ŽESTOKE OPTUŽBE IZ HDZ-a! Gradonačelnik pogoduje Jozi Kalemu i privatnicima, vodi grad u dužničko ropstvo

Autor: Iva Međugorac

Za gradonačelnika Slatine Denis Ostrošić izabran je na lokalnim izborima održanima 2017.godine i to kao nestranački kandidat uz SDP-ovu i HSS-ovu potporu. No, nadolazeći lokalni izbori bili su povod slatinskom HDZ-u da održi konferenciju za tisak na kojoj su se obrušili i na gradonačelnika, ali i na slatinsku gradsku upravu komentirajući projekt ‘Slatina-sveučilišni grad’.

Kako tvrde oporbeni vijećnici iz HDZ-a gradonačelnik tajnim ugovorom s privatnom tvrtkom Slatinu vodi u dužničko ropstvo, a za te svoje teze na ‘pressici’ su prezentirali i dokumentaciju koju je svojim sugrađanima predočio prvi čovjek slatinskog HDZ-a Igor Fazekaš koji je ujedno detaljno objasnio svoje viđenje ove situacije.

HDZ-ovci su na početku podržavali projekt

Na samom početku govora objasnio je kako su svi u Virovitičko-podravskoj županiji na samim počecima navedenog projekta na njega gledali s odobravanjem te su smatrali pozitivnim to što Slatina nakon Virovitice i Orahovice otvara visokoobrazovne ustanove pokrećući programe koje za cilj imaju školovanje mladih ljudi na razini županije, što bi ujedno bilo jamstvo njihova ostanka u tom kraju.

Ono što budi sumnju je netransparentnost postupka od samog početka, jako puno nepoznanica kojima obiluje cijeli proces otvaranja ”studentskog kampusa” u gradu. Velika nepoznanica je i koja je uloga naše Gradske upravve u svemu tome? Sva ta pitanja su nam pobudila sumnju o postojanju možebitnih propusta, pa i nedozvoljenih radnji pojedinih aktera ovog projekta”, kazao je ovaj slatinski HDZ-ovac koji je upozorio na enormne iznose kako zakupnine tako i najamnine koja bi se plaćala vlasniku prostora po ‘osnovi korištenja prostora i opreme studentskog kampusa i to u izuzetno dugom vremenskom razdoblju’.

Što je problematično HDZ-ovcima u Slatini?

Problematično je HDZ-ovcima i to što je Grad Slatina investitoru dao jamstva u vidu izdanih zadužnica i mjenica pa vjeruju kako su radi toga postali jamac platac tvrtki koja je formalni zakupac, a koja je u potpunosti u vlasništvu grada. Upravo se radi toga Fazekaš propitkuje odvija li se u ovom slučaju sve u skladu sa Zakonom o proračunu, ali i Pravilnikom o zaduživanju te u skladu s gradskim statutom. Problematično je to što gradonačelnik nastupa samostalno te u ime Grada potpisuje pravno obvezujuće akte kojima je dao jamstvo i mjere osiguranja plaćanja kroz zadužnice za gradsku tvrtku, čime je grad zadužio na dva desetljeća.

”Kako to da najviše tijelo Grada, Gradsko vijeće Grada Slatine, u ovom predmetu uopće nije donosilo nikakve akte, posebno one iz odredbe Zakona o proračunu odnosno Pravilnika o zaduživanju? To je pitanje bitno ako znamo da iznos s kojim gradonačelnik može raspolagati je sukladan visini gradskog proračuna. Za 2020. godinu je bio cca. 302.000,00 kuna, a u 2021. je to cca 305.000,00 kuna”, poručuju HDZ-ovci u svojoj računici te naglašavaju kako je gradonačelnik morao znati da je postupak davanja jamstva za pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne samouprave formalan, ali i strog proces koji uključuje obvezu planiranja navedenog iznosa u gradskom proračunu, a za dana jamstva po njima je neophodna i suglasnost Vlade.

Na sve ove anomalije HDz je navodno upozoravao i na gradskim sjednicama koje je slatinski gradonačelnik eskivirao ne nudeći im konkretne odgovore pa stoga Fazekaš najavljuje sudski epilog u slučaju projekta kojega su pompozno najavljivali lokalni mediji, pošto se isti odvijao iza zatvorenih vrata i u dvojbenim okolnostima pa postoji sumnja da su neke stavke ove priče čak i protuzakonite.

”Prema saznanjima kojima raspolažemo i prema dokumentaciji kojoj smo u posjedu, sav ovaj projekt ide na ruku isključivo vlasniku nekretnine koji je znao osigurati svoju imovinu. I to jamstvima Grada koje je u tu svrhu dao gradonačelnik, ali bez suglasnosti Gradskog vijeća i izvan svojih ovlasti. Vlasnik nekretnine se prema svojoj imovini ponaša pažnjom dobrog gospodara, što se ne bi moglo reći za gradonačelnika grada Slatine, a kojem je to zakonska obveza i koji je očito zaboravio da je izabran da donosi i provodi odluke sukladno zakonima Republike Hrvatske i štiteći imovinu Grada Slatine, prije svega u korist njenih građana, koji su ga za to i birali”, oštar je Fazekaš koji je pozvao nadležne institucije da ispitaju Ostrošićeve aktivnosti u gradu.

Gradonačelnikova suradnja s riječkim poduzetnikom Jozom Kalemom

”Imamo konkretne dokaze, da je dana 22. travnja 2020. godine, potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora između tvrtke RI-PETROL d.o.o. iz Rijeke zastupan po članu Uprave Jozi Kalemu i tvrtke SLATINA PLUS d.o.o. zastupan po članu uprave, direktoru Krunoslavu Šaraboku. Taj Ugovor je trebao biti dokument koji bi se pokazivao u javnosti kako bi se vidjelo da Grad Slatina nema nikakvih obveza prema zakupodavcu. No ono što je sporno i vrlo sumnjivo je što je istoga dana, potpisan i Dodatak ugovoru o zakupu poslovnog prostora”, upozorava Fazekaš pa problematizira i potpisivanje dviju zadužnica od pola milijuna kuna koje je Ostrošić potpisao u uredu vd.javnog bilježnika Tamare Banac Knežević u Orahovici, a koje je osim njega potpisao i direktor Slatine plus Krunoslav Šaraboka premda za to nije postojala suglasnost Gradskog vijeća.

Upit na ovu temu proslijedili smo i prozvanom gradonačelniku od kojega smo zamolili očitovanje na iznesene optužbe, odgovor objavljujemo po dospijeću.