Žena koja izluđuje Plenkovića: Tko je dama zbog koje je premijer ovih dana posebno bijesan?

Nikad mira, tako nekako može se svesti vladavina premijera Andreja Plenkovića i njegove svite. Nakon unutarstranačkih peripetija, nakon sukoba s dijelom koalicijskih partnera sada je premijeru trn u oku postala šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković, žena koju je upravo HDZ instalirao na ovu poziciju odbacujući Daliju Orešković.

Mislili su valjda HDZ-ovci kako će Novaković biti njihova lutka na koncu, ali čini se kako se ova dama otela kontroli i to do te mjere da je nagazila ni manje, ni više nego premijera osobno. Način na koji briselski premijer govori o Povjerenstvu u najmanju je ruku neprimjeren i upućuje na to da je sljedeća stepenica njegovo potencijalno gašenje, o čemu je uostalom i sama Novaković javno progovorila. Da Povjerenstvo neugodnosti od strane premijera i njegovih pulena može očekivati, jer je njihova jedina borba ona za vlast, može se naslutiti i iz nekoliko ranijih slučajeva.

Ta što je Plenkoviću žrtovati Povjerenstvo za vlastitu fotelju, kada je prije nekoliko mjeseci svoj klimavi premijerski stolac učvršćivao odričući se Martine Dalić preko koje je pokušao saprati vlastite dlanove od afere koja se vezivala uz donošenje lex Agrokora. Nešto prije Martine Dalić, za opstanak se Plenković borio mičući i njenog kolegu Antu Ramljaka iz Agrokora. Nije međutim tim činom uspio postići previše jer javnost još uvijek prilično dobro pamti mailove u kojima se dogovarao izgled zakona unutar tajne skupine Borg.

Taman kada je mislio krenuti dalje, ostavljajući za sobom tu neugodnu priču te spašavajući knjigom ugled bivše ministrice gospodarstva, u priču se uključuje Povjerenstvo koje odlučuje da su se Dalić, ali i ministar financija Zdravko Marić ogriješili o načelo djelovanja dužnosnika, što je odluka koja je prvom čovjeku Vlade posebno teško pala, premda je Dalić politički mrtvac, a Marić na korak do odlaska iz Vlade. Uzrok Plenkovićeve nervoze i netrepeljivosti prema Povjerenstvu, ali i samoj Novaković leži u tome što je svjestan kako je on idući na redu, a osim toga istrage Povjerenstva ne odgovaraju mu upravo stoga što Marić ionako odlazi iz Vlade, a pred HDZ-om su izbori za Europski parlament koji bi mogli biti veliki ispit za premijera koji strahuje od unutarstranačke oporbe koja bi mogla zatražiti njegovu ostavku ukoliko ne ostvari adekvatan rezultat.

Odluke Povjerenstva o Plenkoviću i njemu bliskim kadrovima ne idu mu u prilog, jer, uostalom, govorimo o čovjeku koji se premijerske fotelje domogao pod sloganom vjerodostojno. A vjerodostojnost itekako narušava Povjerenstvo koje se već počelo zabavljati Plenkovićem zbog slučaja njegova kuma. Nakon toga na tapeti bi se mogle naći i njegove veze s odvjetnikom Borisom Šavorićem koji se u skupini Borg prema pisanju medija našao na Plenkovićevu inicijativu.

Karijeru Plenkovićeva prethodnika Karamarka uvelike su obilježile odluke Povjerenstva kojim je tada ravnala Orešković, svjestan je toga i Plenković pred kojim su složeni dani, a glavobolje mu po svemu sudeći zadaje Novaković koju će pod svaku cijenu pokušati ušutkati.