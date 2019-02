Žestoko oblatio novinara! Mato Mlinarić ravnatelju HRT-a: ‘Vaš novinar strančari po HDZ-u…’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik stranke Nezavisni seljaci Hrvatske ( NSH), Mato Mlinarić, uputio je ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, Kazimir Bačiću, otvoreno pismo zbog klevete HRT-ovg novinara Martina Vukovića prema njemu i njegovoj obitelji. Pismo prenosimo u potpunosti.

Poštovani,

obraćam Vam se zbog neprofesionalnog ponašanja Vašeg novinara Martina Vukovića, koji je lažnim nalazom sanitarne inspekcije oklevetao mene i poslovanje moje obitelji izdvojivši jedino nas od 110 kontroliranih uvoznika u Hrvatskoj s namjerom diskreditacije, a u smislu političkog obračuna unutar HDZ-a.

Martin Vuković koji plaću dobiva kao zaposlenik Hrvatskog radija, preko tjedna se bavi strančarenjem po hodnicima HDZ-a, organiziranjem okruglih stolova u korist velikih poljoprivrednih korporacija i tvrtki koje nama seljacima otimaju zemlju, a preko vikenda putuje zahvaljujući donacijama istih po Hrvatskoj i svijetu kao predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske.

Negdje sam izjavio da on nije prikladna osoba da vodi emisiju za selo i poljoprivredu na Hrvatskom radiju već više da se bavi marketingom i očito je to doprlo do njegovih ušiju. U sukobu interesa, kakvom po mom mišljenju je, Martin Vuković već niz godina diskreditira ljude koji predstavljaju interese običnih i malih seljaka koji ne mogu biti nažalost sponzori za Društvo koje on vodi.

U tom duhu, a vođen s ciljem da kompromitira ministra Tomislava Tolušića u njegovom gradu ne samo da je nezakonito nabavio ili falsificirao nalaz Sanitarne inspekcije već ga je i slao ostalim novinarima u drugim redakcijama, što svakako govori o tome da mu poriv nije bio da prvi objavi vijest već da širi kampanju protiv mene uz političko podmetanje ministru poljoprivrede koji mu je bio prvi motiv. Posrećilo mu se da ubije – dvije muhe jednim udarcem.

S obzirom da Hrvatski radio nije privatni već javni i plaćan od svih, pa tako i od seljaka, šaljem Vam ovo otvoreno pismo protesta protiv Vašeg pristranog i politički obojenog novinara s namjerom da ga objavite s obzirom da moju izjavu prilikom širenja lažne vijesti od mene Martin Vuković nije tražio, a što je elementarna kultura i pravilo novinarske profesije – da se pita i druga strana.

Da, zaista je čudno da se radeći prilog o poslovanju mog sina koji je stavio u politički kontekst protiv mene navodeći i moje zadnje političke istupe Vaš novinar Martin Vuković nije sjetio tražiti moju izjavu ili pojašnjenje.

U normalnim redakcijama za takav propust kod vijesti takvog razmjera uslijedile bi sankcije. Naravno, kod Vas to mogu očekivati samo ako ste u drugoj političkoj struji HDZ-a suprotnoj od Martina Vukovića. No, bojim se da još uvijek vlada zakon „omerte“