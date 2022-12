ŽENA KOJA JE ŠOKIRALA HRVATSKU! Tko je HDZ-ova gradonačelnica Petrinje? Roditeljima preminule bebe tek sad ponudila smještaj

Autor: Iva Međugorac

Ogromna tragedija potresla je ovih dana Petrinju, ali i cijelu državu. U kontejnerskom naselju preminuo je dvomjesečni dječak, beba koja nije imala sreće da dođe u siguran i topao dom, daleko od hlad noće i limene kutije koja ne ispunjava minimalne uvjete za život. Vijest o smrti dječaka potvrdila je glasnogovornica Policijske uprave sisačko-moslavačke Maja Filipović napominjući kako za sada ne postoji sumnja na nasilnu smrt, ali je svejedno naložena obdukcija tijela bebe u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu.

Komes posjetila obitelj

Uobičajen je to protokol, ništa neobično nema ni u tome da se na mjestu tragedije pojavila gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, no svakako je skandalozno i neumjesno čuti njene najave da će roditeljima nakon sahrane djeteta ponuditi primjereniji zamjenski dom., što je točno gradonačelnica čekala i zašto nije reagirala na vrijeme znajući da u njenom gradu živi jedna majka koja bebu dočekuje u zimskim uvjetima i u kontejnerskom naselju? Radi čega roditeljima i novorođenčetu ranije nije omogućen smještaj u nekom od raspoloživih stanova koji im se nude sada nakon tragedije, pitanje je na koje odgovora za sada nema.

Susjedi preminulog dječaka tvrde kako je od rođenja imao zdravstvenih tegoba, a to je spomenula i gradonačelnica Komes, međutim ne bi li baš to trebao biti još jedan od razloga da ih se ranije smjestilo u adekvatniji dom? Gradonačelnica Petrinja, HDZ-ova mlada nada Magdalena Komes naprosto nije reagirala na vrijeme, reakcija nakon djetetove smrti obitelji koja je izgubila sina od dva mjeseca teško da išta znači, to se može tumačiti samo kao saniranje štete i ispiranje savjesti, ali i kao politička neutralizacija slučaja. Nije uopće važno je li ovo dijete rođeno zdravo ili ne, važno je da niti jedno dijete ne zaslužuje živjeti u kontejneru, niti ijedna žena zaslužuje provesti trudnoću u takvim uvjetima.





Ministar na Svjetskom prvenstvu

Sebičan i nehuman čin još je jedan u nizu pokazatelja zaboravljene Banovine koju je spasiti i obnoviti trebao novi ministar graditeljstva, uspješni menadžer Ivan Paladina koji se ovih dana zaputio do Katra na Svjetsko nogometno prvenstvo znajući da vodi resor koji je u dvije godine od potresa obnovio svega šest zamjenskih kuća. Kritike na tu temu Paladina je nastojao ublažiti izjavivši da je krajem studenog završeno 12 konstrukcijskih obnova te da moraju usporiti ritam izdavanja rješenja pošto se gradilišta sporo otvaraju.

I nakon što se oglasio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je ministru zamjerio odlazak u Katar dok ljudi na Banovini utakmice gledaju u kontejnerima umjesto u obnovljenim kućama Paladina mu je odgovorio da on vrijeme provedeno na Svjetskom prvenstvu nadoknađuje radom noću, subotom, nedjeljom i blagdanima. Gdje se točno taj njegov rad vidi nije posve jasno, ali je jasno da i on, i vlada, i Plenković i gradonačelnica Komes gube bitku s obnovom, bitku u koju nisu niti ušli, a mi sada dolazimo do toga da dijete od dva mjeseca umire u kontejneru dok neka druga djeca s poteškoćama u razvoju u kolicima i u pratnji roditelja kucaju na vrata Banskih dvora nastojeći se izboriti za svoja prava.

Sramota u europskoj Hrvatskoj

Sramotna je to slika hrvatske države koja je eto baš ovih dana ušla u Schengen ne mareći za one najranjivije među nama, da možda su nam se otvorile granice Europe, ali ovakvi prizori i vijesti pokazatelj su toga da je Hrvatska miljama daleko od uređene europske zemlje. Hrvatska je država u kojoj neka tamo gradonačelnica roditeljima nudi smještaj sada kada njihova djeteta nema. Što je činila do sada? Po svemu sudeći zastupala uglavnom stranačke interese ignorirajući sudbinu svojeg napaćenog naroda.

No, kako tvrde upućeni Komes ima ogromnu potporu stranačkog vodstva i uže središnjice HDZ-a, ali i užeg vodstva HDZ-a Sisačko-moslavačke županije pa u konačnici i samog premijera Plenkovića. zlobnici će reći kako Komes ima ogromno zaleđe, ali da unatoč tome na svakom koraku pokazuje da nije dorasla poziciji na kojem se nalazi. Komes je inače gradonačelnicom Petrinje postala na posljednjim lokalnim izborima održanima 2021.godine, a do tada je radila kao ravnateljica Doma za starije i nemoćne u svojem gradu, ujedno je bivša odbojkašica i pravnica po struci.

Prema podacima iz imovinske kartice Komes kao gradonačelnica mjesečno zarađuje 12.861 kunu.