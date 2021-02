ŽESTOKA KRIZA U PLENKOVIĆEVOJ VLADI! Marić pobjesnio na Vučković: Prekoračila je ovlasti

Autor: Iva Međugorac

Podignite cijene šećera, zamolila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković trgovačke lance progovarajući pritom o šećernoj krizi koja potresa našu zemlju suočenu sa zatvaranjem prvo virovitičke, a sada i osječke šećerane.

Tim je riječima šefica poljoprivrednog resora frapirala hrvatsku javnost jer je uz ostalo jasno dala do znanja da nije svjesna načina na koji djeluje tržište sirovina. Svojom retorikom Vučković je također otkrila kako joj nije preveć poznato po kojim metodama funkcionira europska poljoprivreda, ali i mehanizmi kojima može pomoći proizvođačima šećera u našoj zemlji.

No, upućeni svjedoče kako je ovim svojim apelom Vučković prekoračila ovlasti te da bi ovakve izjave u kakvoj uređenoj zemlji bile prvorazredni skandal budući da državni dužnosnici ne smiju, ili barem ne bi trebali utjecati na kretanje cijene nekog proizvoda na tržištu.

Na riječi svoje kolegice iz ministarstva poljoprivrede u nevjerici gleda i ministar financija Zdravko Marić, a sugovornici iz njegova resora kažu kako je Marić i bez ministrice Vučković u nevolji baš zbog dužnosnika koji nisu dorasli pozicijama koje obnašaju. ”On je u bezizlaznoj situaciji, ni jedan njegov prijedlog ne pada na plodno tlo, svi vam se oni opiru kad se spomene njihov resor, ali nitko ne nudi nikakva konkretna riješenja. Marić je konstantno s nekim u sukobu, to s Vučković i njenim izjavama nije ništa novo. Pokazala je da ne razumije kako lanci imaju planiranu maržu i da su oni ti koji određuju cijene ovisno o kretanjima tržišne cijene, i kada na čelu Ministarstva poljoprivrede imate jednu takvu osobu, s takvim elementarnim nepoznavanjem činjenica što onda možete, i kako očekivati bilo kakve iskorake? Mi bi trebali funkcionirati kao tim, ali ova nova Plekovićeva momčad iskreno rečeno nikad nije bila slabija”, otkriva naš sugovornik iz ministarstva financija te naglašava kako Vučković nije upoznata s temom o kojoj govori.

”Ona očito ne zna da na svjetskom tržištu godinama padaju cijene šećera, a ne zna ni da su od prije dvije godine počele rasti, ona je trebala ako već želi pomoći bazirati se na izvoz tog našeg jeftinog šećera tamog gdje je skuplji. Ali od toga nema ništa, a onda kada zaškripi i kada treba pomoć maše se naknadama, a Marić se nađe na vjetrometini, i na udaru kritika kao netko tko se ne želi založiti za nacionalne interese, to je suludo. Morate znati da smo mi već davali velike subvencije našim proizvođačima šećera, a znali smo da ga se proizvodi više no što je potrebno, očito je da to nije riješenje, i da se riješenje mora smisliti u Ministarstvu poljoprivrede, no očito je i da tamo za to nisu kompetentni”, zaključuje naš sugovornik.