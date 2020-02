ZBOGOM KOLINDA! PREDSJEDNIČINI SURADNICI: Jedna stvar nam posebno teško pada

Autor: dnevno.hr

Hrvatska će se uskoro oprostiti sa svojom prvom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, umjesto nje, na Pantovčak će zasjesti bivši premijer Zoran Milanović. Da se predsjednica intenzivno priprema za odlazak svjedoče i naši sugovornici iz njenog Ureda tvrdeći kako će se po isteku mandata zaputiti na kratak odmor, nakon kojega će se bazirati na svoj doktorat. Kao što je poznato predsjednica na odlasku okoristiti će se i zakonskom mogućnošću osnivanaj ureda bivšeg predsjednika za što je formalno od Vlade tražila osiguranje prostora za novi ured, nagađa se da bi isti mogao biti u Visokoj.

Predsjednica je navode naši sugovornici iznimno ponosna na sve što je učinila u mandatu, a s njom je navode bilo lako surađivati jer je draga i susretljiva žena. ”Imala je puno razumijevanja, ona je znate jako vrijedna žena, maksimalno predana poslu, vrlo je profesionalna, ali i susretljiva. Zaista se teško požaliti na bilo što, žao nam je što odlazi”, komentiraju naši sugovornici.

Odlazak s Pantovčaka na početku joj nije teško padao, no što je bliži dan rastanka, ona je sve emotivnija. ”Pa vidjeli ste i sami da je pustila suzu, pet godina nije malo, svi smo se mi zbližili, ona je na svoj rad ponosna, ali definitivno joj treba odmor, nije to tako lagan i lagodan posao kao što narod misli, ona je neprestano na putu, nema tu rutine i reda, i to je teško pratiti”, komentiraju nadalje naši sugovornici.

Ipak, posvetiti će se radu u novom uredu s dvjema prostorijama, u kojima će se naći i jedna tajnica, a Grabar-Kitarović planira zaposliti i jednoga vozača te će koristiti zakonsko pravo na naknadu cijele plaće u prvih šest i pola plaće u narednih šest mjeseci. S Grabar-Kitarović s Pantovčaka odlazi i njena udomljena kujica Kika, što našim sugovornicima s Pantovčaka posebno teško pada.