ŽELJKA ANTUNOVIĆ U RASULU U SDP-u: Ovo ne može dobro završiti! Detektirala ogroman problem

Autor: Iva Međugorac

Gostujući na N1 televiziji član Predsjedništva SDP-a, gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević komentirao je situaciju u svojoj stranci, s posebnim naglaskom na izbacivanje pojedinih članova među kojima su se našli Rajko Ostojić i Peđa Grbin.

“Nije došlo do izbacivanja, ali je to formalno isto – ljudi nisu ponovno primljeni u članstvo. Koliko vidim i znam, sve to je bila jedna politička odluka samog predsjednika stranke. Trebalo bi to biti pitanje isključivo za njega, zašto je donio takvu političku odluku. Želim reći da stranka treba novi početak i konsolidaciju, netko treba voditi taj proces, normalno je da to vodi predsjednik i on je donio odluku te time preuzeo odgovornost i pokazao smjer kojim želi da stranka ide.

Hoće li to do dati rezultate i odraziti se na rejting, to ćemo još vidjeti. Teško je reći je li ovo pravi način ili ne. Znam da je pravi način kosntruktivno izrađivanje politika, što još nije napravljeno zbog akumuliranih problema oko članstva i organiziranja stranke. I dalje se SDP vodi na komercijalan način, što za stranku ljevice nije up to date“, rekao je Krstičević tvrdeći da je Grbin na sebe preuzeo odgovornost te da je odluka o izbacivanju stranke njegova.

Poražajavući zaključci

Na te njegove riječi na društvenim je mrežama reagirala bivša SDP-ovka i nekadašnja stranačka doajenka Željka Antunović.

”Sa relevantnih mjesta iz SDP-a, osim iz ‘dobro upucenih izvora’, gotovo da nema pravih informacija o tome sto se događa u SDP-u. Ove izjave člana Predsjedništva upućuju na poražavajuće zaključke”, smatra Antunović te podsjeća da je Predsjedništvo glavno operativno tijelo stranke.

”Ako oni ne raspravljaju i ne odlučuju o izbacivanjima iz stranke saborskih zastupnika o čemu odlučuju. Rješavanje problema izbacivanjem iz stranke svih koji nekome nisu po volji, kao i politika ‘pranja ruku’ SIGURNO nisu rješenje! Izuzetno cijenim i pohvaljujem pojedinačne izborne rezultate na lokalnoj razini pojedinih članova Predsjedništva. Međutim, ono što vidimo na središnjoj razini od Predsjednika i članova Predsjedništva ukazuje na visoku razinu nezainteresiranosti i/ili interesnog kompromiserstva ili je pak u pitanju potpuno nepoznavanje osnovnih pravila demokratskog političkog upravljanja. Kako god, ovo ne može dobro završiti”, zaključila je Željka Antunović.