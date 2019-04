Želite na Plitvice? Ovo je jedini način da kupite ulaznice

Autor: Dnevno

Nacionalni park Plitvička jezera prava su turistička atrakcija. Nude mnogo sadržaja, a turisti ga sve više posjećuju.

Ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera mogu se kupiti isključivo na internetu, a kako bi se izbjegle gužve broj individualnih posjetitelja u jednom danu ograničen je na 8 i pol do 10 tisuća.

Tko nije kupio ulaznicu na internetu u velikim je problemima. A kad se vaučer kupi preko interneta na stranicama nacionalnog parka, potrebno ga je na blagajni zamijeniti za ulaznicu. Posjetitelji nisu sretni s tim rješenjem.

‘Kad se ulaznica kupi mora se tiskati na ulazu, upravo zbog toga što je pilot projekt, naime radimo na pojačanju internet veze, to nam je zapravo jedina prepreka. Ja se iskreno nadam da ćemo do sezone i to riješiti’, objašnjava za HRT Tomislav Kovačević, ravnatelj JU NP Plitvička jezera.

Na Plitvicama nema gužve na parkiralištu, ali zato ima pred blagajnama.