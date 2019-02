Život Roma na istoku Hrvatske: Primaju socijale, dobivaju drva, ali..

Nešto više od 1500 metara ogrjevnih drva stiglo je u Beli Manastir, na područje kod prečistača Baranjskog vodovoda.

Riječ je (djelomice) o donaciji Veljka Kajtazija, saborskog zastupnika romske nacionalne manjine u Saboru Republike Hrvatske, odnosno sredstvima pristiglim na razne natječaje, te onima Hrvatskih šuma. Ogrjevna drva namijenjena su pripadnicima romske nacionalne manjine, na prvom mjestu onima starije životne dobi, ali i ostalima, piše Glas Slavonije.

“Ovih su dana počela stizati ogrjevna drva za naše Rome. Evo, na pola zime većina ih je ostala bez ogrjeva i sredstava za nabavu pa će im ovo puno značiti”, priča Branko Petrović, predsjednik Županijskog vijeća romske nacionalne manjine, zahvaljujući na donaciji koja će puno značiti, i to ne samo pripadnicima romske nacionalne manjine u Belom Manastiru nego i onima diljem Osječko-baranjske županije kojima je pomoć i namijenjena.

“Svakoj obitelji planirana su po približno tri metra drva. Obradu trupaca dogovorili smo unutar zajednice pa će volonteri onima koji ne mogu iscijepati sami, drva odvesti na kućni prag. One koji imaju mogućnosti, pozivam da to učine sami”, kaže Petrović dodajući kako su pristigla drva ‘‘prve klase‘‘ te kako vjeruje da će im poslužiti do kraja zimskog razdoblja.

“Ovo je prva slična donacija, zlata vrijedna za pripadnike naše manjine. Većina od njih ne radi, koristi samo socijalnu pomoć, koja im nije dovoljna ni za normalan život, a kamoli za nabavu ogrjeva”, napominje Petrović ističući kako je većina romskih obitelji vezana upravo za socijalnu pomoć, koja im je, zbog raznih predrasuda, u većini slučajeva, jedini zajamčeni izvor prihoda. Zahvaljuje na pomoći Gradu Belom Manastiru, koji je, tvrdi, osigurao prijevoz drva za potrebite romske obitelji.