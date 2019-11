ŽIVITE U ZABLUDI! Evo tko će vam zaista izabrati predsjednika: Na ovom polju će se lomiti koplja

Kampanja za predsjedničke izbore sve je intenzivnija, no po svemu sudeći planovi predsjedničkih kandidata da proputuju cijelu državu i približe se svakom biraču neće biti dostatni, jer brojke upućuju na to da bi se koplja, na ovim prosinačkim izborima, baš kao i na onima prije pet godina mogla lomiti na dijaspori. Podsjetimo, na prošlim predsjedničkim izborima predsjednica Kolindu Grabar-Kitarović u srazu s Ivom Josipovićem uspjela je pobjediti u dijaspori, a razlika je iznosila 2063 glasova, odnosno 0,9 posto od ukupnog broja glasova u drugom krugu. Imajući u vidu rezultate posljednjih anketa u kojima je evidentna sve manja razlika među kandidatima, jasno je kako će se i o ovim izborima borba voditi među Hrvatima izvan Hrvatske, no situacija ovoga puta za aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović neće teći onako glatko, kao što je to nekada bilo. probleme bi joj kada je o BiH riječ mogla stvoriti pojava popularnog glazbenika Miroslava Škore, a osim toga nova dijaspora koja se stvorila posljednjih godina raseljavanjem Hrvata, nije naklonjena HDZ-u, štoviše, to su mahom mladi ljudi koji zaziru od vladajuće stranke.

Zanimljivo je spomenuti kako se i tijekom svibanjskih izbora za EU parlament povećao broj birača iz BiH koji sudjeluju na hrvatskim izborima, no pitanje je hoće li to ići na ruku šefici države. bilo kako bilo, ne čudi što je Zoran Milanović nedavno najavio putovanje u Irsku, gdje bi trebao odraditi dio kampanje.