Žena za koju se Plenković osobno založio: U politiku je ušla kao poduzetnica

Autor: Iva Međugorac

Ovih je dana burne reakcije oporbenih saborskih zastupnika izazvala HDZ-ova zastupnica Danica Baričević prozivajući gradonačelnike i načelnika iz redova SDP-a, Možemo i Centra koji su uslijed poreznih izmjena odnosno ukidanja prireza donijeli odluku o povećanju poreza na dohodak umjesto da omoguće povećanje plaća građanima.

“Dok vlada HDZ-a rasterećuje hrvatske građane i radi sve da im unaprijedi život, SDP, Možemo i Centar opterećuju, uzimaju i otimaju građanima Hrvatske svugdje gdje su na vlasti”, kazala je Baričević u govoru na slobodnu temu u ime svog Kluba obrušivši se na gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, ali i na njegova splitskog kolegu Ivicu Puljka kao i na SDP-ove gradonačelnike Varaždina, Siska i Rijeke koji su kako je kazala zavukli ruku u džep građana i povećali poreze na dohodak.





Obrušila se na oporbene gradonačelnike

Kao primjer zastupnica Baričević navela je i Supetar na Braču gdje je gradsko vijeće donijelo odluku o povećanju poreza na dohodak na najvišu dopuštenu stopu, ali i odluku o povećanju paušalnog poreza za iznajmljivače po krevetu za 67 posto te povećanja poreza za kuće na odmor za 250 posto.

“To je samo jedan od licemjernih poteza gradonačelnice Ivane Marković i nabijanje harača građanima Supetra kako bi i dalje krpala vlastitu nesposobnost”, rekla je zastupnica HDZ-a. No, upućeni u tematiku tvrde da je sve to razbacivanje floskulama i podilaženje stranačkom vodstvu, jer bi da ne dolaze parlamentarni izbori i HDZ-ovi lokalni dužnosnici bili primorani povući isti potez kako bi opstali. Ni sada prema napucima koji dolaze iz vodstva stranke mnogi HDZ-ovi lokalci nisu oduševljeni te napominju da nakon parlamentarnih dolaze i lokalni izbori, a oni ne znaju kako će funkcionirati i opstajati po ovom novom modelu.

I HDZ-ovci bi dizali da nije izbora

”HDZ-ovi gradonačelnici i da žele ne mogu dizati porez na plaće, oporbeni gradonačelnici po tom pitanju imaju odriješene ruke, a nama je iz vrha stranke stigla poruka, praktički nam je prenesena Plenkovićeva naredba da ništa ne dižemo jer idu izbori i zato nigdje gdje je HDZ na vlasti porez ne ide gore, no pitanje je kako će to u praksi funkcionirati”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a koji je i sam kritičan prema ovom potezu premijera Plenkovića u čiju je obranu stala Danica Baričević otočanka odnosno SUpetranka koja je u sabornicu stigla kao zamjena za ministra Branka Bačića, s tim da je Baričević u sabornici sjedila i od srpnja 2020. do rujna 2021. godine kao zamjena za nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu.

Inače je u HDZ-u Baričević na glasu kao jedna od najutjecajnijih žena stranke što proizlazi i iz pozicije na kojoj se nalazi. Riječ je naime o predsjednici Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ-a u svojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Navodno je premijer Plenković iznimno zadovoljan njenim angažmanom u sabornici pa je stoga upravo on donio odluku o tome da Baričević u sabornici preuzme Bačićevu poziciju. zanimljivo je napomenuti kako se Baričević iz rodnog Mytleforda u Australiji s roditeljima na Brač vratila kao petogodišnja djevojčica. Oni koji je poznaju s otoka kažu da je riječ o ženi koja je godinama vodila Udruženje obrtnika na Braču gdje je vlasnica lanca trgovina.

Uz privatni posao posebno je angažirana u stranci pa je tako ova magistrica marketinga i prodaje ujedno i na čelu HDZ-ove županijske organizacije žena, ali i na čelu Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Baričević je i u Županijskoj skupštini predsjednica Odbora za statut i poslovnik, a navodno uživa i simpatije šefa svoje županijske organizacije Ante Sanadera.









U politiku ušla kao obrtnica

Prema podacima iz imovinske kartice Baričević kao saborska zastupnica mjesečno zarađuje 2.060 eura. Suprug koji je zaposlen u Svupetrvs hotelima zarađuje nešto više od 1.200 eura mjesečno. Gospodin Baričević vlasnik je i nasljednik stana od 64 m2 u Splitu koji je procijenjen na 172.539 eura. Posjeduje i niz oranica i vinograda koji se nalaze u Bristvici te još jedan stan u Splitu od 32 m2 koji je procijenjen na 95.000 eura i koji je stečen ugovorom o doživotnom uzdržavanju.

”Konkretni razlog ulaska u politiku bila je moja suradnja s Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju “Brački pupoljci“. Prije 14 godina organizirala sam humanitarnu večer na kojoj su skupljena prva sredstva i osiguran gradski prostor za rad udruge.









Upravo taj osjećaj da se stvari mogu promijeniti nabolje bio mi je poticaj za snažnije djelovanje u društvu, pa i politici”, izjavila je Baričević svojedobno za Slobodnu Dalmaciju obrazlažući razloge svojeg ulaska u politiku u koju kako je tada tvrdila nije došla iz javnog sektora već kao obrtnica koja je svjesna svih problema realnog sektora, obrtnika i poduzetnika zbog čega je posebice hvalila HDZ-ovu Vladu u vrijeme pandemije korona virusa kada su vladajući kroz isplate plaća u privatnom sektoru dali podršku poduzetnicima.