ZORAN MILANOVIĆ KRŠTEN JE U TAJNOSTI! Nema šanse da pogodite: Koje je predsjednikovo krsno ime?

Zoran Milanović peti je predsjednik Republike Hrvatske, a taj status osigurala mu je pobjeda na predsjedničkim izborima 5. siječnja ove godine. Dolazak na Pantovčak ujedno je i Milanovićev povratak u visoku politiku, budući da je nakon poraza Narodne koalicije na parlamentarnim izborima 2016. godine uzeo predah i osnovao vlastitu konzultantsku tvrtku.

Inače, Milanović je rođen 1966. godine u Zagrebu. Bio je dijete zagrebačkog Trnja, a prijatelji iz djetinjstva opisuju ga kao fakina, koji se s vremena na vrijeme znao i potući. Srednju školu završava u Centru za upravu i pravosuđe, a zatim školovanje nastavlja na zagrebačkom Pravnom fakultetu. Zanimljivo, sveučilišnu nastavu počeo je pohađati godinu dana kasnije radi služenja vojnog roka, a u njegovoj biografiji navodi se i Rektorova nagrada što jasno naslućuje da je novi predsjednik bio uspješan student.

Po završetku studija zapošljava se na zagrebačkom Trgovačkom sudu, no 1993. godine skrasio se u Ministarstvu vanjskih poslova. Godinu dana kasnije, kao pripadnik OESS-a, odlazi u Azerbajdžan na mirovnu misiju. Milanović je 1996. imenovan savjetnikom u hrvatskoj misiji u EU-u i NATO-u u Bruxellesu, gdje je 1998. završio poslijediplomski studij europskog i komparativnog prava te stekao titulu magistra. Koncem naredne godine sa suprugom Sanjom Musić vraća se u Zagreb i učlanjuje u SDP.

Kao dijete, Milanović je često dolazio u Glavice Donje nedaleko od Sinja, rodno mjesto svog oca.

“Mislim da bi bolje prošao vani, naši ljudi ne vole pametne. On da je uvezen izvana, on bi ovdje još bolje prošao”, ispričala je jednom prigodom njegova strina Marija, a nepoznat detalj o Milanoviću svakako jest onaj kako je njegovo krsno ime Marjan. To je i sam saznao kada je baka s majčine strane otkrila da ga je tajno krstila.

Poznato je pak da je u travnju 2007. godine, nakon Račanove smrti, na izvanrednim unutarstranačkim izborima u SDP-u Milanović bio jedan od kandidata za predsjednika SDP-a. Već u lipnju izabran je za novog predsjednika stranke, a svoju poziciju potvrđuje i godinu dana kasnije, odnosno u svibnju 2008. godine, kada je ponovno izabran za šefa Partije. Na čelnu poziciju svoje stranke biran je i u 2012. godini, kada je ujedno bio i jedini kandidat za predsjednika SDP-a. Za predsjednika SDP-a izabran je i 2016. godine u srazu sa Zlatkom Komadinom.

Sa SDP-om je pak na parlamentarnim izborima u studenom 2007. godine doživio poraz pa je naredne četiri godine predvodio oporbu kao čelni čovjek svoje stranke. U to je doba bio i saborski zastupnik. Nakon četiri godine s Kukuriku koalicijom osvaja 80 mandata i postaje hrvatski premijer, a na parlamentarnim izborima 2015. godine, kada je iz koalicije izašao IDS, koji se odlučio na samostalan izlazak na izbore, SDP s partnerima za svega je nekoliko mandata gubi vlast u Hrvatskoj, a Zoran Milanović ponovno postaje čelnik oporbe.

Vlada Tihomira Oreškovića raspada se godinu dana kasnije, Milanović ponovno pokušava postati premijer, no bezuspješno, a nakon toga odlazi sa čela SDP-a, odriče se saborskog mandata i pokreće tvrtku EuroALba Advisory, odbijajući otkriti s kime je sve poslovno surađivao. Milanović je privatno otac dvoje djece, a svoju Sanju upoznao je davne 1991. godine na dočeku Nove godine.