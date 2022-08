‘ZDRMALO JE!’: Potres se osjetio na jugu Hrvatske, građani javljaju što se dogodilo

Potres jačine 3,2 Richtera osjetio se oko 7.20 sati na jugu Hrvatske i u Bosni i Hercegovini.

EMSC navodi da je potres bio 35 km sjeveroistočno od Mostara i 4 kilometra sjeveroistočno od Stolca.

Na stranicama EMSC-a građani s juga Hrvatske javljaju kako su osjetili neugodno podrhtavanje. “Zdrmalo”, “Lagano i kratko podrhtavanje, i to dva puta”, javljaju građani s područja Dubrovnika.

Točni podaci o potresu još se prikupljaju.

— EMSC (@LastQuake) August 30, 2022