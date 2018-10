Žestoka i prkosna Hercegovka otkrila što ju je spasilo iz ponora te što misli o Komšiću

Gošća emisije Nedjeljom u dva bila je bosanskohercegovačka književnica Martina Mlinarević. Govorila je o svojoj zemlji nakon izbora, kako žive obični ljudi – Hrvati, Srbi i Bošnjaci – jedni pokraj drugih te je li u Bosni i Hercegovini najvažnije koje si nacije.



Martina Mlinarević – žestoka i prkosna Hercegovka, kako za nju kažu poznanici, priča je o velikoj ljubavi prema životu, pisanju i prema Hercegovini.

Život je nije mazio, izgubila je bebu, dobila rak. Ali okrenula se književnosti i sebi. Hrabro govori i piše o svemu i dalje.

Kaže da dolazi iz teške, tradicionalne, konzervativne hercegovačke obitelji. Moj otac je teški tvrdokorni tradicionalist, a bio je dvostruki udarnik radnih akcija. Mama mi je prije emisije rekla da se dobro pazim jer se vraćam u Hercegovinu i nastavljam se liječiti u Mostaru. Moj otac ima iste svjetonazore, ali on to ne bi priznao. Rekao bi – da, mislim i ja tako, ali zašto ti to moraš naglas reći.

O Željku Komšiću kao novom hrvatskom članu Predsjedništva BiH i odnosima s Hrvatskom kaže kako misli da nitko neće ratovati. Toliko je histerije oko svih članova Predsjedništva BiH, posebno zbog Komšića, da nitko i ne govori o ljudima koji su stanovnici BiH, nego o plemenima. Imamo diskriminatorski ustav po kojem se na izborima samo iz tri plemena mogu kandidirati predsjednici.



Imate Dodika koji je izabran u predsjedništvo zemlje koju prezire i ići će raditi u Sarajevo koje prezire, kazao je da će raditi u istočnom, a ne u bliskoistočnom Sarajevu, ali će redovito uzimati plaću od te države. Imate Željka Komšića koji je na poziciji gdje predstavlja narod koji ga prezire i bez obzira na to uzima plaću. Imate Šefika Džaferovića koji je zapravo niotkud, a ima infrastrukturu stranke. Komšić je u prvoj noći uspio zaratiti i s Hrvatskom i sa Srbijom. U Predsjedništvo prvi put ulazi osoba koja je na crnoj listi jedne zemlje – to je Milorad Dodik koji je nekoliko dana prije izbora rekao da će osobno ukloniti klauna s ulica Banjaluke koji protestira – to je otac Davida Dragičevića, koji brani dostojanstvo smrti svojeg djeteta, kaže, te ističe da Komšić nikad nije došao u Hercegovinu i rekao – ja sam i vaš predsjednik iako me niste birali. Boli me autokracija i sebičnost lijevih stranaka u BiH, izjavila je Mlinarević.

Otkriven joj je karcinom dojke. Kaže kako se i danas upita – zašto ja. To pitanje dolazi u mahovima, ali ne želim pasti pod utjecaj bolesti. Prof. Eduard Vrdoljak u Splitu rekao mi je da zna s vrata hoće li se pacijent izvući ili neće, ovisno o tome kako je prihvatio bolest. Ta mi je rečenica odzvanjala cijelo vrijeme liječenja i stalno pokušavam sebe držati iznad dijagnoze, rekla je, među ostalim, Mlinarević, prenosi HRT.