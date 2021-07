ZLATA ĐURĐEVIĆ OBJASNILA JEDNU OD BOLJKI NAŠEG PRAVOSUĐA: ‘To je nešto što je postojalo u Jugoslaviji, još uvijek postoji u Srbiji i što predstavlja veliki problem’

Autor: J.A.

Bivša kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, profesorica Zlata Đurđević, gostovala je danas na N1 televiziji gdje je govorila o stanju u hrvatskom pravosuđu.

“Nedvojbeno mi je da je prema zadnjem izviješću Europske komisije Hrvatska zadnja od svih država članica EU po dostupnosti sudskih odluka građanima, stručnoj javnost pa čak i profesionalnoj javnosti. Nemamo elektronički način pokretanja postupaka, pozivi za sudske rasprave ne šalju se elektronički, a po strojnoj čitljivosti odluka zadnji smo u Europi”, rekla je Đurđević.

Objasnila je i zašto je bitno ujednačavanje sudskih praksi.

“To je naš veliki problem i može biti povreda pravičnog postupka jer ako imate različitu sudsku praksu, a jednake činjenice, imate pravnu nesigurnost, a svi težimo tome da imamo pravnu sigurnost. Međutim, suci su neovisni u tumačenju pravnih odredbi i ono što je zaostalo iz socijalističkog sustava je to da se ujednačava sudska praksa kroz sudsko-upravne mehanizme, a ne donošenjem sudskih odluka. U zakonu imamo odredbu da će biti sjednica sudaca na kojoj će oni zauzeti određeno pravno stajalište, da je ono onda pravno obvezujuće ili je de facto obvezujuće. To je nešto što je protivno vladavini prava. Sudovi mogu odlučivati samo u konkretnim predmetima donoseći sudske odluke, to je nešto što je postojalo u Jugoslaviji, još uvijek postoji u Srbiji, što predstavlja veliki problem sada kada Srbija ulazi u EU”, objasnila je Đurđević.

Jedan od glavnih problema

Smatra kako je korporativizam jedan od glavnih problema u hrvatskom pravosuđu.

“Pitanje je i je li naše sudstvo napravljeno po modelu korporativizma. Korporativističko pravosuđe je pravosuđe u smislu zatvorene profesionalne grupe koje je na sebe preuzelo brojne one funkcije koje zapravo ne pripadaju sudskoj vlasti. Jedno od tih je i ovo pitanje statistike. Treba li baš svu tu statistiku voditi sam sud ili mora postojati eksterna kontrola s obzirom na nesuglasnosti koje smo ovdje vidjeli. To je alarm, ministarstvo bi trebalo provjeriti koji je broj odluka doista dostupan javnosti”, rekla je.

“Ako su suci vlast, a jesu vlast, jedna od tri grane vlasti je sudska vlast, onda ona mora imati demokratsko uporište. Narod mora moći utjecati na taj dio vlasti, ako je nezadovoljan. I to je sad ono što se dogodilo. Po prvi put je krenula neka kritika jer je po prvi put na Vrhovni sud predložena osoba koja nije bila iz sudačkih krugova. To je bilo neprihvatljivo iz toga aspekta korporativizma i to se otvoreno govori”, dodala je Đurđević.

“Sve je na predsjedniku”

Dodala je kako se u drugom krugu problematiziralo to što je predsjednik Zoran Milanović javno rekao to da je ona njegova kandidatkinja.

“Čini mi se da se tražilo da ta osoba bude tajni kandidat. Nadam se da se to neće sada dogoditi jer bi to značilo da je taj javni poziv fiktivan, namješten za sve ostale osobe koje su se javile a ne znaju da postoji osoba koja se dogovorila s predsjednikom. To je puno gora pozicija za njih nego da znaju tko je ta osoba koju preferira predsjednik”, objasnila je Đurđević.

Tvrdi da predsjednik može javno reći tko je njegov kandidat ili da može imati tajnog kandidata.

Cijepljenje i Ustav

Smatra da bi trebali imati jedan poziv na koji se trebaju javiti sve zainteresirane osobe, ali da “nakon toga, ako predsjednik nije izabrao, nema potrebe za ponavljanjem poziva”. Na kraju je rekla kako joj nije žao što je ušla u cijelu ovu priču.

Na pitanje o cijepljenju izrekla je jasan stav.

“Trebali bi postupiti odgovorno i svi se cijepiti. Cijepljenje je uobičajeno, kao djeca smo se cijepili da bi išli u školu. Apeliram na građane da se cijepe. Vlada će morati paziti na Ustav i ne smije svoju odgovornost prebaciti na poslodavce koji ne mogu prisiliti svoje radnike”, zaključila je Đurđević.