ZORAN PUSIĆ OGORČEN: Zažalio za Titovim trgom i poručio da Hrvatskoj ponovno prijeti fašizam

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić stava je da su u Hrvatskoj stalno prisutne inicijative kojima se nastoji falscificirati dio prošlosti pobjednice u Drugom svjetskom ratu. Po njemu se praktički država preko nekih inicijativa svrstava na stranu nacizma, a zlo u koje vodi nacistička, odnosno ustaška ideologija za cilj ima izbristati iz povijesti iskustva koja prenosimo budućim generacijama.

“Svakog 22. lipnja Hrvatska obilježava početka oružanog otpora fašističkoj okupaciji zemlje. Na taj dan, davne 1941., Hitlerova Njemačka napala je Sovjetski Savez, a kao odgovor na to grupa sisačkih komunista osnovala je u šumi Brezovica prvi partizanski odred u Hrvatskoj. Taj će otpor, ali potaknut masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom, a ne ideološkim razlozima, prerasti u daleko najveću oružanu borbu unutar okupirane Europe protiv vojski nacističke Njemačke, fašističke Italije i njihovih lokalnih saveznika ustaša i četnika. Danas je to dio povijesti na koji je ponosan svatko u Hrvatskoj tko drži do temeljnih ljudskih prava, prava na život, slobodu i ravnopravnost, koja su nacizam i ustaštvo najbrutalnije potirali”, ističe Pusiću za Novosti te nastavlja da mnogi događaji u današnjoj Hrvatskoj, i izvan nje svakodnevno podsjećaju da etičke vrijednosti u čijoj je obrani antifašizam nisu definitivno obranjene, a ujedno, postoji dio ljudi koji ne smatraju da svi ljudi u pravima moraju biti jednaki. Ljudi su to zarobljeni svojim predsrasudama i netrpeljivostima, koji te predrasude nazivaju moralom, a netrepeljivost domoljubljem.

“Danas je Republika Hrvatska također zemlja u kojoj su stalno prisutne inicijative da se dio njene prošlosti pobjednice u Drugom svjetskom ratu besramno falsificira, da ju se praktički svrsta na stranu nacizma i da se zlo u koje vodi nacistička odnosno ustaška ideologija izbriše iz povijesti i iz iskustva koje prenosimo budućim generacijama. Te inicijative, s promjenjivim intenzitetom, traju već 29 godina. Od micanja imena ulica, trgova, škola koja su imala veze s NOB-om, pa čak i Trga žrtava fašizma, od masovnog rušenja spomenika partizanima, do relativno nedavnog micanja imena Trg maršala Tita, kao rezultata besramne političke trgovine. Sve je to praćeno permanentnom relativizacijom zločinačkog karaktera ustaškog režima”, naglasio je Pusić prema kojem najveću odgovornost za to stanje ne snose ostrašćeni NDH nostalgičari, nego političari.

“A da politički oriđinali s ekstremnim stavovima mogu, ako se državne institucije na vrijeme i bez fige u džepu ne suprotstave njihovim stavovima, gurnuti zemlju u orvelovsku distopiju, više je puta potvrđena činjenica.Potrebno je, posebno na ovaj dan, upozoriti da se obilježavanje Dana antifašističke borbe, bez kritičkog osvrta na stanje u današnjoj Hrvatskoj, pretvara u farsu, u smokvin list preko netrpeljivosti i mržnji, dominantnih karakteristika fašizma, koji ozbiljno prijete Hrvatskoj danas”, zaključuje Pusić.