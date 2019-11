ZORAN MILANOVIĆ KAO SAVJETNIK DOGOVORIO PODJELU KOSOVA: Kao konzultant albanskog premijera inicirao je pregovore Thaçija i Vučića

Autor: Dnevno.hr

Zoran Milanović je, čini se, ipak najintrigantnija osoba u suvremenoj hrvatskoj politici pa slijedom toga i najintrigantniji kandidat za predsjednika Hrvatske. Svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatske Milanović je objavio na svom Facebooku u lipnju 2019. pod sloganom “Predsjednik s karakterom”. Zadnja objava na njegovu Facebooku prije te o predsjedničkoj kandidaturi datira iz 2016., kada je čestitao Davoru Bernardiću na pobjedi na unutarstranačkim izborima SDP-a. U rujnu 2016., Zoran Milanović najavio je izlazak iz politike te je osnovao tvrku EuroAlba Advisory, koja se, prema sudskom registru, od početka studenoga 2016. bavi savjetničkim poslovima. I ubrzo zatim sadašnji predsjednički kandidat postao je osobni savjetnik albanskoga premijera Edija Rame.

EuroAlba Advisory. EuroAlba… Alba…? Moguće je da je to slučajan naziv tvrtke za savjetovanje što ju je osnovao tada netom bivši premijer Zoran Milanović. No evo nekoliko intrigantnih podataka koji dokazuju da to nije bilo slučajno.

