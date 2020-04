ZNATE LI ZA OVA IZDVAJANJA? Evo koliko iznose naknade skupštinara u vašem mjestu

Smanjenje broja lokalnih jedinica, biti će jedna od ključnih reformi premijera Andreja Plenkovića, a u racionalizaciju se odlučio usred pandemije koronavirusa, i krize koja po svemu sudeći nameće štednju na svim poljima. O reformi lokalne i regionalne samouporave u Hrvatskoj se progovaralo i prije pandemije koronavirusa, i to uglavnom uoči izbora, no ona nikada nije provedena jer među zaposlenicima tih jedihca mahom sjede pripadnici stranaka, kojima bi pročišćenje ovoga tipa umanjilo šanse za politički opstanak, nije tajna da je jedna od najprimaljivijih pozicija na lokalnoj razini ona vijećnička. Iako se dobar dio njih u ovim kriznim vremenima odriče djela naknada koje se usred krize smanjuju, donedavno je to bio prilično lagodan posao.

Povlastica je biti vijećnik u Županijskoj skupštini. To mora da je prilično naporan posao, jer zamislite oni moraju odraditi čak jednu sjednicu da bi za nju primili naknadu. Neki od njih vodeći se prototipom u Saboru, ni na toj jednoj sjednici ne bi se pojavili, ali u tom slučaju ostali bi bez naknade koja se u pojedinim županijama penje do iznosa prosječne hrvatske plaće. Zato se za razliku od sabornice, na sjednicama skupštine rijetko mogu sresti prazne klupe, a ondje vijećnici ispunjavaju ‘teške zadatke’ dižući nepromišljeno ručice kako bi izglasali neke važne odluke za Županiju. Svojedobno smo tako svjedočili jednoj nelagodnoj odluci koji su morali donijeti Sisačko-moslavački vijećnici koji su pak sami sebi izglasali povećanje naknada koje umjesto dotadašnjih 500 kuna, sada iznose 600 kuna po svakoj sjednici.

Kada je riječ o primanjima županijskih vijećnika, najveće naknade imaju oni u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na mjesečnoj razini primaju neto paušal od 1400 kuna, a tom iznosu valja dodati još 1400 kuna koje dobivaju za nazočnost po održanoj sjednici Skupštine s time da se one ne održavaju svakog mjeseca. U Skupštini klupe grije 51 vijećnik, njih troje ne prima naknadu jer radi se o načelnicima i zastupnicima u Saboru. Naknada za predsjednika Skupštine iznosi 4.640 kuna, a njegov zamjenik prima naknadu od 3.480 kuna. Predsjednik stalnog radnog tijela mjesečno prima 934 kune, a članovi radnog tijela 715 kuna. Iz toga proizlazi da jedna sjednica Skupštine ove županije stoji 137.000 kuna.

Velika naknada izdvaja se za vijećnike u Skupštini Zagrebačke županije. Ona broji 51 vijećnika, mjesečni iznos naknade po vijećniku je 1.750 kuna, čime se pokrivaju njihovi putni i ostali materijelni troškovi. U Šibensko-kninskoj županiji sjede 42 vijećnika čije je naknada 1.590 kuna, a jedna sjednica ove županije stoji više od 70.000 kuna, imajući u vidu i plaće predsjednika Skupštine te njegovih zamjenika.

Vijećnici Primorsko-goranske županije ne zaostaju, jer naknada za njih 45 iznosi 1600 kuna. U Brodsko-posavskoj županiji sjede 42 vijećnika za naknadu od 1225 kuna. Za 41 vijećnika varaždinske županije mjesečno se izdvaja po 1100 kuna. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji za jednak broj vijećnika izdvaja se tisuću kuna, isti iznos daje se i za vijećnike u zadarskoj županiji, a njih je pak 42. Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije koja također prednjači po siromaštvu broji 43 vijećnika, a naknada im je tisuću kuna, s time da se iznos podiže za 200 kuna ukoliko se radi o predsjednicima klubova vijećnika ili predsjednicima županijskih odbora. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji sjedi 41 vijećnik, a za svoje sudjelovanje na sjednici dobiju 780 kuna. Vijećnici Istarske županije primaju naknadu od 700 kuna, a ima ih 45. U Osječko-baranjskoj županiji isti iznos izdvaja se za 55 vijećnika. U Karlovačkoj županiji sjede 43 vijećnika za naknadu od 640 kuna. U Koprivničko-križevačkoj županiji naknada je 640 kuna, a vijećnika 43. Relativno skromnih 500 kuna mjesečno izdvaja se za 35 vijećnika Virovitičko-podravske županije, a najmanje naknade od 480 kuna primaju međimurski vijećnici kojih ima 42. Paradoks je pak taj da Međimurska županija spada u jednu od bogatijih u državi.

Čelnik međimurske Skupštine dobiva naknadu u iznosu od 1.500 kuna mjesečno, dok naknada njegova kolege iz vukovarsko-srijemske županije iznosi 8.000 kuna. Potpredsjednik Splitsko-dalmatinske županije prima 3480 kuna, dok u Brodsko-posavskoj županiji potpredsjednik prima 5109 kuna, riječ je o bruto iznosima. Vijećnici, ali i drugi političari, uglavnom dobivaju naknade i za rad u radnim tijelima skupština, gradskih i općinskih vijeća, i to uglavnom u iznosima od 100 do 300 kuna po sjednici. Zatim, imaju pravo i na naknadu troškova prijevoza, službenog puta, dnevnica i drugih materijalnih troškova. Uzgred, treba napomenuti da se naknade dodjeljuju i za članstvo u upravama lokalnih ustanova.

Čelnik Općinskog vijeća u Brinju dobiva 3000 kuna mjesečno i još 450 kuna po sjednici, što je veći iznos nego što ga dobiva polovica čelnika županijskih skupština. A povuče li se paralela s bogatim Dubrovnikom tada dolazimo do još većeg apsurda jer predsjednik ondašnjeg gradskog vijeća dobiva 4500 kuna. Predsjednik gradskog vijeća Karlovac dobiva 1230 kuna, Zadra 1500 kuna, Poreča 2098 kuna. Dubrovački vijećnici imaju 1500 kuna naknade, a jednak iznos dobivaju njihovi kolege u Baškoj Vodi i Osijeku. U Splitu naknada iznosi 2000 kuna, dok je naknada u Šibeniku 1270 kuna. Naknada je u Zadru 500 kuna. U Tučepima i Brelima vijećnici ne dobivaju niti kune. Naknada predsjednice županijske skupštine u Krapinsko-zagorkoj županiji jest 2800 kuna, u Požeško-slavonskoj županiji šef skupštine prima naknadu od 3000 kuna. Potpredsjednici u obje skupštine dobivaju 1500 kuna, a predsjednik Koprivničko-križevačke skupštine prima naknadu od 3200 kuna. Njegov potpredsjednik zadovoljiti se mora s 1500 kuna. Nadalje, 3600 kuna naknada je za predsjednicu Županijske skupštine u virovitičkoj županiji. Potpredsjednik iste prima naknadu u iznosu od 500 kuna. U Istarskoj županiji naknada za predsjednika skupštine iznosi 2500 kuna, a potpredsjednik prima naknadu od 1500 kuna. Naknada šefa Bjelovarsko-bilogorske skupštine jest 2326 kuna, a naknada njegova potpredsjednika 1085,63 kune. U Brodsko-posavskoj županiji za predsjednika se izdvaja 6131 kuna bruto, a za potpredsjednika 5109 kuna bruto.

Predsjednik skupštine u sisačkoj županiji prima naknadu u iznosu od 4000 kuna, a potpredsjednik 2500 kuna. U Osječko-baranjskoj županiji naknada za predsjednika je 2000 kuna, a za potpredsjednika 500 kuna manje. Šefica varaždinske županije prima naknadu od 4959 kuna, a potpredsjednik 2017 kuna. Naknada od 4640 kuna pripada predsjedniku Splitsko-dalmatinske skupštine, a njegov potpredsjednik prima naknadu od 3480 kuna. Potpredsjedncima vinkovačkog gradskog vijeća zbog obujma posla naknada je nedavno povećana sa 1600 na 5225 kuna. U Gradu Zagrebu situacija je također pomalo apsurdna jer u 218 mjesnih odbora nalazi se od pet do jedanaest članova. Svaki član prima naknadu od 300 kna mjesečno tijekom četiri godine, predsjednik odbora dobiva naknadu koja u prosjeku iznosi oko 1606 kuna, a dopredsjednik 801 kunu bruto mjesečno. Čak je 17 vijeća gradskih četvrti, a one broje od 15 do 21 člana. Svaki član dobiva naknadu od 1520 kuna mjesečno neto. Predsjednik vijeća prima 7181 kunu bruto, a dopredsjednik 3591 kunu bruto dok zagrebački gradonačelnik Milan Bandić istodobno poručuje da im tu crkavicu ne treba dirati. Svaki grad ima svoje vijeće, a najunosnije je sjediti upravo u zagrebačkom. Tamošnji skupštinari godišnje uberu naknade koje u prosjeku iznose više od 50 tisuća kuna. Uz plaću koju primaju, svaki u svojoj tvrtki mjesečno zarade prosječnu hrvatsku plaću, odnosno 4500 kuna. Njihove ”crkavice” veće su i do četiri i pol puta nego u ostalim većim gradovima.

Usporedbe radi vijećnici u Splitu upriode 2500 kuna, a njihovi kolege u Rijeci 500 kuna manje. U Osijeku je naknada 1337 kuna, a u Zadru svega tisuću kuna. Prvi čovjek splitskog Gradskog vijeća mjesečno zaradi 8886 kuna. Njegova kolegica iz Rijeke 4250 kuna, a naknada u Zadru i Slavonskom Brodu iznosi tri tisuće kune. Predsjednik zagrebačke Skupštine mjesečno ubere plaću od oko 18.000 kuna, potpredsjednik svega tisuću kuna manje. Nije zgorega kroz ovu priču provući dalmatinski primjer. Pod Dalmaciju se mogu ubrojiti četiri županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska i Dubrovačko-neretvanska. Splitsko-dalmatinska županija broji 16 gradova i 39 općina, u šibenskoj županiji nalazi se 15 općina i pet gradova. Zadarska pak ima šest gradova i 28 općina dok je u dubrovačkoj županiji 17 općina i pet gradova. Općinska i gradska vijeća imaju najmanje sedam, a najviše 35 članova. Općine u prosjeku imju deset vijećnika iz čega se može konstatirati da Dalmacija broji oko tisuću općinara, dok u gradskim vijećima sjedi 500 vijećnika, u županijama koje mogu imati najviše 51 člana naknadu prima oko 200 skupštinara. Kada se sva ta horda zbroji dolazimo do broja od 1700 vijećnika. Naknade za njih kreću se od tisuću do čak sedam tisuća kuna. U jednom mandatu skupštinari uprihode stotine milijuna kuna, a dužnost im je nekoliko sati mjesečno pojaviti se u lokalnom parlamentu. Splitski vijećnici tako primjerice u deset godina rada dobiju oko 18 milijuna kuna, pet milijuna kuna u istom periodu uprihode vijećnici Trogira ili Solina, dok šibenski vijećnici u deset godina zarade osam milijuna kuna.

Dalmacijom vlada 32 gradonačelnika, 99 načelnika i još stotinjak njihovih zamjenika. Plaća župana iznosi u prosjeku oko 15 tisuća kuna, načelnička plaća u prosjeku je jednaka onoj gradonačelničkoj i iznosi deset tisuća kuna, jednak iznos primaju i zamjenici. Neke općine od 300 stanovnika plaćaju načelniku 8000 kuna mjesečno, a u tim slučajevima načelnici imaju i zamjenika. Primoštenski načelnik Stipe Petrina u predizbornoj kampanji govorio je da je njegova općinska uprava zahvaljujući volontiranju u deset godina uštedjela 16 milijuna kuna. Ako je on u deset godina uštedio toliko iznos zdrava logika nameće pitanje koliko bi samo Dalmacija uštedjela ukidanjem nepotrebnih općina, gradova, županija?

Na primjeru Dalmacije riječ je o minimalno milijardu i pol kuna u deset godina jer uz župana, dožupana, savjetnika, pročelnika, tajnice i razne druge zaposlene, mnogo se dalmatinskog novca izdvaja za 200 skupštinara. Godišnje se u proračunu Zadarske županije za naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine planira iznos od 1.300.000 kuna. Gradski vijećnici Trogira tako primju stalnu mjesečnu naknadu od 1350 kuna, ako je sa sjednice neopravdano izostao pola naknade pripada i dalje njemu, a drugih pola daje se socijalnoj skrbi za pomoć potrebitima. Šef Gradskog vijeća prima naknadu od 2250 kuna mjesečno, a na vijećnike se godišnje potroši oko 500.000 kuna bruto. Gradsko vijeće Solina broji 19 članova. Naknada za rad iznosi im tisuću kuna, u prosjeku se održi 12 gradskih sjednica godišnje, a za to je potrebno oko 400.000 kuna neto.

Načelnik istarskog Barbana Denis Kotošić dva se puta našao na dnevnom redu sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Prvi puta jer je zaposlio nećakovu suprugu na radno mjesto pročelnice općinskog Jedinstvenog odjela, a drugi puta jer je načelnički posao obavljao kao volonter istodobno radeći kao viši savjetnik za energetiku i rudarstvo u Istarskoj županiji. Prema podacima Ministarstva uprave svaku petu jedinicu lokalne samouprave vodi volonter i to za izdašne volonterske naknade. Riječ je mahom o načelnicima jer jedinice lokalne samouprave s preko deset tisuća stanovnika mora voditi profesionalac.

Načelničke naknade

Načelnik općine Bebrina Stjepan Jakić prima naknadu u iznosu od oko 13 tisuća kuna bruto, a njegov zamjenik volonter 2000 kuna neto. Načelnik Brodskog Stupnika Petar Lovrić prima oko 12.631 kunu bruto, a njegov zamjenik također volonter 1500 kuna. Načelnik Bukovlja Davor Petrik prima plaću od oko 12.500 kuna bruto, a njegov zamjenik volontira bez naknade. Plaća načelnika Cernika je oko 11.500 kuna, a i njegov zamjenik volontira bez naknade. Zamjenik načelnika Dragalića prima naknadu u iznosu od oko 6300 kuna, a zamjenik načelnika Garčina 2000 kuna. Načelnik Gornje Vrbe Ivan Vuleta prima plaću od 4000 kn neto, a njegov zamjenik volonter upola manje. Ivan Šmit iz Nove Kapele prima plaću od 11.800 kuna bruto, a njegov zamjenik 1500 kuna. Jednaka je plaća zamjenika općine Okučani, dok načelnik iste Aca Vidaković prima plaću od 12 tisuća kuna. Plaća zamjenika načelnika Oriovca je 11.900 kuna bruto, a zamjenik načelnika Podcrkavlja prima plaću od 7724,57 kuna bruto. Zamjenik načelnik Sibinja prima plaću u iznosu od oko 10.000 kuna.

Specifična je općina Bedekovčina u kojoj su i načelnik i njegov zamjenik profesionalci, kao i Općina Petrovsko gdje je načelnik volonter, a njegov zamjenik profesionalac. Visina naknada načelnika volontera kreće se od 3.800 kuna koju prima načelnik Zlatar Bistrice do 7000 kuna, a koju dobiva i načelnik Velikog Trgovišća. U Đurmancu, Jesenju, Humu na Sutli, Desiniću, Stubičkim Toplicama i Mariji Bistrici zamjenici volonteri rade bez naknada. Najčešća visina naknade zamjenika načelnika je 2.500 kuna. Plaća načelnika Huma na Sutli jest oko 11.5000 kuna, a oko 6000 kuna imaju načelnici Jesenja, Mihovljana, Desinića, Golubovca i Mača.

Od pet općina u Požeško-slavonskoj županiji općina Kaptol ima zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno i za to prima neto plaću 5.323,79 kuna. Općine Jakšić, Velika i Brestovac imaju zamjenike načelnika koji dužnost obnašaju volonterski i za primaju neto naknadu svaki po 2.000 kuna dok zamjenik općinskog načelnika Čaglin prima neto naknadu od 1.200 kuna. U Gudincima vijećnici od osnutka nemaju novčanu naknadu. U trenutnom mandatu naknadu od 500 kuna ostvaruje samo predsjednica Općinskog vijeća i to po održanoj sjednici. Naknadu od 51 kunu po sjednici, odnosno 30 posto dnevnice, ostvaruju vijećnici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje, uz koju dobiju još i 2 kune po prijeđenom kilometru do posla(!?). Po 100 kuna naknade po održanoj sjednici ostvaruju općinski vijećnici u općinama Bebrina i Bukovlje, dok u Bebrini 100 kuna ostvaruju i članovi radnih tijela koje se rijetko sastaju. U Bukovlju po sto kuna imaju tek članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga. U općini Vrbje naknadu od 120 kuna ostvaruju svi članovi nazočni na sjednici. Naknadu od 150 kuna po sjednici ostvaruju svi vijećnici Vrpolja, a 130 oni iz Stare Gradiške. Vijećnici općine Cernik ostvaruju naknadu od 150 kuna po sjednici, kao i članovi radnih tijela. Naknada od 150 kuna po sjednici isplaćuje se svim članovima općinskih vijeća u općinama Brodski Stupnik i Slavonski Šamac. U općini Donji Andrijevci vijećnici imaju naknadu od 170 kuna po sjednici, a za rad na sjednicama povjerenstava i drugih radnih tijela naknada je 70 kuna. U općini Oriovac naknada članova Općinskog vijeća iznosi 170 kuna po sjednici. U Općini Davor vijećnici Općinskog vijeća ostvaruju naknadu od 200 kuna po sjednici. U općini Dragalić vijećnička naknada iznosi 200 kuna po sjednici, a naknada u radnim tijelima je 100 kuna. U općini Oprisavci članovi Općinskog vijeća imaju naknadu od 200 kuna po sjednici, dok predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje naknadu od 250 kuna po sjednici, a članovi radnih tijela 200 kuna po sjednici. U općinama Rešetari i Staro Petrovo Selo naknada općinskih vijećnika je 200 kuna po sjednici. Predsjedniku Općinskog vijeća u obje ove općine naknada se isplaćuje mjesečno i iznosi 1.500 kuna. Naknada članova vijeća općine Sikirevci iznosi 200 kuna po sjednici, dok predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje naknadu od 300 kuna po sjednici. U općini Garčin vijećnici po sjednici ostvaruju naknadu od 250 kuna, naknada predsjednika Općinskog vijeća je 300 kuna po sjednici, a naknada članova radnih tijela je 100 kuna. Naknadu od 250 kuna ostvaruju i vijećnici Općinskog vijeća općine Klakar. Vijećnici općine Sibinj ostvaruju naknadu od 250 kuna po sjednici, dok se predsjedniku Općinskog vijeća naknada u iznosu od 1.000 kuna isplaćuje svaki mjesec. Naknadu od 200 kuna ostvaruju samo članovi Povjerenstva za procjenu šteta o elementarnih nepogoda i to po održanoj sjednici. U općini Velika Kopanica svi članovi Općinskog vijeća ostvaruju naknadu od 250 kuna po sjednici. U općini Gornja Vrba vijećnici naknadu ostvaruju po održanoj sjednici i ona iznosi 350 kuna, a duplo veću naknadu, 700 kuna, ostvaruje predsjednik Općinskog vijeća. U općini Okučani vijećnici imaju pravo na naknadu od 300 kuna po sjednici, a zamjenik predsjednika Općinskog vijeća ostvaruje naknadu od 500 kuna po sjednici. Predsjednik Općinskog vijeća općine Okučani ima naknadu od 1.200 kuna mjesečno.

Od izdataka za lokalne vijećnike samo u Dalmaciji bi se moglo napraviti deset domova za umirovljenike, deset domova zdravlja, pet sigurnih kuća, deset osnovnih škola, dvanaest vrtića i tri bolnice.