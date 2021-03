ŽESTOKI OKRŠAJI BANDIĆA I SURADNIKA!’Vido, radite posao preko k….’ Tko su ljudi s kojima je najviše ratovao?

Autor: Iva Međugorac

Nije tajna da je pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić imao utjecaj na zapošljavanje ne samo u Gradu Zagrebu, već i u Zagrebačkom holdingu. U svojim najljućim fazama, Bandić je itekako znao povisiti ton na vlastite suradnike, a mnogi još uvijek pamte snimku u kojoj se pobrušio na Vidoja Buluma. ”Jel ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao da je kuhala kavu. Vido, radite posao preko k….”, vikao je Bandić na Buluma, a na tome nije stao.

“Jel ti znaš ko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Vi j….! Što je ona dobila? K…. od ovce? I to zahvaljujući vama koje boli k….! Kamen bi proplakao Vido!”, nastavlja Bandić i zaključuje razgovor riječima: “Kad vama treba nešto, onda to znate”. Djelovi su ovo sukoba koji je preplavio medijski prostor, a do kojega je došlo radi toga što je Bandić bio nezadovoljan izmišljenim radnim mjestom za jednu gospođu. “Zrinka ide na mjesto posebnog savjetnika za ljudske resurse”, govori Bulum na jednoj snimci. Njegov sugovornik uzvraća kako to radno mjesto ne postoji, ali Buluma to ne smeta: “To ćemo izmisliti. Napravit ćemo odjel za analitiku i još neka dva mala odjela. Smislit ćemo nešto”. U medije je također svojevremeno dospio sukob između Bandića i pročelnika Mire Lace koji slovi za jednoga od gradonačelnikovih najvjernijih suradnika, a zaiskrilo je po pitanju zapošljavanja. “Kako čovjek s VSS-om preuzima garažu? Laco, jel ti želiš biti pročelnik. Informiraj me što si napravio i radi svoj posao”, dovikuje Bandić Laci, čovjeku koji je s njime bio od početka karijere.

Ranijih godina vodio je Ured za branitelje, a Bandiću se pridružio nakon što se zbog kumstva s Mirkom Norcem, te svjedočenja na njegovom suđenju razišao sa SDP-om. laco je inače Sinjanin i član najužeg zapovjedništva vojske ratnog Gospića. Bulum je pak jedan od onih o čijoj se mirovini dugo govorilo, no uz Bandića je ostao do samog kraja, te se za njega govorilo kako je jedan od najsmirenijih gradonačelnikovih suradnika, čija je prednost uz ostalo i pravna potkovanost. U skupini najvjernijih suradnica svakako je i Jelena Pavičić Vukičević, koja je s Bandićem stvarala Stranku rada i solidarnosti, no bez obzira na to i njih su dvoje često ulazili u sukobe.