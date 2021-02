ZEKANOVIĆ O NAPUŠTANJU EMISIJE: ‘Ne znam tko su ti ljudi, ali stav nisu promijenili od 90-ih. Mi nemamo postrojavanje ustaša, a kod njih su se četnici postrojavali prije neki dan’

Autor: Daniel Radman

Saborski zasupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović napustio je sinoć emisiju “Crvena linija” beogradske N1 televizije.

Zekanović je u emisiji raspravljao sa Srđanom Mazalicom, zastupnikom Dodikovog SNSD-a u Skupštini Republike Srpske i Brajanom Brkovićem iz srpske opozicijske Stranke slobode i pravde na temu ratnih zločina, heroja i kolaboracionista u zemljama regije.

Nakon dvadestak minuta se ‘odjavio’: “Možete i jedan i drugi pjevati borbene jer je hrvatska vojska u Domovinskom ratu, u oslobodilačkoj akciji Oluja i drugim oslobodilačkim akcijama, pobijedila u ratu i vas, i sve četnike, otjerala daleko od Hrvatske. Ja ovu emisiju napuštam. Doviđenja i samo se sjetite Oluje”, poručio im je.

‘Jutro poslije’ nazvali smo Zekanovića koji nam je prepričao kako je došlo do gostovanja. Kaže, dobio je poziv, najavili su mu tko će uz njega gostovati, ali mu ta imena nisu previše značila.

“Ja te ljude ne poznajem, njihova imena ništa mi nisu značila. Čak i da me sad pitate ne bih znao kako se zovu, znam samo da je jedan iz Banja Luke, tipični pobornik one Karadžićeve politike, a drugi iz Beograda, navodno liberalni političar. Moram priznati da mi je ovo prvi put u nekoliko godina, koliko se aktivno bavim politikom, da se susrećem s ljudima s one strane granice. Nisam imao iluziju kako oni razmišljaju, njihov stav koji su izrekli u emisiji govori o razlozima zašto se dogodio Domovinski rat i što se događalo 90-ih godina u Hrvatskoj”, rekao nam je Zekanović te potom pojasnio svoju tezu.









“Ti ljudi nisu ni milimetra promijenili svoj stav, to je i dalje jedna ista politika. Mislim da mi u Hrvatskoj s tim ljudima ne smijemo imati nikakvu komuninikaciju dok god oni ne shvate što su napravili, dok ne priznaju agresiju na našu državu i, što bi bilo najnormalnije, da plate ratnu odštetu. Tek kad mi njih u tom smislu ponizimo, jer su to zaslužili, možemo komunicirati na bilo koji način. Mislim, prije svega, na političku komunikaciju – sve dok oni relativiziraju sve događaje 90-ih bilo koje komunikacije ne bi smjelo biti.”

U emisiji je branio pozdrav ‘Za dom spremni’ u kontekstu HOS-a, a na našu primjedbu da su sugovornici iz Srbije govorili o 40-ima, a ne 90-ima, i posljednično relativizaciji ustaštva Zekanović je odgovorio kako stvari u Hrvatskoj i Srbiji nisu za usporedbu.

“Možemo mi razgovarati i o 40-ima i 90-ima, ali činjenica je da su oni zakonom rehablitirali fašistički pokret u Srbiji! Znači, kad govorimo o 45-oj, četnički pokret Draže Mihailovića i Momčila Popa Đujića je zakonski rehabilitiran, a oni četnicima daju mirovine. Mi u Hrvatskoj nemamo tu rehabilitaciju, nemamo postrojavnaje ustaša, za razliku od njih koji su pred neki dan imali postrojavanje četnika! Dok god ih ne ponizimo – ponizili smo ih vojno, trebamo i politički – ne smijemo imati komunikaciju. Inače nismo narod nekog samo ‘nakupina nečeg’ koja ne zaslužuje bolje.”









Za reakcije iz Srbije mu je, kaže, svejedno.

“Svojim izlaskom iz emisije dao sam stav da se s njima ne smije komunicirati na ovoj razini, mislim da je poruka jasna. Oni nek’ se međusobno druže, nek’ sanjanju Velikoj Srbiji, a ujutro kad se probude i navečer kad idu leć’ nek’ se sjete Oluje. Ako opet pokušaju ono što su pokušali 90-ih, opet ćemo je ponoviti.”