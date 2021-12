ŽIVOTNI ZAOKRET KOLINDE GRABAR-KITAROVIĆ: Druži se s liječnikom hercegovačkih korijena, ne pada joj na pamet vratiti se u HDZ, ima potpuno drugačije planove

Autor: Iva Međugorac

Na sami Badnjak bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prodefilirala je zagrebačkom Špicom, odlično odjevena i sa novom linijom plijenila je pažnju građana i na druženju u Zagrebačkoj kavani, gdje je ćaskala s poznatim hrvatskim sportašicama. Otkako je napustila politiku, Grabar-Kitarović je procvjetala, reći će to oni koji bivšu šeficu države vrlo dobro poznaju. Upućeni tvrde kako je Grabar-Kitarović potpuno promijenila svoj životni stil. Liniju je dotjerala zdravom prehranom i rekreacijom.

”Ona redovito vježba, ne jede kruh, pazi na unos kave, ne pije sokove, tek s vremena na vrijeme popije pokoju čašu vina, redovito šeta, odlazi na sistematske preglede, naprosto se preporodila”, tvrde oni koji je poznaju te kažu kako od svojih nekadašnjih suradnika i danas najkvalitetniji odnos njeguje sa Tomislavom Mažarom, liječnikom hercegovačkih korijena koji ju je osvojio svojom lojalnošću i elokvencijom.

Ne pada joj na pamet?

”Mažar je dobar sa svima, on je naprosto tako fleksibilan tip, ali predsjednicu posebno cijeni, ona je u odličnim odnosima i sa njegovom partnericom Aleksandrom Dojčinović”, komentiraju naši sugovornici bliski bivšoj predsjednici te napominju kako se ona rasteretila i zato što medijski pritisak na nju više nije bio onako intenzivan kao što je bio, te joj baš zato ne pada na pamet vratiti se u politiku. ‘

‘Otkako je ušla u Međunarodni olimpijski savez ona je druga osoba, puno putuje, na tim međunarodnim skupovima plijeni veliku pažnju i ona doista svoju karijeru vidi u inozemstvu, u Hrvatskoj je ostvarila sve što je trebala, ni u HDZ se nije pokušavala vratiti, niti će. Stranka ju je razočarala, s premijerom Plenkovićem kontaktira rijetko i uglavnom protokolarno, to se ne može ni nazvati prijateljskim odnosom”, nabrajaju naši sugovornici pa priznaju da je bivša predsjednica u fer odnosima sa svojim nasoljednikom Zoranom Milanovićem, ali i da je u dobrim odnosima sa bivšim ravnateljem Fonda za obnovu Damirom Vanđelićem. ”To ništa ne znači, ona je članica niza stranih organizacija, to je pokazatelj smjera u kojem će nastaviti karijeru, godi joj to što građani prepoznaju njenu transformaciju, ljudi je na ulici pozdravljaju, žele se s njom fotografirati, ona je u načelu zadovoljna odrađenim poslom, i to joj je dovoljno, a ujedno je i odlična referenca za dalje, jer izgleda da je ona u svijetu daleko više cijenjena i prepoznata no što je to slučaj ovdje kod nas”, zaključuju naši sugovornici.