ZLATNA MLADEŽ I DROGA IDU SKUPA: Sinovi generala, šefa tajne službe i saborskog zastupnika ‘pali’ su s impozantim količinama. Neki nisu naučili lekcije ni nakon života iza rešetaka

Autor: Daniel Radman

Zapljena gotovo 70 kilograma kokaina u luci Ploče bacila je ozbiljnu sumnju na zagrebačkog poduzetika i čovjeka koji se dvaput nalazio na kandidacijskoj listi HDZ-a na lokalnim i mjesnim izborima, no nije ovo prvi put da ljudi koji nominalnoj pripadaju uglednijem građanskom miljeu završavaju zbog posjedovanja ili prodaje droge na stranicama crne kronike.

U medijima je među njima najviše odjeknuo slučaj Davida Kruljca, sina bivšeg zapovjednika Hrvatske kopnene vojske generala Mladena Kruljca.

Prije četiri godine u generalovom stanu – u kojemu je tada boravio Kruljac mlađi – policija je pronašla 3,98 kilograma marihuane i 27 grama kokaina te znatnu sumu novca. Iako je riječ o velikim količinama koje se nikako ne mogu podvesti pod osobnu potrebnu nekako je uspio izbjeći zatvorsku kaznu.

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu osuđen na godinu dana zatvora, no kazna je pretvorena u rad za opće dobro. Uz nju, kažnjen je i novčano, s 500 dnevnih dohodaka.

“Marihuanu sam čuvao za nepoznatu osobu iz Srbije s kojom sam kontaktirao preko aplikacije Wickr.me, a koja je koristila nadimak Tom Ford. Kokain i 10.500 eura čuvao sam za prijatelja Mirka P., dok se ne vrati s mora”, bili su argumenti Kruljca mlađeg.









Zbog posjedovanja droge na zatvorsku kaznu koja je poslije preinačena u rad za opće dobro osuđen je i danas 23-godošnji Josip Podbevšek. Njegov otac daleko je poznatiji hrvatskoj javnosti – riječ je o bivšem šefu Protuobavještajne agencije Jošku Podbevšeku koji je 2004. razriješen dužnosti zbog nezakonitog prisluškivanja novinarke Helene Puljiz.

Podbevšek mlađi suočio se s ozbiljnom optužbom, njega je zaustavila policija u i ruksaku mu pronašla 750 grama marihuane zamotane u PVC foliju, uz koju se nalazila i digitalna vaga i 2.300 kuna koje su mu istog trena oduzete.

Isprva se branio šutnjom, da bi poslije tvrdio da mu je marihuanu koristio za osobnu upotrebu. Ipak, nakon podizanja optužnice priznao je krivnju i nagodio se s tužiteljstvom. Priznao je da je prodavao marihuanu kako bi poboljšao svoju financijsku situaciju, a epilog procesa bila je 11-mjesečna kazna koja je na koncu zamijenjena dobrotvornim radom.









No, mladi Josip nije naučio iz svojih prethodnih grešaka. Prošlog mjeseca opet je završio iza rešetaka. Našao se u pritvoru nakon što je kod njega pronađeno 46,5 grama marihuane, digitalna vaga i 40.000 kuna.

Daleko većih problema sa zakonom – i manje sreće pred sudom – imao je sin bvišeg saborskog zastupnika Jadranka Mijalića, Filip. Više puta bio je osuđivan kad se 2016. suočio s dvogodišnjom zatvorskom kaznom zbog posjedovanja i preprodaje droge i nedopuštnog držanja oružja.

Njemu je policija pretražila kuću i našla, redom, 1063,70 grama amfetamina, 784 tablete MDMA, 859,98 grama marihuane i 70,22 grama kokaina. No, ni zatvorski život nije ga promijenio pa je ‘naletio’ na novu optužnicu u velikoj policijskoj akciji Tebra 2019. godine. Tada je podignuto čak 17 optužnica, a jedan od kotačića bio je i Mijalić koji je, prema policijskoj rekonstrukciji, prodavao drogu kad bi dobivao slobodne vikende u zatvoru.

A ‘poker’ zatvara Josip Kerum, nećak bivšeg gradonačelnik Splita i gradonačelnika. On je prvo ‘pao’ s 15 kilograma marihuane koja je pronađena u prtljažniku njegovog automobila. Krivnju je priznao i prošao s godinom zatvora. No, potom je optužen zbog posjedovanja pravog arsenala, 11 automatskih i dvije poluautomatske puške, deset pištolja i dva revolvera te više od 13 tisuća metaka koje je držao u kući na Čiovu.









Za to je dobio godinu zatvora, no ipak mu je preinačena na uvjetnu s rokom kušnje od tri godine. Spasilo ga je to što se vještačenjem utvrdilo da iz oružja dugo vremena nije pucano, a sud mu je povjerovao da je oružje držao kolekcionarski s obzirom da je dio oružja ocijenjen veoma starim.