ŽELJKA ANTUNOVIĆ ‘RAFALNOM’ PALJBOM PO GRBINU, ALI I MILANOVIĆU: ‘On je bio neprihvatljivi lider stranke’

Autor: Daniel Radman

Željka Antunović, nekoć potpredsjednica SDP-a i kandidatkinja za predsjednicu stranke (izgubila je 2007. od Zorana Milanovića 828:675 u drugom krugu izbora) nije imala ni jednu lijepu riječ za Peđu Grbina.

Njegovo upravljanje krizom i, općenito, vođenje strankom usporedila je s – kopanjem rupe samome sebi.

“Kopati sam sebi rupu je neshvatljivo i nerazumljivo. Ja ne znam ni jednog analitičara čije je mišljenje o tome došlo do mojih ušiju, da je taj potez pohvalio. Pravdanje da se takvi potezi povlače zbog raščišćavanja stanja u stranci, meni izgledaju kao da si je Peđa Grbin i oni koji ga podupiru u tome opalili sami sebi šamar”, izjavila je za N1 i dodala kako “pravi ljudi na pravom mjestu neće nikad raščišćavati probleme metlom i da će protjerivati ili ignorirati ljude”.

Milanović nije čovjek koji razgovara i bistri neke teme

No, nije ništa bolje govorila i za Milanovića, pa i Davora Bernardića. Milanović je za nju bio začetnik problema u stranci, a Bernardić, kao i Grbin, ljudi su koji nisu uspjeli ništa promijeniti. Za Milanovića je SDP, smatra Antunović, bila stavljena u funkciju njegovog probitka i njegove karijere.

“On nije stranku doživljavao kao nešto što je bitno i potrebno. Njemu ništa nisu predstavljala ni stranačka tijela. On nije čovjek koji razgovara i bistri neke teme. Paranoično bi odbijao uopće slušati da postoji nešto drugo osim njegovog prijedloga. To je naprosto prevladavalo. On je imao bezbroj politički dobrih osobina, ali što se tiče same stranke on je bio neprihvatljivi lider stranke”, tvrdi.