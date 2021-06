ŽENA KOJA ZNA MILANOVIĆA U DUŠU: ‘Zoran je imao stav da je njegov utjecaj dovoljan, no onda mu je rejting počeo padati’

Autor: Doris Vučić

“Nakon puno razmišljanja o tome što se u stranci događa, ja sam potaknuta zadnjom odlukom odlučila za sebe. Od unazad dva dana više nisam članica stranke”, otkrila je Željka Antunović, nekadašnja ministrica obrane i sada već bivša članica SDP-a. U ovoj je stranci, govori, prošla sve i svašta, kao i mnogo ponižavajućih trenutaka, no to nije utjecalo na finalnu odluku.

“Na neki način sam uvrijeđena da o mom doprinosu stranci odlučuje netko koga ja ne poznam niti on poznaje mene i organizaciju. Ono što je bila točka na i i što je presjeklo moju konačnu odluku, zaključila sam da je odnos prema članstvu krajnje neprihvatljiv”, objašnjava Antunović, prenosi N1.

Dugo godina se SDP, tvrdi, još otkako je Zoran Milanović postao predsjednik, u potpunosti zanemaruje.

“Zoran je imao stav da je njegov rejting i utjecaj sasvim dovoljan i da tu nije potrebna stranka. Njemu je bilo mučno baviti se stranačkim problemima. Nakon što je njegov rejting u javnosti počeo padati, naravno da je počeo padati i rejting stranke. Milanović je bio jaka persona, ali nije vezivao stranku nego raslojavao stranku”, rekla je bivša ministrica.

Komentirajući budunoćnost stranke iz koje je izašla, naglašava važnost suradnje s Možemo!, no poziva na oprez.

“SDP ne bi trebao zaboraviti povijest odnosa s Možemo!. Nadam se da će njiohova nova suradnja biti konstruktivna te da će voditi računa o tome da je Možemo! grupa pravih ljevičara, intelektualaca, iskusnih i sposobnih ljudi, ali da pritom ne zaborave kakav je njihov emotivni odnos prema samom SDP-u… Ono što ne smiju zaboraviti jest da Možemo! okrivljuje SDP za čitav niz loših stvari koje su se dogodile u zemlji, iako osobno mislim da to nije utemeljeno. Oni za mnoge stvari za koje nije SDP odgovoran, okrivljuju baš njih. No, od sutra se grade novi odnosi. Meni je kao građanki i ljevičarki u interesu da možmo uspije u ovom što je obećao, no bojim se da će se Zagreb, ako pokleknu, naći u goroj poziciji nego za Bandićeve vladavine”, iskreno će Antunović.

Smatra i da Tomislav Tomašević imenovanjem nove uprave i nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga izravno, a ne javnim natječajem, nije prekršeno predizborno obećanje.

Novog predsjednika Uprave Nikolu Vukovića, kako kaže, cijeni kao stručnjaka.

“Nikolu znam dobro i izuzetno ga cijenim, no on nikad nije sjedio na toj poziciji. Morat će nam pokazati i operatnost i stručnost u isto vrijeme. Politički gledano, druga imenovanja su određeni politički rizik. Bilo kakvo vezivanje ljudi koje on bira uz HDZ, otvara prostor za špekulacije o tome je li Tomašević doista promjena u Gradu ili recikliranje starih kadrova”, objašnjava.

Antunović ističe kako je u ovom trenutku teško reći s kakvim ljudima Možemo! raspolaže jer su kao stranka zatvoreni.

“Oni ne dopuštaju ulazak u strukturu kako im interesni pojedinci ušli u stranku. Kao stranka su imali dosta konzultacija s raznolikim ljudima i nadam se da su to ljudi na koje oni računaju i koje će uvesti u sferu upravljanja gradom”, nada se.









A otkrila je Antunović i svoje planove za budućnost.

“U političkoj sam mirovini desetak godina jer sam otstupila sa svih izbornih funkcija. Pokušavala sam djelovati na razini Zagreba i utjecati na politiku, ali kao što vidite bezusješno. Ja sam od ovog trenutka prestala biti članica stranke i zahvaljujući svome dugogodišnjem iskustvu, spremam se baviti političkom analizom”, otkriva Željka Antunović.