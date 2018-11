Žestok okršaj u Otvorenom: Kreće veliki štrajk javnih službenika

Sindikati javnih službi, unazad nekoliko dana ne prestaju kritizirati vladajuće nazivajući njihovu najavu o povećanju plaća za tri posto sramotnom, no čini se da su osim kritika na račun Vlade sindikati javnih službi spremni i za još jedan, radikalan potez, a riječ je o štrajku kojega su najavili već od naredne srijede. A da će u svojim zahtjevima biti ustrajni svjedoče poruke kako će u štrajku biti svaki tjedan jedan dan, kako ističu ne bore se samo za veće plaće, već i za bolje usluge svim građanima.

Dok se oni bore, Vlada njihove prozivke očigledno nema namjeru uvažiti pa tako beskompromisno poručuju da je sindikatima ponuđeno onoliko koliko je u ovom času moguće. A što se sprema te što vladajući mogu očekivati tema je o kojoj se progovorilo i u Otvorenom u kojem su gostovali pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Stipe Mamić, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec, Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Davor Huić iz udruge poreznih obveznika – Lipa i predsjednik Uprave Munje Ivan Miloloža. Mihalinec je i u spomenutoj emisiji naglasio kako kane nastaviti pregovore najavljujući sastanak, istodobno Mamić je pozvao na postupak mirenja.

“Smatram da je naš zahtjev od 5,8 posto ‘urezan u kamen’. To je minimum minimuma za javne službe, naročito za medicinske sestre”, kazala je Anica Prašnjak, naglašavajući kako tri posto nije motivirajuće za ostanak u Hrvatskoj.

“Naš prijedlog nismo mi izmislili. On se temelji na podacima Zavoda za statistiku – naše plaće zaostaju 18,9 posto. Relativno smo i skromni u našim zahtjevima”, dobacio je Mihalinec.

“Činjenica je da se pozivamo na sporazum iz 2016. godine koji je imao dodatke iz 2009. i 2011. godine. Pregovarali smo još 2016., ali smo završili u sporovima. Protiv sporazuma je bio jedino Vilim Ribić. Dug od 18,9 posto proizvoljno je utvrđen sa sindikalne strane. Pozvali smo sva 4 pravna fakulteta da utvrde kakvo je stanje sa sporazumom. On je konzumiran i on je istekao. Postoje neke presude u prvom stupnju i to nije bio predmet pregovora o TKU. Sad pregovaramo o plaćama u budućnosti. Ovih 6 posto koji su rasli tijekom 2017. u tri navrata po 2 posto plus prijevoz, božićnice i regres iznose gotovo 2,5 milijardi kuna više svaku sljedeću godinu. Taj je trošak ušao u bazu”, argumentirao je Mamić, a u raspravu se uključio i Miloloža koji drži da svi građani zaslužuju veće plaće, međutim, pitanje je da li je to i do koje mjere moguće.

“Budimo objektivni, nitko nije mogao predvidjeti slučaj Uljanik. Međutim, samo zahvaljujući okružju i turizmu naše gospodarstvo raste. U Hrvatskoj je iracionalno raspoređena radna snaga”, rekao je Miloloža, dok je Huić stava da je ponuda od tri posto veća od rasta gospodarstva i u okviru rasta plaća u realnom sektoru.

”Imate studije koje kažu kako je Hrvatska kao država neefikasna i skupa – to je tema o kojoj treba razgovarati”, objasnio je, a nakon toga uslijedila je Mamićeva replika. Kako je kazao, službe rade dobro, ali možda postoje pojedinci koji nisu na razini. Po njemu, ponuda od tri posto koju na stol stavljaju vladajući nema veze s Uljanikom.

“Ne mogu vjerovati da govorite o brojkama i učinkovitosti javne uprave. Dođite u bolnicu i pogledajte. U svim našim ustanovama je rad, red i disciplina. Svi naši ljudi koji odu u inozemstvo dolaze na vodeće pozicije. Gledajte ljude, ne gledajte brojke”, poručila je Huiću sugovornica Prašnjak, a Huić pak odgovorio kako su ispitivanja javnog mijenja pokazala kako su građani nezadovoljni neučinkovitošću javnih službi.

“Mi nismo uhljebi. Nije Vilim Ribić taj koji je odbio dogovor s Vladom nego je Vlada pokušala podvaliti sindikatima javnih službi. Godinu dana nije isplatila 6 posto i ono što je bila dužna, a trebala je – iako je sa svih pravnih fakulteta pokušala je ‘podvaliti’. Država ne smije varati svoje građane”, poručio je Mihalinec, a Miloloža upozorio da je po učinkovitosti javnog društva Hrvatska dosta nisko.

“Niske plaće u javnom sektoru rezultat su, među ostalim i velikih kamata koje plaćamo. U realnom sektoru plaće nisu rasle više od 2.8 posto. Statistika je zbroj željenih podataka, meso i kupus – pa sarma”, kazao je Miloloža. “Statistika mila dika – što poželi to naslika”, odgovorila mu je Anica Prašnjak. “Mi smo savršeno učinkoviti, u odnosu na broj radnika i radne uvjete. Čitate li uopće koliko nas odlazi. Od kuda Rumunjskoj novci za povećanje plaća do 25 posto”, pitala ga je. Mamić je pak objasnio da je to stoga što je njihova baza znatno niža od njihove te imaju više prostora za rast.

“U medijima se spominje moguće povećanje plaća od 5,8 posto. Od prvog dana sam u pregovorima i prvi zahtjev je bio za povećanje od 18,9 posto. Ni u jednom trenutku nisam vidio da se ide ispod 6 posto. Ovo je pomak na 5.8 posto, znači idemo u dobrom smjeru. Vidjet ćemo što se može napraviti”, pojasnio je, a Huić naglasio da broj stanovnika Hrvatska pada dok javni sektor raste, a sindikalisti su burno reagirali na grafikone prikazane u emisiji.

“Godine 2017. Hrvatska je vezano za BDP po glavi stanovnika bila predzadnja u Europi. Zemlje nas sad davno prošle – jer su vodile drugu ekonomsku politiku. Hrvatska je najdulje i krizi i najteže izlazi iz recesije. I dalje vodimo istu politiku – kresanje, rezanje plaća itd. Hrvatsko gospodarstvo je uništeno. Tko ga vodi? MMF-ova je preporuka da se tri godine ne smiju povećavati plaće u javnom sektoru. Je li netko drugi napravio proračun? Pa ministar financija mora u proračunu naći sredstava”, rekao je Mihalinec, a nadovezao se pak Mamić.

“Kroz tri ciklusa porezne reforma poduzetnici i građani rasterećeni su za 6,6 milijardi kuna. Odgovorna politika je dovela do toga da kamate koje smo plaćali 12 mlrd. kuna zadnje dvije godine plaćamo 2,5 mlrd. kuna manje. To je ekvivalent povećanju plaća od 6 posto, plus božićnica, regres i rast troškova prijevoza”, objasnio je. Prašnjak je rekla kako je u Hrvatskoj svega 670 medicinskih sestara na 100 tisuća građana, što je poražavajuće u usporedbi s EU gdje se govori o 900 medicinskih sestara.

”Moramo zaposliti 40 posto više sestara, po podacima Svjetske zdravstvene organizacije to je 10 tisuća medicinskih sestara. Papiri za zapošljavanje na Ministarstvu se čekaju mjesecima. Iskusna medicinska sestra u Hrvatskoj ima plaću između 5 i 6 tisuća kuna a u Njemačkoj od 2 do 5 tisuća eura. Pitam vas koliko smo mi novaca uštedjeli sustavu”, žestoka je bila njihova zastupnica u spomenutoj emisiji. Nastavnici, prema Mihalinecu imaju najniže plaće u odnosu na visokoobrazovane djelatnosti u našoj zemlji, a ujedno imamo i mnogo strukovnih škola čiji profesori naprosto odlaze u privredu.

“Prema podacima sustava centralnog obračuna plaća – prosječna plaća za osnovne škole (VSS) je neto 6.950 kuna, a za srednje škole 7.177 kuna. Mislimo da te plaće moraju biti veće”,istaknuo je Mamić, a na priču se nadovezao i Huić. “Svi u Hrvatskoj rade za jednu trećinu ili četvrtinu onoga za što bi radili u Njemačkoj ili Irskoj”, dodao je.