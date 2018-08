Žena koja je razbjesnila Plenkovića: Ni na kog nije bio tako ljut

Ljeto koje je na izmaku, za predstavnike vladajuće koalicije daleko je od spokojnog. Premda su se ministri nedavno zaputili na omore to ne znači da je situacija u vladajućim redovima idealna. Štoviše, koalicijski partneri nedavno su u konflikt ušli zbog predstavljanja porezne reforme, a taman kada se prašina oko toga smirila na površinu su isplivali sukobi između HDZ-a i koalicijskog partnera HNS-a.

Konkrenije, rukovodećoj koalicijskoj stranci probleme stvara ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, koja sa članovima HDZ-a, a poglavito s premijerom Andrejom Plenkovićem nikako ne uspjeva pronaći zajednički jezik. Ministrica je, tvrde naši izvori iz vladajuće stranke shvatila da je obrazovni sustav njezino vlasništvo te da ona pod svaku cijenu i na svoju ruku mora i može provoditi reforme u istom, što Plenković ne dopušta, jer za njega takozvala soliranja ministara definitivno nisu opcija što je dokazao bezbroj puta do sada. No, i ministrica Divjak tvrd je orah, a u prilog joj ide i potpora koju uživa od kolega iz HNS-a. Posljednji sukob između Divjak i Plenkovića nastao je zbog takozvane afere ‘Ženski rod’. Premijer je navodno bijesan na Divjak stoga što je njihova međusobna komunikacija dospjela u javnost, a odnosi između njega i ministrice ionako su od ranije poljuljani.

Plenković je uvjeren kako ministrica svojim postupcima ne čini dobro za obrazovni sustav, već isključivo sreće pozornost na sebe, ujedno provocirajući njega samoga. Divjak je tvrde oni koji je doznaju prilično tvrdoglava, i principijelna kada su u pitanju njena stajališta i njezin resor te po tome pitanju ne podnosi šefovanja, što je prilično podudarno i s premijerovim pogledom na politiku i upravljanje Vladom budući da i on nije tip koji će dopustiti da se potezi unutar ministarstava vuku na svoju ruku. Iako u HNS-u pokušavaju opstati kao stranka, što u ovom času bez suradnje s HDZ-om pa i Plenkovićem nije moguće neformalno i neslužbeno ipak staju iza svoje ministrice te tvrde da je riječ o članici vlade koja zastupa Nacionalni program reformi, sa čime su u HDZ-u odavno upoznati svi relevantni faktori pa time i premijer Andrej Plenković. Sukobi između premijera i ministrica Divjak, kako god da okončali očigledno opet opterećuju vladajuće, jer kao što je poznato od ranije HNS i HDZ uglavnom su se u konfliktne situacija dovodili upravo zbog prve dame hrvatskog obrazovanja. HNS je tako svojedobno prijetio HDZ-u da će izaći iz vlade ukoliko se Plenković ne odrekne Matka Glunčića sa čela Ekspretne radne skupine za kurikularnu reformu, u čemu je premijer uistinu i popustio te je na tu funkciju izrabran Radovan Fuchks, iako se od tada do danas činilo kako su se odnosi normalizirali izgleda kako je to bilo tek zatišje pred buru.