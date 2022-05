ŽELI UNIŠTITI SDP I PAMETNO! Puljak sprema čistku na ljevici, HDZ pretvorio u nijemog promatrača

Autor: Željko Primorac

Puljak je nakon skandala s Ivoševićem prelomio – idemo na izbore i za gradonačelnika i za Gradsko vijeće.

To je dosad njegova najlucidnija politička odluka. Iskoristio je skandal s Ivoševićem kako bi raspustio Vijeće u kojem je teško provlačio svoje odluke.

Raspisao je izbore za gradonačelnika znajući kako su velike stranke nespremne te kako nemaju kandidate koji bi ga mogli ugroziti. Savršeno im je prebacio lopticu i izazvao ih na dvoboj kada za to nisu bili spremni.





Poznat je i datum kada će Splićani ponovno na birališta.

Naime, Vlada je odredila da će se 26. lipnja održati prijevremeni izbori za novi sastav splitskog Gradskog vijeća, ali i za gradonačelnika i njegove zamjenike.

Oporbeni karakter

Osim što je Puljkova administracija bila pod stalnim napadima gradske oporbe koja kao da je nastavila isti intenzitet aktivnosti kao i za vrijeme predizborne kampanje, unutar labave koalicije stalno su izbijali sporovi o tome tko je dominantniji i tko koga treba slijediti. Ustvari, sve su stranke pokušavale zadržati oporbeni karakter unutar koalicije i izvući što više iz činjenice da obnašaju vlast, ali su po svaku cijenu željele izbjeći utapanje u okvirima Puljkove politike postajući privjesak njegove stranke. Takvi odnosi rezultirali su nizom kriza vlasti, rušenjem nove sistematizacije gradske uprave na Gradskom vijeću, krizom vezanom uz usvajanje proračuna i na koncu izlaskom

pojedinih članica koalicije iz labavog saveza.

Politička nestabilnost unutar vladajuće koalicije imala je svoje refleksije i na gradske projekte. Puljak je u godinu dana mandata pokazao dosta nesnalaženja u upravljanju gradom, ali i dosta improvizacije koju je nastojao prikazati kao dosljednu politiku svoje administracije. Tako su sitni komunalni zahvati u viduuklanjanja nelegalnih štandova prikazani kao krucijalni gradski problemi koje rješava agilna gradska vlast.

Istodobno se nitko nije bavio stvarnim, temeljnim, problemima Splita koji guše njegov razvoj i napredak. Promet, parkirališta, školstvo, stanogradnja, obnova kulturne baštine – ostali su periferne teme kojima se nitko nije bavio jer nisu donosili instant rezultate u medijima.









Ključni gradski problemi zahtijevali su posvećenost, planiranja i mukotrpan rad. Sve ono za što Puljak i njegov tim nisu bili spremni. Pa ipak, unatoč brojnim aferama i mizernim rezultatima, Puljak je cijelu prošlu godinu imao povlašteni tretman u splitskim i nacionalnim medijima.

Unatoč njegovim i brojnim gafovima njegovih ljudi, unatoč očitim pogodovanjima pri imenovanju upravnih vijeća i nadzornih odbora, Puljak je i dalje nastavio njegovati imidž reformatora. Rijetko bi koji političar u Hrvatskoj preživio sve one skandale s kojima se Puljak suočio u prvoj godini svoga mandata. Na koncu, njegovu mandatu presudio je glavni skupljač gafova i skandala, njegov zamjenik – Bojan Ivošević.

Ozbiljne prijetnje koje je Ivošević uputio jednoj novinarki bile su previše čak i za sve one koji su Puljku bili spremni tolerirati sitne skandale, pogodovanja i nesnalaženja u upravljanju gradom.









je teško provlačio svoje odluke i naume i s kojim je teško mogao provesti bilo kakav značajniji projekt. U isto vrijeme raspisao je izbore i za gradonačelnika znajući kako su velike stranke nespremne te kako nemaju profilirane kandidate koji bi ga ozbiljno mogli ugroziti.

Savršeno im je prebacio lopticu i izazvao ih na dvoboj u trenutku kada za to nisu bili spremni. Sada velike stranke nominiraju kandidate koji tek trebaju zadobiti prepoznatljivost i povjerenje birača. Puljak je sve to vrijeme dva koraka ispred njih. Glavni Puljkov izazivač je HDZ-ov Zoran Đogaš.

No HDZ već nekoliko puta radi istu pogrešku kandidirajući političara nominalno s lijevog dijela centra koji će tijekom kampanje pokušati uvjeriti bazu HDZ-a kako je desničar. Dosad je HDZ računao na disciplinu baze, ali se već nekoliko puta ta disciplina pokazala precijenjenom. Pritom je vrlo važno napomenuti kako Puljak ne treba trošiti vrijeme na takve probleme jer njegovi birači vrlo dobro znaju tko je i na što mogu računati od njega.

Najviše glavobolje

I dok je utakmica za gradonačelnika gotovo odlučena, pravu bitku treba očekivati u srazu za Gradsko vijeće. Zasad je izvjesno kako će u ovoj, zasebnoj, utakmici biti nekoliko zanimljivih dvoboja za birače. Puljak će pokušati potpuno eliminirati svoju nekadašnju stranku Pametno za Split i Dalmaciju i preoteti im mandate, ali i oslabiti SDP. Upravo je SDP u prošlom sazivu zadao najviše glavobolje Puljku pa će itekako biti motiviran da ih što više oslabi i preotme im glasače.

Drugi dvoboj za glasače odvijat će se nominalno na desnici, gdje će snage odmjeriti Most i grupacija stranaka okupljenih oko Domovinskog pokreta. Most se u proteklom mandatu pokazao kao vjeran saveznik Ivice Puljka, štoviše, branili su Bojana Ivoševića i u trenutku kada su ga na ljevici kritizirali.

Pod pretpostavkom da u splitsko desno biračko tijelo ne može prodrijeti HDZ kojem je na čelu Andrej Plenković, jasno je kako će se okršaj za glasove iz ovog spektra odvijati između Mosta i DP-a. Pritom će DP nastupati s tezom kako je Most rezervna lista Ivice Puljka koja mu treba osigurati glasove s desnice, a Most će DP-u spočitavati koaliciju s HDZ-om u Splitsko- dalmatinskoj županiji.

U nekoliko posljednjih izbornih ciklusa vlast u splitskom Gradskom vijeću ovisila je o jednom ili dva mandata, odnosno, o nekoliko tisuća glasova. Vrlo je vjerojatno da će i ovaj put presuditi jedan ili dva mandata, i to upravo iz bazena desnog političkog spektra. Kada političku situaciju sagledamo iz tog kuta, onda je puno jasniji i nedavni ispad i verbalni napad Ivice Puljka na Ivana Penavu i Matu Šimundića na splitskoj rivi.