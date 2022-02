ZNANSTVENICA BI MUSTAFU NADAREVIĆA PREVELA NA HRVATSKI: ‘Zamislite seriju ‘Lud, zbunjen, normalan’. Mi svi čujemo da to nije na hrvatskom’

Profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku i glavna urednica znanstvenog časopisa Jezik Sanda Ham gostovala je u emisiji Press na Z1 gdje je iznijela i prijedlog da se serije nastale na zapadno-južnoslavenskim jezicima trebaju titlovati.

“Zamislite popularnu seriju Lud, zbunjen, normalan. Mi svi čujemo da to nije na hrvatskom jeziku. I moramo se odrediti prema tome, hoće li to imati ili to neće imati prijevod”, rekla je Sanda.