šimundića i DP?

Za Matu Šimundića i za Domovinski pokret će glasati: prvo – onaj tko dobro uočava u kakvim se nevoljama nalazimo, o tome sam dosta govorio u ovom razgovoru; drugo – onaj tko jasno vidi tko je kriv za takvo stanje, a to je vladajuća struktura koja trideset godina bubri dok narod kopni; treće – onaj tko u nama prepozna rješenje za ove probleme. Uvjeren sam da će svaki čovjek, koji nije materijalno ovisan o HDZ-u i koji želi dobro našem narodu, nas prepoznati kao rješenje, jer mi to jesmo, i nama dati svoj glas na izborima u svibnju. To je jedini način u demokratskom društvu na koji možemo promijeniti smjer kretanja hrvatskog vlaka. Ako smjer ne promijenimo, pad u provaliju je neizbježan.