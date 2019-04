ŽESTOKI OBRAČUN HDZ-A I SDP-A! Tomislav Sokol i Gordan Maras međusobno si dijelili ‘komplimente’

Autor: Dnevno

U N1 emisiji Dvoboj Točke na tjedan žestoko su se obračunali HDZ-ov Tomislav Sokol i SDP-ov Gordan Maras.

Gospodine Maras, zar doista ne znate ime HDZ-ovog nositelja liste ili je to bio politički trik kojim ste ga htjeli poniziti?

“Desila se greška. Riječ je o tome da je HDZ postavio čovjeka za kojeg do jučer nitko nije znao u Hrvatskoj na prvo mjesto svoje liste. Ako imate čovjeka kojem je jedina referenca što je bio osobni asistent Andreja Plenkovića, onda se dešavaju ovakve stvari. Nije mi namjera bila nikoga poniziti. Vidjeli ste kako je premijer reagirao. U svojoj raspravi sam postavio pitanje na koje on uopće nije htio odgovoriti”, rekao je Maras.

Gospodine Sokol – je li kampanja startala s trivijalnim pozicijama? Jako se malo priča o europskim temama, a više o prepucavanjima, prijavama Etičkom povjerenstvu?

“Ne bih generalizirao. Činjenica je da gospodin Maras već dugi niz godina radi na redikulizaciji naše političke scene. Da se koristi trikovima kojima sam se ja koristio u drugom razredu osnovne škole da bih privukao malo medijske pažnje. To mu nekad uspije, nekad ne uspije, ali takva medijska pažnja nije ono što našim građanima treba i nije način na koji bi se politička kampanja trebala voditi. HDZ cijelo vrijeme govori o svom programu, vrlo konkretno i detaljno. Obilazimo sve županije, razgovaramo s građanima, ne bavimo se cirkusima kao kolega Maras. Što se tiče njegovog načina djelovanja, Etičko povjerenstvo, u kojem je jednaki broj oporbe i vladajućih, a predsjednik je predsjednik HAZU-a, utvrdilo je da gospodin Maras uporno krši izborna pravila i radi cirkus”, odgovorio je Sokol.

“Gospodin Sokol mora biti vrlo precizan. Ako kaže da je nešto cirkus, onda kada predsjednik njegove stranke i premijer Republike Hrvatske napravi još goru stvar, onda je to još veći cirkus nego što je bio ranije. Ali gospodin Sokol se ne može na taj način odnositi prema svom predsjedniku stranke jer je isključivo radi njega treći na listi, jer je ušao u Sabor s 400 preferencijskih glasova u svojoj izbornoj jedinici i on svojim dosadašnjim političkim radom nije ničim zaslužio to mjesto, osim odlukom premijera Plenkovića. Za razliku od mene, koji sam prisutan već 20 godina, a na zadnjim izborima sam dobio skoro 40 puta više glasova nego gospodin Sokol”, poručio je Maras na isto pitanje.

Šest godina Hrvatska je članica Europske unije – koja je najveća korist za hrvatske građane?

“Korist je ta što smo se pridružili jednoj zajednici koja garantira pozitivniju poslovnu klimu i sigurnost. Ali odmah uz to moram navesti i negativnost, to nismo iskoristili na najbolji mogući način – od 10 milijardi eura koje smo trebali iskoristititi, iskoristili smo svega 16 posto. Moramo ubrzati taj posao, imati vrlo jasne ciljeve i ispunjavati ih. Velika je stvar što se gradi Pelješki most, to je projekt koji je isprogramirala Vlada u kojoj sam ja bio ministar. Ono s čime sam nezadovoljan – vidimo da će Kinezi puno prije izgraditi most, nego što će Hrvatske ceste izgraditi puno manje zahtjevnu dionicu te ceste”, objasnio je Maras.

“Svakako mislim da smo iskoristili dosta prednosti Europske unije. Kada govorimo o brojkama, treba reći da je Hrvatska povukla ukupno iz europskog proračuna 14 milijardi kuna više nego što smo uplatili, da se 80 posto javnih investicija vrši upravo kroz europski novac. Loše je ono što smo vidjeli u mandatu prošle, najneuspješnije Vlade u povijesti Hrvatske, u kojoj je gospodin Maras bio ministar. Dočekali smo 9 posto iskorištenosti, sada smo na 65 posto ugovorenih sredstava – do kraja godine će biti 85 posto, a do kraja mogućnosti za trošenje, do kraja 2023. godine, vjerujem da će biti oko 100 posto”, ustvrdio je Sokol.

“Sad je gospodin Sokol rekao da će iskorištenost skočiti s 65 posto na 85 posto, to znači dvije milijarde eura u pola godine. Kada bi bila takva dinamika kako on govori, to bi već odavno sve bilo iskorišteno. Naravno da to nije istina. Ne treba govoriti paušalno”, reagirao je Maras.

“Ja sam dao vrlo konkretne bojke, ništa nije bilo paušalno, a rezultat će se mjeriti kada dođe vrijeme”, zaključio je Sokol.