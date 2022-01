ŽESTOKA PALJBA NINE RASPUDIĆA! Najveći gubitak o kojem nitko ne govori: Zapostavljen najvažniji detalj s popisa stanovništva

Autor: Iva Međugorac

Državni zavod za statistiku objavio je prve rezultate Popisa stanovništva 2021., a prema tim podacima ukupan broj stanovnika u Hrvatskoj je 3.888.529, što je u usporedbi s 2011.godinom pad od 9,5 posto. Rezultate popisa za naš portal komentirao je zastupnik iz Mostova kluba Nino Raspudić.

”Ovo je poražavajuće. Ovo je gubitak za koji strahujem da će desetljećima biti nenadoknadiv. Kad nam se Plenković hvali uspjesima svoje Vlade, rastom BDP-a i slično, to uvijek treba gledati u širem, europskom kontekstu. Mi djelomično jesmo napredovali, ali puno sporije nego svi drugi za koje smo sudbinski vezani. Nas bi Bugarska pretekla da nije bilo korona-krize”, uvjeren je Raspudić koji upozorava na još jedan značajan aspekt ovih podataka.

”Ono što je najveći gubitak i što treba uračunati u sve te kalkulacije, kada zbrajamo pluseve i minuse našeg članstva u EU, jest da izgubite stotine tisuća mladog, najsposobnijeg i najvitalnijeg stanovništva. Europska unija je time dobila stotine tisuća mladih, sposobnih i vitalnih ljudi koji će se bez problema integrirati u europska društva, a mi nećemo imati mogućnost naše demografske rupe popunjavati takvom vrstom useljenika. To je katastrofa, a pet godina koliko je Plenković već na vlasti je jedno sasvim dovoljno razdoblje da se pokrenu ozbiljni, ekonomski i širi društveni pa i demografski ciklusi”, tvrdi naš sugovornik te naglašava kako u Hrvatskoj do toga nije došlo niti ima naznake da će se takvo što dogoditi.

Nije impresioniran novom mjerom

Nedavno su pak vladajući iseljenicima ponudili pomoć od 200.000 kuna, kako bi ih pokušali privući da se vrate u zemlju. Upitali smo Raspudića kako sada kada su poznati prvi podaci o broju stanovnika u našoj zemlji gleda na ovu novu mjeru.

”To je ispaljivanje jednog političkog signala koji nema veze s vezom. Ako razgovarate s ozbiljnim demografima, primjerice s profesorom Akrapom, bilo kakvo razmišljanje o demografiji i demografskim mjerama mora biti sveobuhvatno, sustavno i višedimenzionalno. Ne može se to jednom mjerom rješavati pa iako da im on nudi milijun, a ne 200.000 kuna”, smatra Raspudić koji se referirao i na podatke o tome kako se najmanji pad broja stanovništva bilježi u Zagrebu, gdje je gradska vlast predvođena Tomislavom Tomaševićem radikalno srezala, praktički ukinula takozvanu mjeru roditelj odgojitelj, pozivajući se na to da ona ne doprinosi demografskoj slici glavnoga grada.

‘Tomašević je nakon ovoga gotov’

”Ukidanje te mjere je katastrofalan, ideološki, a po svemu sudeći i protuzakonit potez, a to će epilog dobiti na sudu. Mi smo stalno u kontaktu sa strukom koja to mora osvijestiti. Ovo bi sada trebalo biti konačno buđenje i pokazatelj Zagrepčanima koga je izabrao. Nakon ovoga oni su gotovi, a samo je pitanje hoće li otići na redovnim i prijevremenim izborima. Dakle, polazište svake ozbiljne nacionalne politike mora biti demografska politika kada se suočimo s ovakvim problemima”,smatra naš sugovornik uz opasku da Hrvatska trenutno nema nikakvu ozbiljnu demografsku politiku niti je ona sustavna i zaokružena, a to je dugoročno gledano poražavajuće.

”Bit će nas, ali ćemo biti jadna, siromašna, neperspektivna država s jako starim stanovništvom. Naravno, neće doći ni do kakvog gospodarskog rasta i rasta standarda jer se do toga ni ne može doći uz ovakvu demografsku strukturu stanovništva”, stava je Raspudić koji u konačnici zaključuje kako su ovi podaci velika pljuska aktualnoj Vladi, njenom premijeru Andreju Plenkoviću, a onda i kompletnom HDZ-u.