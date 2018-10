Žestoko ‘šamaranje’ Kuščevića s građanima: Prepiska koju morate vidjeti

Nakon što je hrvatska javnost saznala da nije prikupljen dovoljan broj potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji te promjeni izbornih zakona, na tu se temu progovorilo i u Otvorenom u kojem je između ostaloga gostovao ministar uprave Lovro Kuščević. Do koje je mjere objava podataka o referendumima podijelila javnost dalo se naslutiti već prilikom najave ministrova gostovanja u ovoj emisiji javne televizije na popularnom Facebooku, gdje se Kuščević upustio u raspravu s onima koji su ga kritizirali.

”Neuvjerljivi ste u svom nastupu i poprilično ste podcijenili prosječnog građanina, ako mislite da vam je netko iole povjerovao da niste imali zadatak u početku onemogućiti referendum. A danas prezentirate fingirane i izmanipulirane rezultate prebrojanih potpisa. Narod van nikad to neće oprostiti. S ovime ste zapečatili svoju političku sudbinu, sramite se. Narod nije baš tako blesav kao što mislite”, komentirali su građani na ministrovom profilu koji je zasut kritikama zagovornika referenduma.

”E moj Lovro i petokraku bi stavio ako treba za još malo vlasti. Navjek”, nastavljaju građani. ”Ajde druže hvaljen Isus priznaj koliko si krivotvorio i poništio ispravnih potpisa”, pišu između ostaloga građani. ”Mi koji ne znamo čitati, ne znamo brojati i ne znamo se potpisati onda sljedeće izbore nećemo znati ni glasati. To je vjerodostojna logika. Navjeke”, jedan je od sarkastičnih komentara. ”Ministre kako spavate i kako se ujutro pogledate u ogledalo? Je li muka? Nadam se da jest i da ima nade za vas”, kritiziraju nadalje nezadovoljnici. Na njihove kritike, u sarkastičnom tonu odgovorio je i prozvani Kuščević, koji se pomalo neuobičajeno obratio korisnicima spomenute društvene mreže. ”Vaši komentari su dokaz da smo na pravom putu i daju mi snagu za dalje. Hvala vam”, poručio je ministar te navukao dodatan bijes komentatora na sebe.

Inače, i u Otvorenom se na ovu temju povela žestoka rasprava, a kao što je poznato HNS je podnio kaznenu prijavu zbog krivotvorenja, dok inicijative prozivaju vladajuće da izmišljaju najavljujući tužbu Ustavnom sudu, pa je jasno kako dovršetkom provjere potpisa saga s referendumima ne okončava.

“Kad pogledam u zadnjih nekoliko mjeseci jasno je da se nije radilo o nikakvim ideološkim prijeporima već su određene političke grupacije koji imaju cilj destabilizaciju Vlade a nastale su preko ovakvih inicijativa, nastojale smanjiti izborni prag, postati vidljivi i zauzeti svoju poziciju u Saboru. Vidimo da do toga neće doći”, rekao je Kuščević. Istaknuo je kako dio nepravilnosti upućuje na povrede kaznenog prava. “Ali prepustimo to institucijama, kaznenu prijavu podnio je HNS i nema potrebe da je podnosi Vlada,” rekao je Kuščević, a oglasila se i Natalija Kanački iz Organizacijskog odbora Inicijative Narod odlučuje koja je ustvrdila kako su u javnost pušteni nepotpuni podaci, jer prema njoj velika većina potpisa koji nisu važeći, takvima su proglašeni jer su neki brojevi ispravljani, nečitko napisani…

“Očekivali smo da će dva do tri posto potpisa biti nevažeći. To se pojavljuje na svakim izborima, ova inicijativa ne odstupa od drugih inicijativa”, izjavila je Kanački. Ministru Kuščeviću poručila je kako su propustili prihvatiti nedvosmisleno iskazanu volju hrvatskih građana koji su dali potpis inicijativama. Koordinatorica građanske inicijative ‘Istina o Istanbulskoj’ navela je kako se službena vlast na početku odredila protiv referendumskih inicijativa te je to pokazala kroz cijelo ovo razdoblje, a kao argument za svoju tvrdnju ističe primjer Rijeke u kojoj je bilo zabranjeno prikupljanje

“Vlada je svojim nečinjenjem naštetila inicijativi, onemogućila nam je promatrače. Podatak o 45.000 nevažećih potpisa je potpuno nevjerodostojan, ne vjerujemo da je svaki deveti potpisnik nešto krivo napravio”, poručuje Pavlović. Kuščević pak odgovara kako je neprihvatljivo da je i jedan mrtvi potpisao.

“Premijer Plenković zna da Istanbulska konvencija ni u jednoj zemlji nije smanjila nasilje i da neće ni u Hrvatskoj. On je dobio naputak iz Bruxellesa i morao je poslušati, a ministarstvo je dobilo zadatak da ne dozvoli referendum,” rekao je Ladislav Ilčić, predsjednik stranke HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku. “Time što nije dozvoljeno promatračima da budu prisutni pri provjeri potpisa Ilčić smatra da je trajno izgubljeno povjerenje 400 tisuća hrvatskih birača. Tih 400 tisuća ljudi koji su potpisali obje ove inicijative, mahom su glasači desnog centra,” dodao je. A oglasio se potom i SDP-ov Arsen Bauk koji je stava da nije važan broj nevažećih potpisa, već je važno to što je prikupljeno 374 tisuće potrebitih potpisa za pokretanje referenduma, stav o ovoj temi izrekao je i zastupnik talijanske manjine Furio Radin napominjući kako je navijao da skupe potpise kako bi referendumska pitanja mogla doći pred Ustavni sud.

“I da Ustavni sud kaže da je skandal na referendum poslati jedan ratificirani sporazum koji govori o nasilju nad ženama. A što se tiče manjina – to smatram uvredom par excelence – da vi imate moralnu hrabrost reći da postoje zastupnici prvog i drugog reda, oni koji mogu o nečemu odlučivati i koji ne mogu odlučivati. To ne smatram samo uvredom manjina već i osobnom uvredom nakon toliko godina u Saboru,” rekao je Radin.

Njegovo izlaganje Kanački je nazvala čistom demagogijom. “Nema zastupnika prvog i drugog reda, postoje birači prvog i drugog reda. Vi znate da smo jedina država u Europi koja ima osam zastupnika nacionalnih manjina koji idu po prilagođenom ključu u Hrvatski sabor. Imate rezervirana mjesta u Saboru, i to broj koliko ih je svim državama Europe zajedno”, rekla je Kanački dodajući kako su potpisom ovih inicijativa hrvatski građani dali do znanja da im je dosta političke trgovine.

Obraćajući se Radinu, Kanački je rekla kako se zalažu da on može osnovati stranku, dobiti 15 tisuća glasova i kao i svaki drugi zastupnik ući u Sabor.