ŽENA ZA KOJU SU RIJETKI ČULI! Ovo je najbogatija sutkinja u državi: Dionice, stanovi u Zagrebu i apartman na Jadranu!

Autor: Iva Međugorac

Kada se govori o hrvatskim sucima tada su široj hrvatskoj javnosti najpoznatiji oni suci koji istupaju u medijima poput primjerice suca Đure Sesse ili njegova kolege Ivana Turudića.

No, nedavno objavljene imovinske kartice sudaca otkrivaju kako dva medijski najzastupljenija suca nisu ujedno i najbogatiji suci u državi. Tu titulu nosi predsjednica Visokog prekršajnog suda Karmen Novak Hrgović čija imovina vrijedi više od 10 milijuna kuna.

Novak Hrgović vlasnica je stana u Zagrebu od 200 kvadrata, kojega prate i dva parkirna mjesta te podrumski prostor od 39 kvadrata, u kartici spominje i 220 m2 kućnog vrta koji je procjenjen na 3,75 milijuna kuna.

I Sessa i Turudić imaju preko pet milijuna kuna

Sutkinja je vlasnica još jednog stana u Zagrebu od 162 kvadrata vrijednog 3,1 milijuna kuna, a ove dvije nekretnina nasljedila je od supruga, uz to je vlasnica apartmana na Rabu vrijednog 610 tisuća kuna, a tu je i garaža od 75 tisuća kuna kao i suvlasništvo nad polovicom kuće u Zagrebu koja je vrijedna 3,4 milijuna kuna. Vlasnica je 866 dionica Tekstil prometa i 200 dionica Varteksa, a ima ušteđevinu od 380 tisuća kuna te 20 tisuća eura, no i to je naslijedila od supruga. Zanimljivo, u imovinskoj kartici navodi i grobno mjesto na Mirogoju vrijedno 10 tisuća kuna. Mjesečna bruto plaća ove relativno nepoznate sutkinje iznosi oko 40 tisuća kuna.

Imovina teška oko 6,36 milijuna kuna jest ona koja pripada predsjedniku Visokog trgovačkog suda Mariju Vukeliću i njegovoj supruzi nasljednici kuće u Zagrebu od 327 m2, koja je procjenjena na 4,12 milijuna kuna.









Uz to, u Zagrebu posjeduju stan procjenjen na 760 tisuća kuna, kao i poslovni prostor od 450 tisuća kuna, tu je i nekoliko oranica, ali i štednja od 1500 eura koja pripada sučevoj supruzi. Prije dvije godine od rada na Vernu zaradio je ovaj sudac oko 120 tisuća kuna, dok od sudačkog posla uprihodi oko 30 tisuća kuna mjesečno. Sudac s Vrhovnog suda Marin Mrčela posjeduje imovinu tešku 5,5 milijuna kuna, vlasnik je dvaju stanova u Zagrebu, u Naklicama posjeduje kuću s tri garaže, a tu je i ušteđevina od 1,25 milijuna kuna.

Imovinu nešto vrijedniju od pet milijuna kuna posjeduje Turudić, baš kao i Sessa.