Žestok obračun Ivana Anušića i Milorada Pupovca: HDZ-ovac mu bez zadrške sve sasuo u lice! Skandal u srcu Beograda

Žestok obračun Ivana Anušića i Milorada Pupovca: HDZ-ovac mu bez zadrške sve sasuo u lice!

Autor: Iva Međugorac

Možda mu premijer Andrej Plenković nije pretjerano sklon, ali osječko-baranjski župan Ivan Anušić uživa velike simpatije unutar svojeg HDZ-a, ali i u svojoj Slavoniji što je potvrdio na svim izborima na kojima je do sada sudjelovao, a na kojima je osvojio najveći broj preferencijalnih glasova.

Dugo se Anušića ne čuje u javnom prostoru, djelomice i stoga što ga je Plenković nastojao marginalizirati mičući bivši ministricu Natašu Tramišak iz Vlade, bez ikakvih argumenata, ali to ne znači da je Anušićeva popularnost unutar stranke splasnula. Anušić je kada je HDZ u pitanju posebno popularan na takozvanom desnom krilu svoje stranke jer se radi o umjerenom konzervativcu, bivšem pravašu, ali i hrvatskom branitelju koji je u Domovinski rat krenuo u cvijetu mladosti.

HDZ-ovci uvažavaju Anušića

Sve su to komplimenti s kojima HDZ-ovci laskaju svojem popularnom županu i potpredsjedniku stranke koji je njihove simpatije osvojio ponajviše u ono vrijeme kada je javno doveo u pitanje suradnju između HDZ-a i SDSS-a kojim vodi Milorad Pupovac tvrdeći da se HDZ treba vratiti svojim prirodnim koalicijskim partnerima, čime je Anušić dodatno zaratio s premijerom Plenkovićem s kojim već dugo niti nije u dobrim odnosima. Plenković je još tada uoči lokalnih izbora Anušiću jasno dao do znanja da je on taj koji upravlja Vladom, ali Anušić prema tvrdnjama upućenih svoje stajalište o Pupovcu nikada nije promijenio, niti ga je ikada prihvatio kao adekvatnog koalicijskog partnera što se moglo naslutiti i ovih dana kada je Anušić ušao u još jedan otvoreni sukob sa saborskim zastupnikom srpske nacionalne manjine.





Nedavno je naime održan okrugli stol Srbi u “Hrvatskoj-aktualan položaj i glavne programske aktivnosti” koji se održavao u “Srpskoj akademiji nauka i umetnosti” u Beogradu. Na tom se skupu pojavio i Pupovac koji je progovorio o problemima s kojima se susreće srpska nacionalna manjina u našoj zemlji pa je tako zaključio da Srpsko narodno vijeće i Zajednica vijeća općina u Hrvatskoj još uvijek imaju status nevladine udruge bez obzira na višedesetljetne napore da se to promijeni.

Vijest o ovom događaju prenio je naravno i portal tjednika “Novosti” čiji je izdavač Srpsko narodno vijeće pa se tako poseban naglasak stavio na govor Milorada Pupovca koji je uz ostalo progovorio i o otežanoj ili etnički motiviranoj nesuradnji sa srpskim institucijama kao što je to slučaj u Osječko-baranjskoj županiji kojom upravlja Anušić i Gradu Vukovaru kojim upravlja predsjednik DP-a Ivan Penava.

Pupovac problematizira Anušićev odnos sa srpskom manjinom

Pupovac taj trend primjećuje i u nekim općinama u Slavoniji i Lici koje ne slijede zacrtanu liniju na razini države. Pojednostavljeno rečeno Pupovac je Anušića prozvao da ne slijedi nacionalnu politiku uvlačeći ga time u nove nesuglasice i sa premijerom Plenkovićem u čijoj Vladi kao potpredsjednica iz redova manjina sjedi Pupovčeva kolegica Anja Šimpraga.

”Uopće ne postoji komunikacija između župana Anušića i njegovog zamjenika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Radomira Čvarkovića. Imamo u Hrvatskoj županija u kojima je suradnja izvrsna, a u nekima je, nažalost, nema. Prema onome što dolazi do mene, Osječko-baranjska županija je jedna od takvih u kojoj nema suradnje, čak ni komunikacije nositelja vlasti s izabranim predstavnicima srpske zajednice”, rekao je Pupovac za Novi list objasnivši podrobnije svoje teze izrečene u Beogradu.

Nije tajna da je Anušić i ranije izjavljivao kako bi bio sretniji da HDZ ne surađuje s ovakvim SDSS-om napominjući kako Pupovac, Dragana Jeckov i neki SDSS-ovci perfidno dodaju ulje na vatru komentirajući pored toga da je Pupovcu rok odavno istekao kao i da svojom retorikom provocira događaje poput marša nogometnih navijača kroz Borovo kojega su pratili povici ‘ubij Srbina’. To što je Anušić tada rekao i problematizirao Pupovac je očito dobro zapamtio pa je njihov odnos ostao na problematičnoj razini, njih dvojica prema tvrdnjama upućenih nikada nisu ni pokušavali pretjerano komunicirati, niti Anušića takva komunikacija zanima. On doista vjeruje ono što je izgovorio u vrijeme kada je dovodio u pitanje suradnju sa SDSS-om, kaže nam jedan od Anušićevih suradnika te dodaje da u Osječko-baranjskoj županiji Anušić sa srpskom manjinom nema nikakvih problema te da sa svim manjinama u županiji sasvim korektno surađuje.

Anušić mu nije ostao dužan

”Bila je to još jedna u potpunosti neprimjerena izjava Milorada Pupovca. Iznosio je lako dokazive neistine o meni i to ne bilo gdje, nego u Beogradu, u sjedištu SANU-a gdje je napisan poznati Memorandum, kojim je pripremljena agresija Srbije i JNA na hrvatsku državu. Više je to nego znakovito i ima ogromnu političku dimenziju jer sam ja potpredsjednik HDZ-a. To što je u Beogradu rekao Pupovac, nije nikako slučajno, očigledno se on s nekim prethodno koordinirao.









Nije ovo prvi put da Pupovac mene komentira na način da ja nisam u skladu s onim kako on smatra da bih trebao biti, iako sam izabran za župana podrškom 63 posto građana”, poručio je Anušić Pupovcu, a upućeni pak tvrde i kako je župan nezadovoljan time što nitko iz HDZ-a pa ni premijer Plenković nije reagirao na ovu neprimjerenu retoriku šefa SDSS-a, ali je zato Plenković uredno posezao za telefonom i nazivao Anušića onda kada je župan problematizirao HDZ-ovu koaliciju s Pupovcem.