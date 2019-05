Željka Markić: ‘Ovo nije bio prosvjed već je to miroljubivi hod’

Autor: Dnevno

Jedna od organizatorica Hoda za život Željka Markić komentirala je nesrazmjer u broju ‘hodača’ prema procjenama policija i procjeni organizatora.

“Gledatelji mogu pogledati snimke i kadrove i mogu odlučiti žele li vjerovati svojim očima ili onome što im kaže ministar policije”, rekla je Markić RTL-u.

“Procjene su očito različite. Imamo problema s procjenama. Stalno se nameće ta tema. Čuli smo od policije da je bilo 5 tisuća pa da je bilo 7 tisuća, a sutra će možda javiti da je bilo 10 tisuća. Bilo je puno ljudi u Zagrebu. Po onome što smo vidjeli i po našem iskustvu, bilo je najviše dosad. Bilo ih je puno i u Zadru i Splitu i to je poruka o kojoj moramo razgovarati. Da danas ima puno ljudi u Hrvatskoj koji hodaju za zakonsku društvenu i svaku drugu zaštitu života”, kaže Markić.

“Ovo nije bio prosvjed već je to miroljubivi hod. On se organizira već tri godine i uvijek je u svibnju, treća ili četvrta subota. Nismo pomicali dan vezano za izbore. To da se inače događa u svibnju, a da se sada za parlamentarne izbore pomakne za dan predizborne šutnje u rujnu ili listopadu, onda bi se moglo o tome razgovarati. Osobno mislim da je izborna šutnja glupost, ne mislim da danas više ima ikakvog utjecaja, ali i u kontekstu pravednosti, mislim da je ovo bilo OK”, govori.

Na pitanja o razlici “zaštite života” o kojoj aktivisti Hoda za život govore i zabrane pobačaja, Markić kaže: “Zalažemo se da se život čovjeka štiti od začeća do prirodne smrti. Zalažemo se da vi u jednoj emisiji, recimo ovdje u pozadinu, kako izgleda razvoj čovjeka od začeća do prije nego izađemo iz tijela svoje majke. Zalažemo se za to da ljudi imaju pravo na točne informacije i što kaže znanost. Ja sam povlaštena jer sam studirala medicinu i sve sam to učila na embriologiji. Mediji stalno guraju na taj dio spektra jer se želi razgovarati o jednoj temi, a ne o onome što je bit rasprave. A bit rasprave je da li ono što žene nosi u svom tijelu čovjek. Ako to nije čovjek, onda možemo raspredati o načinima kako ćemo se prema tome postaviti kako god želimo. Ako jest čovjek, a znanost kaže da jest, onda mi smatramo da trebamo štititi njegovo pravo na život od začeća do prirodne smrti. A majka ima pravo na informacije i potporu. 75 posto žena koje su imale pobačaj kažu da su to učinile zbog ekonomskih problema ili zbog pritiska partnera, muža ili okoline.”