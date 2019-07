ZNAMO TKO STOJI IZA NOVOG MINISTRA RADA! Čitateljima portala Dnevno on je dobro poznat

Ime novog ministra rada Josipa Aladrovića, koji bi trebao zamijeniti mladog Marka Pavića, čitateljima portala Dnevno dobro je poznato. Podsjetimo, riječ je o aktualnom ravnatelju HZMO-a, o kojemu su djelatnici Zavoda u više navrata progovarali za naš portal govoreći o njegovom neracionalnom ponašanju, te istodobno navodeći da iza njega stoji HDZ.

Sve te navode, dakako valja uzeti s dozom rezerve, jer Zavod se od istih šturo ogradio, no glas djelatnika ipak vrijedi čuti. Naime, radnici zavoda, svojedobno su nam tako govorili kako je osebujni Alardović u Zavod doveo i svojeg prijatelja Damira Deaka koji je preuzeo poziciju šefa Ureda za poslovanje, informacijsku sigurnost, kontrolu i nadzor Zavoda, je li doista dotični prije nekoliko tjedana instruirao djelatnike kako će komunicirati s Uskokovim istražiteljima koji su provjeravali poslovanje Zavoda, zna samo on, no svakako je zanimljivo kako baš u tom kontekstu niz djelatnika s kojima smo komunicirali spominje HDZ-ova crnog labuda Roberta Kopala.

U HZMO je prošla nabava Usluga edukacije poslovodstva i drugih radnika HZMO-ovo radionice, a posao je pak dobilo Poslovno učilište Effectus , riječ je kako su govorili radnici o ugovoru vrijednom 184 tisuće kuna bez PDV-a, ali i o jednostavnoj nabavi bez primjene Zakona o javnoj nabavi. Vlasnik i direktor Effectusa je Miljenko Javorović, koji je godinama bio predsjednik Uprave Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva i Kapitalnog fonda, a ujedno je i predsjednik Upravnog vijeća spomenutnog učilišta, zanimljivo, Kopal je bio predavač ravnatelju Alardoviću, ali i pomoćnicima ravnatelja na Effectusu, a osim toga, prema svjedočenju radnika Deak, Kopal i Alardović sastančili su donedavno na tjednoj bazi.

Jesu li ove tvrdnje radnika tek zlonamjerna podmetanja, još je jedno od pitanja koje ostaje visjeti u zraku, no, tu međutim priči nije kraj. štoviše, djelatnici su svojeg šefa Alardovića prozivali i zbog nelogičnosti na polju javne nabave koja ne spada pod Zakon o javnoj nabavi, gdje je gornja granica nabave do 200 tisuća kuna. ”Kroz tu bagatelnu nabavu izvlače se neviđene svote novca, katkad jedan izvođač radova/tvrtka primatelj posla se javlja na više „natječaja“, i to u svim natječajima kao jedini ponuđač. Sva ta jednostavna nabava je od 20.000,00 do 200.000,00 kn, i ne zahtijeva znanje ili suglasnost Upravnog vijeća HZMO-a, Vlade RH, sustava javne nabave RH i dragoga Boga, samo ravnatelja HZMO-a”, tvrdili su radnici, dodajužći da je Alardovića Vlada imenovala ravnateljem Zavoda, nakon što se javio na natječaj na kojemu nije bio jedini kandidat. Natječaj je pak bio raspisan u vrijeme bivšeg ministra rada Tomislava Ćorića.”Alardović je tada bio njegov tajnik u Odboru za financije HDZ-a i radnik Croatia osiguranja. Čorić je tada bio predsjednik HDZ-ova Odbora za financije, a Aladrović njegov tajnik, tako da je imenovanje Aladrovića „preporučeno“ od Čorića. Sada je Aladrović predsjednik HDZ-ova Odbora za financije i ravnatelj HZMO-a. Ova činjenica ne bi bila sporna da nije trenutnih poslova u koje su uvukli HZMO, a sumnjamo da se događa nova Fimi-media, za stranačku blagajnu HDZ-a prije izbora. Također Aladrović je prvi ravnatelj HZMO-a koji sustavno zatire sindikate i jedini ravnatelj koji je na vodećim radnim mjestima postavio privremene izvršitelje (privremeno obavljaju poslove) u toj količini – ljudi koji nemaju iskustva i znanja, ali mogu privremenim imenovanjem dobivati visoke koeficijente (velike plaće). Dvoje ključnih ljudi, ravnatelj Aladrović i pomoćnik ravnatelja za kadrovske poslove Pavković „radili“ su prije u Croatia osiguranju, a umjesto da zapošljavaju radnike u provedbi oni zapošljavaju osobne prijatelje koji nemaju uvjete”,poručivali su djelatnici opisujući nam metode stranačkog kadroviranja i zapošljavanja u Zavodu.

”Prvo se skroji natječaj prema osobi koja „treba“ dobiti posao, pa se naprave ispitna pitanja, pa se preko kadrovskih poslova vrši pritisak na pojedine načelnike da napišu kako im treba radnika, pa se onda službeno pokrene natječaj, ljudi koji znaju da se samo za njih to sve radi (nove „kolege“) dobiju ispitna pitanja i odgovore i onda imaju stopostotni prolazak na pismenom ili usmenom ispitu (za usmeni se dodatno pripremi ispitna komisija, koja lakša pitanja ima za „kandidata ili kandidatkinju“, a teža za sve ostale), i onda redovito „kandidati“ dobiju poslove koji nisu početnički, nego poslovi koji odmah osiguravaju velike plaće, za koje su ljudi morali raditi po 20 godina, ponekad i rade 20 godina i još ih nisu dostigli.

Pogledajmo stanje u Područnom uredu u Puli, ravnatelj je godinu dana šutio dok su kolege plakale da je stanje u tom uredu alarmantno i da ljudi čekaju rješenja o mirovini čak i godinu dana, što je strava, a ravnatelj je stranačku kolegicu podržavao i slao joj u pomoć kolege iz Rijeke, koji su se pretrgli od posla. Pogledajmo zadnje stanje oko zapošljavanja na posao predstojnika ureda Područnog ureda u Vukovaru, posao je dobila Mirela Kovačević koja radi u Područnom uredu u Vukovaru, to nije ništa sporno, sporan je način raspisivanja natječaja, htjeli su je zbog stranačkih veza zaposliti odmah i mogli su, ovako su varali ljude. Na izbor predstojnice žalilo se dvoje ljudi Darko Kovačević i Milica Zebec, koji imaju iste uvjete za to radno mjesto, ali naravno da imaju po 7 bodova od maksimalno deset, dok Mirela Kovačević jedina ima maksimalan broj bodova. Tako je sa svim natječajima unatrag godinu dana i tako će biti dok se tome ne stane na kraj. Informatičari u HZMO-u sada, zbog odluke ravnatelja, mimo mišljenja sindikata, ne moraju biti školovani informatičari, već ljudi bilo koje struke koji imaju iskustva s informatikom (zapošljavanje svojih kadrova). Sindikati su više puta upozoravali da HZMO-u fali radnika u provedbi (ljudi koji rade rješenja) – sada imamo situacije da se na rješenja za doplatak za djecu čeka više nego ikada, radnici koji rade te poslove su pretrpani poslom, kao i oni koji rade rješenja za mirovine – njih se ne zapošljava, zapošljava se samo stranački kadar i prijatelje koji nikada neće raditi u provedbi”, isticali su prije nekoliko mjeseci djelatnici Zavoda iz kojega na čelo Vlade dolazi novi ministar Josip Alardović.