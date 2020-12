ŽENA KOJA POVEZUJE PLENKOVIĆA I JOSIPU RIMAC: Pitanja na koja nikad nije odgovoreno

“Ne dolazi u obzir da ja politički, a još manje Vlada ili HDZ trpimo štetu ili odgovaramo zbog toga”, tvrdio je premijer Andrej Plenković početkom ljeta komentirajući aferu Vjetroelektrane.

No izgleda da ova priča čija je glavna protagonistica bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac poprima novu dimenziju. Naime, prema pisanju Nacionala zbog toga što je kontaktirao s Rimac Plenković bi se u ovom slučaju mogao naći na klupi za svjedoke na koju bi mogli sjesti i brojni članovi njegove Vlade.

Nije nepoznanica da je uhićenju bivše kninske gradonačelnice Josipe Rimac prethodio pronalazak uređaja za prisluškivanje koji je bio podmetnut u njezin automobil, a prema nizu medijskih napisa, ali i prema Plenkovićevim izjavama, nije moguće odgonetnuti je li ova bivša HDZ-ovka bila upozorena da je prisluškuju ili je bubicu u svojem automobilu pronašla sasvim slučajno. No, Rimac je navodno par dana prije uhićenja odlučila obaviti protuprislušni pregled svojeg automobila. Za taj zadatak angažirala je dva znanca, tajanstvenog poduzetnika Josipa Pleslića i Tonćija Matasa, bivšeg šefa zadarskog Centra SOA-e bliskog Tomislavu Karamarku. Osim što je Matas bio blizak s Karamarkom, a s obzirom na to da danas radi na poziciji direktora za korporativnu sigurnost Hrvatske pošte, jasno je i da je blizak i aktualnom rukovodstvu HDZ-a. Štoviše, njegov angažman u Hrvatskoj pošti je i opisivan kao nova kontroverza Plenkovićeve administracije jer je na tu poziciju doveden bez javnog natječaja, a uz blagoslov predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

Vrlo je zgodno to da je i privedeni predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, kojega je Plenkovićeva Vlada postavila na tu poziciju, slovio za Jandrokovićeva čovjeka. Je li to doista i bio, nije poznato, no poznato je da je i Tena Mišetić imala ulogu u puštanju u proceduru javnog savjetovanja Uredbe o zakupu šumskog zemljišta, oko koje su se spominjale stotine tisuća kuna mita. Prema istražiteljima, Josipa Rimac i njezini suradnici namjeravali su Uredbu pustiti u javnu raspravu, u kojoj bi izmjene koje bi donijele veliku korist njezinim suradnicima predložio dekan Agronomskog fakulteta.

“Ružica je kontaktirala Tenu da se Uredba u javno savjetovanje pusti sa svim nedostacima”, rečenica je koju je Rimac izgovorila 14. svibnja poduzetniku Anti Slabiću. Sutradan je Uredba bila u javnom savjetovanju, tri dana poslije raspušta se Sabor, a desetak dana nakon toga istražitelji uhićuju bivšu gradonačelnicu Knina. Zašto je Mišetić odobrila puštanje Uredbe u javno savjetovanje ako je znala da će aktualna Vlada par dana nakon toga postati tehnička? Je li taj potez povukla na svoju ruku ili uz nečiji blagoslov, je li bila upoznata s planom Josipe Rimac i njezinih suradnika? Sve su to pitanja na koja odgovora za sada u javnosti nema, a ona se sada kada medije opet puni afera Vjetroelekrane čine intrigantnija no ikada.