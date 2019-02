ZBOGOM KOLINDA! Sve su maske spale! Novi šok! Desnica joj ovo neće oprostiti

Autor: Iva Međugorac

Prva hrvatska predsjednica, heroina desnice, žena koja nas je proslavila u Rusiji, tako nekako hrvatska desnica skladno i sinkronizirano bodrila je svaki potez Kolinde Grabar-Kitarović koja je u posljednjoj godini mandata odlučila potpuno promijeniti ploču, i zarotirati vlastitu politiku. Nakon što se zbližila s premijerom Plenkovićem te odrekla svojih savjetnika Grabar-Kitarović kao da je postala nova žena, pa sada u zraku ostaje visjeti pitanje, koja predsjednica je prava predsjednica. Svoju sada već ustaljenu politiku, šefica države nastavila je i u svojem posljednjem istupu, kojim bi se uistinu mogla do kraja zamjeriti desnim biračima. Naime, odbila je komentirati odluku zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da uruči Medalju grada Zagreba Budimiru Lončaru, a na pitanje da li surađuje s njime i na jednoj razini odgovorila je negativno.

“Ne, apsolutno. Mislim da se predsjednik države ne treba miješati u odluke lokalne uprave i samouprave. Nikad se nisam miješala. To je stvar gospodina Bandića. Nikada u javnosti nisam govorila ni protiv koga, pa tako neću ni protiv gospodina Lončara, rekla je predsjednica države za Media servis, naglasivši da su predizborne kampanje izrazito neplodno razdoblje te zato još nema namjeru otkriti hoće li se ona osobno opet upustiti u utrku za još jedan mandat. Zanimljivo je da se predsjednica ograđuje od bilo kakve veze s Lončarom, dok je s druge strane prije nekoliko dana u Bujici izrečena tvrdnja kako ovaj bivši ministar nerijetko posjećuje predsjedničine odaje, a osim što se Lončara povezuje s nekadašnjim predsjednikom Stipom Mesićem, prijateljske odnose njeguje i s Matom Granićem, svojevrsnim političkim ocem hrvatske predsjednice. Podsjetimo, kao što je naš portal ranije pisao Granić je predsjednicu savjetovao da u Hrvatsku pozove srpskog predsjednika Vučića, a upućeni tvrde kako i Lončar ima velike zasluge za imenovanje aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na veleposlaničku dužnost u Washingtonu, navodno je on taj koji je nagovorio bivšeg predsjednika Stipu Mesića koji je potom uvjetovao bivšeg premijera Sanadera da je pošalje na tu izuzetno značajnu funkciju, i to nakon što ju je nekadašnji šef HDZ-a i predsjednik Vlade smijenio sa svih funkcija.

Inače, osim što je Granić prisan s Lončarom, jako dobre odnose njeguje i s bivšom predsjedničinom savjetnicom koja je imala jednu od ključnih uloga u njenoj kampanji, riječ je o Jadranki Jureško Kero. Doduše, do dana današnjeg nije razjašnjeno kakvu je doista ulogu Jureško Kero imala u predsjedničkoj kampanji, no svakako je zanimljivo skrenuti pažnju na činjenicu da ju je predsjednica razriješila ubrzo nakon što je zasjela na Pantovčak.

Nije nemoguće da je to upravo zbog toga što je Jureško Kero prisna s Lončarom, koji je na tim izborima podupirao Ivu Josipovića.

Inače, u ovom kontekstu nije zgorega spomenuti gostovanje Tomislava Jelića u Bujici, koji je nedavno konstatirao da je Zrinjevac baza Budimira Lončara iz koje je iznikao i sami Plenković.

“Na Zrinjevcu je nekada bila UDBA, pa poslije SZUP, kasnije je zdanje preuređeno za potrebe Ministarstva vanjskih poslova… Tu zgradu već odavno zovem štala Budimira Lončara! Tamo bi velika većina zaposlenih željela da uz zastavu EU stoji zastava Jugoslavije. Nije li sadašnja ministrica bila savjetnica Ivici Dačiću u Beogradu?!Dačiću koji je bio s Miloševićem. A sada su oboje ministri vanjskih poslova. Plenković ne provodi u Hrvatskoj samo briselsku politiku i nije on briselski ćato, kako kaže dr. Hasanbegović, on provodi beogradsku politiku i to će vrijeme potvrditi”, rekao je Jelić koji se tijekom tog gostovanja dotakao i šefice države, navodeći da i predsjednica gaji vrlo prisne odnose s Lončarom, a predsjedničin nekadašnji savjetnik za vanjsku politiku Dario Mihelin, koji se skrasio u veleposlanstvu u Kini, nedavno je imao oproštajnu večeru, na kojoj su uz Lončara i Mesića, sudjelovali predsjedničini savjetnici, Granić i Mihelin.