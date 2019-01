Zima pokazuje svoje pravo lice: U ponedjeljak snijeg, kiša, jugo i bura

Autor: Dnevno.hr

Ako se u ponedjeljak nećete osjećati najbolje i bez obzira što nemate virozu i gripu, za djelomično opravdanje možda posluži spoznaja o punom Mjesecu, koji će rano ujutro imati potpunu pomrčinu, te tijekom dana sve nepovoljnije biometeorološke prilike, a na neke bi mogao djelovati i treći ponedjeljak u godini, po nekim vjerovanjima i istraživanjima najdepresivniji dan u godini, javlja HRT.

Bio takav ili ne – imat će zimski ugođaj, primjeren dobu godine – povremeni mjestimični snijeg na kopnu, te na moru ponegdje kiša, pa i obilnija, te bura na sjevernom dijelu i jugo na južnom. Ne želite li biti razočarani – znatnijem zatopljenju i smirivanju vremena nemojte se nadati ni u nastavku tjedna. Dapače…

Detaljniju prognozu po područjima i danima za HRT je pripremila Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing., iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a, a još detaljnija, za čak 55 mjesta u Hrvatskoj i 44 u Europi, koju su pomogli pripremiti i drugi službujući meteorolozi – prognostičari DHMZ-a, ne samo iz Zagreba, nego i Rijeke i Splita, može se naći u HRT meteo aplikaciji.

Ponedjeljak – na kopnu ponegdje snijeg, na moru kiša te jačanje juga i bure

Dunja Plačko-Vršnak: “U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno. Povremeno može biti slabog snijega, uglavnom u drugom dijelu dana te osobito u noći na utorak. Temperatura zraka između -2 i 3 °C.

U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz slab vjetar jutarnja temperatura između -4 i -1 °C, a najviša dnevna od 2 do 4 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu. More umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, a najviša temperatura između 6 i 9 °C. U gorju pretežno oblačno, a povremeno slabog snijega može biti uglavnom u Lici. Temperatura zraka većinom između -6 i -1 °C.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno. Povremeno može biti kiše, a u višim predjelima nije isključena i susnježica. Puhat će većinom umjerena, ponegdje i jaka bura i istočnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti Dalmacije oko 0 °C, na moru od 3 do 7 °C, a najviša dnevna od 5 do 10 °C.

Toplije će biti na jugu Hrvatske, uz temperaturu od 10 do 12 °C, ujutro između 4 i 8 °C. Uz umjereno do pretežno oblačno povremeno će biti kiše, pa i u obliku pljuskova, uz koje je moguća i grmljavina. Puhat će uglavnom umjeren istočnjak i jugo.”

Od utorka – većinom hladnije, uz češće oborine

“U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, osobito potkraj utorka i u srijedu, kada je vrlo velika vjerojatnost za stvaranje novog snježnog pokrivača gotovo posvuda. Temperatura podjednaka ili malo niža od nedjeljne, ali će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar pojačavati osjećaj hladnoće.

Na Jadranu sljedećih dana povremeno kiša, a u srijedu osobito na sjevernom dijelu može biti susnježice i snijega. Puhat će umjerena i jaka bura, na južnom dijelu jugo. Temperatura zraka uglavnom niža od nedjeljne, osim na južnom dijelu, gdje se neće znatnije mijenjati.”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.